Ybl Miklós-díjjal tüntették ki Köllő Miklós építészt

A magyar építészet legmagasabb állami elismerését, az Ybl Miklós-díjat vehette át Köllő Miklós, a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió vezetője. A kitüntetést a Magyar Építészet Napján, a Pesti Vigadóban adták át.

Gergely Imre 2025. december 17., 18:592025. december 17., 18:59

Az Ybl Miklós-díjat olyan építészeknek ítélik oda, akik legalább tizenöt éven át kimagasló építészeti alkotói vagy oktatói tevékenységet végeztek. Ezt a díjat ítélték oda Köllő Miklósnak is december 16-án, azaz Kós Károly születésnapján, a Magyar Építészet Napján megtartott ünnepségen. A magyarországi építészeti szakportál, az epiteszforum.hu így fogalmazott a díjazás kapcsán:

„Dr. Köllő Miklós építész, műemlékes szakmérnök, egyetemi adjunktus, a székelyföldi építészeti örökség kiemelkedő alakja.

Elévülhetetlen érdemei között tartjuk számon az erdélyi magyar építészeti örökség és kultúra élő szövetének áldozatos és professzionális gondozását, határokon átívelő kapcsolat­teremtő készségét és aktív közéleti szerepvállalását.”

A hely.hu szakportálon pedig ez olvasható:

„Dr. Köllő Miklós építész az erdélyi magyar építészeti örökség áldozatos és professzionális gondozásáért kapta meg az Ybl-díjat. A Larix Stúdió vezetőjeként számos, nemzetközileg is jegyzett alkotás, többek között

a csíkszentsimoni lovarda vagy a gyergyócsomafalvi Bóbita Óvoda fűződnek nevéhez.

Oktatói és közéleti tevékenysége határokon átívelő módon járul hozzá az építészeti kultúra megőrzéséhez és továbbadásához.”

Fotó: Köllő Miklós Facebook oldala

A díj a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói és oktatói tevékenység elismeréseként, életműdíjként is adományozható. Érdekesség, hogy a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós családja rokonságban áll a község másik híres szülöttjével, Borsos Miklós szobrászművésszel. Köllő erre utalva a díj átvétele után így fogalmazott: „A Borsos Miklós szobrászművész által készített Ybl-érem visszakerült a családba.” Hirdetés Megkeresésünkre válaszolva Köllő Miklós a második „családja” jelentőségét emelte ki:

„Jó úton jár a csapat, a második családom, vagyis a Larix Stúdió. Gyergyó jó hely, itt lehet jó dolgokat csinálni, ami Bukarestből és Budapestről is látszik. Ez biztatás lehet sokaknak a hazatérésre, mert

itthon maradva is messzire lehet jutni. De a lényeg: a mindig visszatérés.