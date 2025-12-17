Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Vérrel kódolt ellentétek

Magdalena Pelmuș Gendered Blood című kiállítása nem magyaráz, hanem szembesít. A test, az erőszak és a nemi szerepek találkozása itt nem narratíva, hanem feszült állapot: dísz és seb, fegyver és szerv, vonzás és taszítás egyszerre.

Nagy Lilla

2025. december 17., 17:292025. december 17., 17:29

2025. december 17., 17:412025. december 17., 17:41

• Fotó: Nagy Lilla

Fotó: Nagy Lilla

Magdalena Pelmuș Gendered Blood című kiállítása nem magyaráz, hanem szembesít. A test, az erőszak és a nemi szerepek találkozása itt nem narratíva, hanem feszült állapot: dísz és seb, fegyver és szerv, vonzás és taszítás egyszerre.

Nagy Lilla

2025. december 17., 17:292025. december 17., 17:29

2025. december 17., 17:412025. december 17., 17:41

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csíkszeredai Új Kriterion Galériában nyitották meg december 16-án Magdalena Pelmuș tárlatát. A Gendered Blood kiállítás egyik legfeltűnőbb gesztusa az ürességtől való félelem hiánya. A fehér fal nem háttér, hanem aktív tér: kiemel, elválaszt, koncentrál. Pelmuș nem tölti túl a teret, inkább hagyja, hogy az egyes művek között keletkező csend dolgozzon. Ez a visszafogottság azonban csak látszólagos. A kiállítás anyaga kifejezetten sűrű, jelentésekkel és ellentmondásokkal telített.

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

Az anyaghűségtől tudatosan eltávolodó szemlélet jegyében Magdalena Pelmuș önellentmondásos fegyverei

Hirdetés

Fotó: Nagy Lilla

A vörös szín – a vér evidens, de nem kizárólagos kódja – uralja a látványt. Nem dekorációként, hanem jelölésként működik. A gyomor, a szív, a placenta mint anatómiai formák nem illusztratívak: alapvető szervek, amelyek nélkül nincs élet, mégis ritkán tekintünk rájuk autonóm jelentéshordozóként. Pelmuș ezeket a szerveket kiemeli a test egészéből, így egyszerre válnak univerzálissá és fenyegetően sebezhetővé.

A vörös gyöngyökkel borított fegyverek a kiállítás legdirektebb, mégsem leegyszerűsíthető tárgyai.

A fegyver mint a maszkulin hatalom, az erőszak és az uralom eszköze itt díszbe öltözik, elveszíti funkcionális brutalitását, miközben nem válik ártalmatlanná. Ellenkezőleg: a gyöngyözés finomsága csak még hangsúlyosabbá teszi a tárgy eredeti rendeltetését. Ezek nem szelídített fegyverek, hanem esztétizált fenyegetések. Nyomok arra, hogy valaki – ha nem is fizikailag, de gondolatban – már ölt velük.

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

A Gendered Blood femininitással átitatott testi anatómiái és a maszkulin erőt és hatalmat jelképező tárgyai ugyanazt a pólusdinamikát táplálják

Fotó: Nagy Lilla

A képi és videós munkák ezt az érzetet erősítik tovább. A képek olyanok, mintha a vér nem a testből, hanem a jelentésből folyna ki: fehér felületek mellett, kontextus nélkül, magukra hagyva. A videók absztraktak, nem kínálnak kapaszkodót, inkább állapotokat rögzítenek. Nem történetet mesélnek, hanem feszültséget tartanak fenn.

A Törékeny anatómia sorozatban Pelmuș következetesen viszi tovább azt a gondolkodást, amely festészetében és filmes performanszaiban már korábban is jelen volt.

A test és a természet viszonya itt konkrét szövetekhez és szövésekhez kapcsolódik: varrott, gyöngyözött tárgyakhoz, anatómiai formákhoz, fegyverekhez. Ezek a munkák tudatosan távolodnak el az anyaghűségtől. Nem imitálnak, hanem átértelmeznek. A biológia és az ékszerészet közé ékelődve olyan tárgyakat hoznak létre, amelyek egyszerre keltenek csodálatot és idegenkedést.

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

Az emberi vér, amelyre a vörös gyöngyözött tárgyak utalnak, a női testek biológiai küszöbhelyzeteit is jelzi

Fotó: Nagy Lilla

A vérvörös tónus ősi és terhelt. Figyelmeztetés, bűn, veszély: ezek a jelentések szinte automatikusan társulnak hozzá. Pelmuș azonban nem áll meg itt. A Fragile Anatomy sorozatban a vér minden eddiginél közvetlenebbül jelöli meg a testet mint sebet. Nem pusztán az élet hordozója, hanem annak töréspontja is. Egyszerre utal erőre és gyengeségre, születésre és pusztulásra.

Különösen hangsúlyossá válik a vér mint a női test biológiai küszöbhelyzeteinek jelölője.

Itt nem metaforikus mellékszál, hanem központi szervezőelv. A női vér olyan határjelenség, amely egyszerre választ el és köt össze: nemet, életet és halált. Ebben az értelemben az anyai vér körülöleli az apai fegyvereket, nem kiengesztelésként, hanem feszültségként.

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

A lélek és az áldozat ambivalens hordozójaként a művek vére metaforikus

Fotó: Nagy Lilla

A kiállítás egészét ez a pólusdinamika tartja mozgásban: összeolvadás és elkülönülés, gyönyör és félelem, közösség és uralom. Adriana Oprea kurátor szavai szerint is tudatos döntés volt, mennyit magyaráznak el, és mennyit bíznak a művekre. A Gendered Blood nem didaktikus. Nem kínál feloldást. Inkább egy rejtett zónát nyit meg, ahol az élet és halál, az erő és gyengeség ellentétei nem oldódnak fel, csak egymás mellett léteznek.

Pelmuș munkái pompásak és brutálisak egyszerre. Nem kérnek empátiát, és nem kínálnak komfortot.

A Gendered Blood olyan kiállítás, amely nem lezárni akar egy témát, hanem tartósan nyitva hagyni egy kérdést: mit kezdünk azokkal az ellentmondásokkal, amelyek szó szerint belénk vannak varrva?

A tárlat február 10-ig látogatható, a kiállítás anyagából katalógus is készült.

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

A vérvörös szín egy ősi tónusba öltözteti a műveket

Fotó: Nagy Lilla

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

Maga a vér a művész gyakorlatában korábban is felismerhető motívum volt

Fotó: Nagy Lilla

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

Testnedv és testi hulladék egyszerre: a Fragile Anatomy sorozatban az anyai vér körülöleli az apai fegyvereket

Fotó: Nagy Lilla

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

Egyszerre mutatja fel az élethez és az erőhöz kapcsolódó színt, miközben az ellenkezőjét is megidézi: a halált, a gyengeséget, a szenvedést és az eltorzulást

Fotó: Nagy Lilla

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

Összeolvadás és elkülönülés, gyönyör és félelem, közösség és uralom között

Fotó: Nagy Lilla

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

A művész sokféle formátummal dolgozik, sokféle hordozóval és médiummal

Fotó: Nagy Lilla

vér, Magdalena Pelmuș, Gendered Blood, fegyver, Törékeny anatómia, Új Kriterion Galéria

A kiállítás anyagából katalógus is készült

Fotó: Nagy Lilla

Kiállítás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Székelyhon

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Székelyhon

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Székely Sport

Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Krónika

Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Székely Sport

Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 16., kedd

Mindig formában – Egy pálya, egy korszak, egy közösség tükre

Nemcsak egy könyv, hanem egy életmű, egy korszak és egy közösség arcképe került reflektorfénybe a Hargita Megyei Kulturális Központban. Székedi Ferenc Mindig formában – Botár László című albuma túlmutat a műkritikán: emberi történetekből építkezik.

Mindig formában – Egy pálya, egy korszak, egy közösség tükre
Mindig formában – Egy pálya, egy korszak, egy közösség tükre
2025. december 16., kedd

Mindig formában – Egy pálya, egy korszak, egy közösség tükre
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője. Budapesten jártunk.

Egy függöny, amely mesél
Egy függöny, amely mesél
2025. december 15., hétfő

Egy függöny, amely mesél
2025. december 12., péntek

Robogókon szelték át a kontinenseket

Két erdélyi világutazó, Mihály Alpár és Bertici Attila idén életük egyik legnagyobb kalandjára indult: két 12 lóerős robogóval húsz nap alatt több mint nyolcezer kilométert tettek meg Kelet-Európából egészen Szenegál fővárosáig, Dakarig.

Robogókon szelték át a kontinenseket
Robogókon szelték át a kontinenseket
2025. december 12., péntek

Robogókon szelték át a kontinenseket
2025. december 11., csütörtök

Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock

Hat éve egy merész ötlet született Csíkszeredában: zenével átszőtt tudományos történetmesélés. A projekt mára közösséggé, élménnyé és ünneppé nőtte ki magát, most pedig a jubileumi, karácsonyi „Best of” előadáson vehettünk részt.

Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock
Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock
2025. december 11., csütörtök

Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock
Hirdetés
2025. december 10., szerda

Hömpölygő mondatok, világvégi fények

Krasznahorkai mondatai özönlenek. Rád ragadnak. Mintha a lassú sötétség húzna magával, amelyben felvillan valami makacs fény. Ki a magyar irodalom egyik legkülönösebb alakja, az idei irodalmi Nobel-díjas?

Hömpölygő mondatok, világvégi fények
Hömpölygő mondatok, világvégi fények
2025. december 10., szerda

Hömpölygő mondatok, világvégi fények
2025. december 09., kedd

Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában

„Ki volt a csíki nagytata?” – teszi fel a kérdést az unokája. Mások szerint „ő maga volt a becsületesség”, és egyszerűen „jó társaság”. Egy könyv és egy dokumentumfilm ezek nyomán próbálja újra összerakni Pál Gábor méltatlanul feledett alakját.

Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában
Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában
2025. december 09., kedd

Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában
2025. december 08., hétfő

Regénybe illő történetek is rejlenek a börtönrácsok mögött | Mesterségem címere

Nem rabként, hanem börtönkönyvtárosként „zárják rá” a súlyos fémajtót évek óta Illyés Claudiára, a Maros Megyei Könyvtár alkalmazottjára.

Regénybe illő történetek is rejlenek a börtönrácsok mögött | Mesterségem címere
Regénybe illő történetek is rejlenek a börtönrácsok mögött | Mesterségem címere
2025. december 08., hétfő

Regénybe illő történetek is rejlenek a börtönrácsok mögött | Mesterségem címere
Hirdetés
2025. december 05., péntek

Artisjus-díjban részesült Kedves Csanád

A csíkszeredai származású Kedves Csanád zeneszerző, előadóművész és zenei vezető az Artisjus Előadóművészi Díjában részesült. A szerzői egyesület azzal a céllal alapította a díjat, hogy köszönetet mondjon a kortárs zene elkötelezett terjesztőinek.

Artisjus-díjban részesült Kedves Csanád
Artisjus-díjban részesült Kedves Csanád
2025. december 05., péntek

Artisjus-díjban részesült Kedves Csanád
2025. december 03., szerda

Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva

A halálra nem gyászos sóhajjal, hanem harsány nevetéssel felel Dósa Zoltán, aki új kötetében, a Rögcédulákban a mulandóságot nem tragédiának, hanem szellemes játéktérnek mutatja: ahol a szorongásból derű, a félelemből humor lesz.

Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva
Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva
2025. december 03., szerda

Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva
2025. december 01., hétfő

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett

Méliusz József életműve egyszerre személyes és történelmi tükör: az önismeret, a kisebbségi lét és a megújulás írói példája. Borcsa János irodalomtörténésszel a gondolkodó irodalom egyik legösszetettebb alakjáról beszélgettünk.

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett
Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett
2025. december 01., hétfő

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!