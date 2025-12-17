Rovatok
Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola

Szaktermeket és egy modern konyhát is kialakítanak az egykori tanműhelyben • Fotó: Gergely Imre

Szaktermeket és egy modern konyhát is kialakítanak az egykori tanműhelyben

Fotó: Gergely Imre

Aláírták a kivitelezési szerződést a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakképző Líceumhoz tartozó műhelysor felújítására. A 3,5 millió lej értékű, uniós támogatásból megvalósuló beruházás 2026. június 30-ig kell elkészüljön.

Gergely Imre

2025. december 17., 12:562025. december 17., 12:56

A beruházás a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) kifejezetten szakközépiskolák számára meghirdetett pályázatának részeként valósul meg. Az elnyert támogatás lehetővé teszi, hogy a korábban tanműhelyként működő, de egy ideje nem használt épület újra az oktatást szolgálja.

Amint Puskás Elemér polgármester elmondta,

az épületben több korszerűen felszerelt osztálytermet alakítanak ki, valamint egy modern konyhát is,

amely felszereltségében a televíziós főzőműsorokban látható konyhákat idézi. Ez különösen nagy előrelépést jelent a líceum szakács szakos diákjai számára, akik így a legmodernebb körülmények között sajátíthatják el a szakma gyakorlati alapjait.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Az iskolában működő erdészeti profil jól illeszkedett a pályázati kiírás feltételeihez, így

önálló erdész szakterem és további, korszerűen felszerelt tantermek is helyet kapnak az épületben.

A felújítás nem fogja zavarni a jelenlegi oktatást, hiszen az épület eddig sem volt használatban, és a főépülettől különálló épületről van szó.

Gyergyószék Gyergyóditró
