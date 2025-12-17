Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola

Szaktermeket és egy modern konyhát is kialakítanak az egykori tanműhelyben
Fotó: Gergely Imre
Aláírták a kivitelezési szerződést a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakképző Líceumhoz tartozó műhelysor felújítására. A 3,5 millió lej értékű, uniós támogatásból megvalósuló beruházás 2026. június 30-ig kell elkészüljön.
A beruházás a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) kifejezetten szakközépiskolák számára meghirdetett pályázatának részeként valósul meg. Az elnyert támogatás lehetővé teszi, hogy a korábban tanműhelyként működő, de egy ideje nem használt épület újra az oktatást szolgálja.
Amint Puskás Elemér polgármester elmondta,
amely felszereltségében a televíziós főzőműsorokban látható konyhákat idézi. Ez különösen nagy előrelépést jelent a líceum szakács szakos diákjai számára, akik így a legmodernebb körülmények között sajátíthatják el a szakma gyakorlati alapjait.
Fotó: Gergely Imre
Az iskolában működő erdészeti profil jól illeszkedett a pályázati kiírás feltételeihez, így
A felújítás nem fogja zavarni a jelenlegi oktatást, hiszen az épület eddig sem volt használatban, és a főépülettől különálló épületről van szó.
