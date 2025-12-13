Csokis sült zabkása – videó

Hamar, könnyen, olcsón elkészíthetjük a csokis sült zabkását – ha a végén egy kevés mézet is csurgatunk rá, még gazdagabb és édesebb lesz a végeredmény.
Hozzávalók:
1 db banán;
1 db tojás;
1 dl mandulatej;
0,5 tk vaníliaaroma;
5 dkg zabpehely;
1 tk kakaópor;
1/4 tk sütőpor;
1 tk méz;
étcsokoládé;
mandula.
Elkészítés:
előmelegítjük a sütőt 180 °C-ra;
egy nagyobb tálba tesszük a banánokat, és villával alaposan összetörjük őket, amíg szinte teljesen pépes állagúak nem lesznek. Ez adja majd a süteményünk alapját és természetes édes ízét;
ezután hozzáadjuk a tojást, valamint a mandulatejet – vagy bármilyen más tejet, amit éppen szeretünk vagy ami otthon található. Belekeverjük a vaníliaaromát, és ha úgy érezzük, hogy a banán édessége nem elegendő, akkor megcsurgatjuk egy kevés mézzel is. Mindezt simára, egyneműre keverjük, hogy a nedves hozzávalók jól összeálljanak;
egy sütésre alkalmas kisebb formában összekeverjük a csokis sült zabkása száraz hozzávalóit: a zabpelyhet, a kakaóport és a sütőport. Amikor ezeket már szépen elegyítettük, hozzáöntjük a banános-tojásos keveréket, majd alaposan összedolgozzuk, hogy mindenhol egységes masszát kapjunk. Ezután megszórjuk a tetejét apróra vágott mandulával és étcsokoládé-darabokkal;
a formát betesszük az előmelegített sütőbe, és 180 fokon körülbelül 20–25 percig sütjük. A pontos idő attól függ, mennyire lágy belsőt szeretnénk: ha inkább szaftosabb állagot kedvelünk, rövidebb ideig hagyjuk bent, ha pedig kicsit szilárdabb süteményre vágyunk, süthetjük hosszabb ideig is;
amikor elkészült a csokis sült zabkása, még egy kevés mézet is csurgathatunk rá, így még gazdagabb és édesebb lesz a végeredmény.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól.
Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol.
Amikor a mézeskalács illata belengi az otthonainkat, érezzük, hogy közeleg az ünnep. Nálatok sincs karácsony mézeskalács nélkül? Mutasd meg a mézeskalács-remekművedet, és nyerj!
A téli madáretetés nemcsak közvetlen táplálék kihelyezésével történhet. Többféle módon is kedveskedhetünk a madaraknak a kihívásokkal teli keményebb téli időszakban, ezeket az alternatív lehetőségeket fogjuk bemutatni.
Az uborkasaláta nem hiányozhat a sült húsok, fasírtok mellől. A kínai változat nemcsak azért különleges, mert a fűszerezése teljesen más, hanem azért is, mert kés helyett sodrófával dolgozzuk meg az uborkát.
A káposztaszeletek tökéletes alapot adnak a fűszeres darált húsnak – egy olyan téli fogás, amelyhez nem kell távoli alapanyag. Az ételnek házias, szaftos ízvilága van. Akár hétköznapi ebédnek, akár vendégváró különlegességnek is remek választás.
A fekete retek nemcsak nagyanyáink mézes népi gyógyszere, hanem sokoldalú őszi-téli zöldség, amely levesekben, salátákban és rakott ételekben is megállja a helyét. Érdemes közelebbről megismernie gyógyhatásait és változatos felhasználási módjait.
Sok tudatos vásárló számára egyértelmű, hogy az élelmiszerek kiválasztásánál fontos a vegyszermentesség. Arra viszont ritkábban gondolunk, hogy a vegyszerek ott vannak azokban az anyagokban is, amelyekben az élelmiszereket tároljuk és elkészítjük.
A granola az utóbbi években igazi sztár lett azok körében, akik gyors, mégis egészséges megoldásokat keresnek a táplálkozásban.
A pszichológus konyhájában a közösségi médiában fellelhető női trendekről is szó volt, s találón egy, a TikTok-on terjedő süti – az Apple Pie Cookies – receptjét készítette el Dimény-Varga Tünde házigazda a meghívottal, Gergely Orsolya szociológussal.
szóljon hozzá!