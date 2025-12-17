Vérrel kódolt ellentétek

Hirdetés

Fotó: Nagy Lilla

Magdalena Pelmuș Gendered Blood című kiállítása nem magyaráz, hanem szembesít. A test, az erőszak és a nemi szerepek találkozása itt nem narratíva, hanem feszült állapot: dísz és seb, fegyver és szerv, vonzás és taszítás egyszerre.

A csíkszeredai Új Kriterion Galériában nyitották meg december 16-án Magdalena Pelmuș tárlatát. A Gendered Blood kiállítás egyik legfeltűnőbb gesztusa az ürességtől való félelem hiánya. A fehér fal nem háttér, hanem aktív tér: kiemel, elválaszt, koncentrál. Pelmuș nem tölti túl a teret, inkább hagyja, hogy az egyes művek között keletkező csend dolgozzon. Ez a visszafogottság azonban csak látszólagos. A kiállítás anyaga kifejezetten sűrű, jelentésekkel és ellentmondásokkal telített.

Az anyaghűségtől tudatosan eltávolodó szemlélet jegyében Magdalena Pelmuș önellentmondásos fegyverei Hirdetés Fotó: Nagy Lilla

A vörös szín – a vér evidens, de nem kizárólagos kódja – uralja a látványt. Nem dekorációként, hanem jelölésként működik. A gyomor, a szív, a placenta mint anatómiai formák nem illusztratívak: alapvető szervek, amelyek nélkül nincs élet, mégis ritkán tekintünk rájuk autonóm jelentéshordozóként. Pelmuș ezeket a szerveket kiemeli a test egészéből, így egyszerre válnak univerzálissá és fenyegetően sebezhetővé.

A vörös gyöngyökkel borított fegyverek a kiállítás legdirektebb, mégsem leegyszerűsíthető tárgyai.

A fegyver mint a maszkulin hatalom, az erőszak és az uralom eszköze itt díszbe öltözik, elveszíti funkcionális brutalitását, miközben nem válik ártalmatlanná. Ellenkezőleg: a gyöngyözés finomsága csak még hangsúlyosabbá teszi a tárgy eredeti rendeltetését. Ezek nem szelídített fegyverek, hanem esztétizált fenyegetések. Nyomok arra, hogy valaki – ha nem is fizikailag, de gondolatban – már ölt velük.

A Gendered Blood femininitással átitatott testi anatómiái és a maszkulin erőt és hatalmat jelképező tárgyai ugyanazt a pólusdinamikát táplálják Fotó: Nagy Lilla

A képi és videós munkák ezt az érzetet erősítik tovább. A képek olyanok, mintha a vér nem a testből, hanem a jelentésből folyna ki: fehér felületek mellett, kontextus nélkül, magukra hagyva. A videók absztraktak, nem kínálnak kapaszkodót, inkább állapotokat rögzítenek. Nem történetet mesélnek, hanem feszültséget tartanak fenn.

A Törékeny anatómia sorozatban Pelmuș következetesen viszi tovább azt a gondolkodást, amely festészetében és filmes performanszaiban már korábban is jelen volt.

A test és a természet viszonya itt konkrét szövetekhez és szövésekhez kapcsolódik: varrott, gyöngyözött tárgyakhoz, anatómiai formákhoz, fegyverekhez. Ezek a munkák tudatosan távolodnak el az anyaghűségtől. Nem imitálnak, hanem átértelmeznek. A biológia és az ékszerészet közé ékelődve olyan tárgyakat hoznak létre, amelyek egyszerre keltenek csodálatot és idegenkedést.

Az emberi vér, amelyre a vörös gyöngyözött tárgyak utalnak, a női testek biológiai küszöbhelyzeteit is jelzi Fotó: Nagy Lilla

A vérvörös tónus ősi és terhelt. Figyelmeztetés, bűn, veszély: ezek a jelentések szinte automatikusan társulnak hozzá. Pelmuș azonban nem áll meg itt. A Fragile Anatomy sorozatban a vér minden eddiginél közvetlenebbül jelöli meg a testet mint sebet. Nem pusztán az élet hordozója, hanem annak töréspontja is. Egyszerre utal erőre és gyengeségre, születésre és pusztulásra.

Különösen hangsúlyossá válik a vér mint a női test biológiai küszöbhelyzeteinek jelölője.

Itt nem metaforikus mellékszál, hanem központi szervezőelv. A női vér olyan határjelenség, amely egyszerre választ el és köt össze: nemet, életet és halált. Ebben az értelemben az anyai vér körülöleli az apai fegyvereket, nem kiengesztelésként, hanem feszültségként.

A lélek és az áldozat ambivalens hordozójaként a művek vére metaforikus Fotó: Nagy Lilla

A kiállítás egészét ez a pólusdinamika tartja mozgásban: összeolvadás és elkülönülés, gyönyör és félelem, közösség és uralom. Adriana Oprea kurátor szavai szerint is tudatos döntés volt, mennyit magyaráznak el, és mennyit bíznak a művekre. A Gendered Blood nem didaktikus. Nem kínál feloldást. Inkább egy rejtett zónát nyit meg, ahol az élet és halál, az erő és gyengeség ellentétei nem oldódnak fel, csak egymás mellett léteznek.

Pelmuș munkái pompásak és brutálisak egyszerre. Nem kérnek empátiát, és nem kínálnak komfortot.

A Gendered Blood olyan kiállítás, amely nem lezárni akar egy témát, hanem tartósan nyitva hagyni egy kérdést: mit kezdünk azokkal az ellentmondásokkal, amelyek szó szerint belénk vannak varrva? A tárlat február 10-ig látogatható, a kiállítás anyagából katalógus is készült.

A vérvörös szín egy ősi tónusba öltözteti a műveket Fotó: Nagy Lilla

Maga a vér a művész gyakorlatában korábban is felismerhető motívum volt Fotó: Nagy Lilla

Testnedv és testi hulladék egyszerre: a Fragile Anatomy sorozatban az anyai vér körülöleli az apai fegyvereket Fotó: Nagy Lilla

Egyszerre mutatja fel az élethez és az erőhöz kapcsolódó színt, miközben az ellenkezőjét is megidézi: a halált, a gyengeséget, a szenvedést és az eltorzulást Fotó: Nagy Lilla

Összeolvadás és elkülönülés, gyönyör és félelem, közösség és uralom között Fotó: Nagy Lilla

A művész sokféle formátummal dolgozik, sokféle hordozóval és médiummal Fotó: Nagy Lilla