Csokis sült zabkása – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

előmelegítjük a sütőt 180 °C-ra;

egy nagyobb tálba tesszük a banánokat, és villával alaposan összetörjük őket, amíg szinte teljesen pépes állagúak nem lesznek. Ez adja majd a süteményünk alapját és természetes édes ízét;

ezután hozzáadjuk a tojást, valamint a mandulatejet – vagy bármilyen más tejet, amit éppen szeretünk vagy ami otthon található. Belekeverjük a vaníliaaromát, és ha úgy érezzük, hogy a banán édessége nem elegendő, akkor megcsurgatjuk egy kevés mézzel is. Mindezt simára, egyneműre keverjük, hogy a nedves hozzávalók jól összeálljanak;

egy sütésre alkalmas kisebb formában összekeverjük a csokis sült zabkása száraz hozzávalóit: a zabpelyhet, a kakaóport és a sütőport. Amikor ezeket már szépen elegyítettük, hozzáöntjük a banános-tojásos keveréket, majd alaposan összedolgozzuk, hogy mindenhol egységes masszát kapjunk. Ezután megszórjuk a tetejét apróra vágott mandulával és étcsokoládé-darabokkal;

a formát betesszük az előmelegített sütőbe, és 180 fokon körülbelül 20–25 percig sütjük. A pontos idő attól függ, mennyire lágy belsőt szeretnénk: ha inkább szaftosabb állagot kedvelünk, rövidebb ideig hagyjuk bent, ha pedig kicsit szilárdabb süteményre vágyunk, süthetjük hosszabb ideig is;