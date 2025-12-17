Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt

Fotó: Köllő Miklós Facebook oldala
A magyar építészet legmagasabb állami elismerését, az Ybl Miklós-díjat vehette át Köllő Miklós, a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió vezetője. A kitüntetést a Magyar Építészet Napján, a Pesti Vigadóban adták át.
Az Ybl Miklós-díjat olyan építészeknek ítélik oda, akik legalább tizenöt éven át kimagasló építészeti alkotói vagy oktatói tevékenységet végeztek. Ezt a díjat ítélték oda Köllő Miklósnak is december 16-án, azaz Kós Károly születésnapján, a Magyar Építészet Napján megtartott ünnepségen.
A magyarországi építészeti szakportál, az epiteszforum.hu így fogalmazott a díjazás kapcsán:
„Dr. Köllő Miklós építész, műemlékes szakmérnök, egyetemi adjunktus, a székelyföldi építészeti örökség kiemelkedő alakja.
A hely.hu szakportálon pedig ez olvasható:
„Dr. Köllő Miklós építész az erdélyi magyar építészeti örökség áldozatos és professzionális gondozásáért kapta meg az Ybl-díjat. A Larix Stúdió vezetőjeként számos, nemzetközileg is jegyzett alkotás, többek között
Oktatói és közéleti tevékenysége határokon átívelő módon járul hozzá az építészeti kultúra megőrzéséhez és továbbadásához.”
A díj a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói és oktatói tevékenység elismeréseként, életműdíjként is adományozható.
Érdekesség, hogy a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós családja rokonságban áll a község másik híres szülöttjével, Borsos Miklós szobrászművésszel. Köllő erre utalva a díj átvétele után így fogalmazott: „A Borsos Miklós szobrászművész által készített Ybl-érem visszakerült a családba.”
Megkeresésünkre válaszolva Köllő Miklós a második „családja” jelentőségét emelte ki:
„Jó úton jár a csapat, a második családom, vagyis a Larix Stúdió. Gyergyó jó hely, itt lehet jó dolgokat csinálni, ami Bukarestből és Budapestről is látszik. Ez biztatás lehet sokaknak a hazatérésre, mert
Úgy gondolom, mind a Larix Stúdióban, mind az egyetemen folytatni kell, amit elindítottunk: a lehető legjobb válaszokat adni egy változó világban a változásra.”
Az eseményen a díjakat Lázár János építési és közlekedési miniszter, Lánszki Regő országos főépítész és építészeti államtitkár, valamint Turi Attila építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke adták át.
