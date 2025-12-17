Korszerű tanműhelyeket kap a gyergyóditrói szakközépiskola

Szaktermeket és egy modern konyhát is kialakítanak az egykori tanműhelyben

Aláírták a kivitelezési szerződést a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakképző Líceumhoz tartozó műhelysor felújítására. A 3,5 millió lej értékű, uniós támogatásból megvalósuló beruházás 2026. június 30-ig kell elkészüljön.

Gergely Imre 2025. december 17., 12:562025. december 17., 12:56

A beruházás a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) kifejezetten szakközépiskolák számára meghirdetett pályázatának részeként valósul meg. Az elnyert támogatás lehetővé teszi, hogy a korábban tanműhelyként működő, de egy ideje nem használt épület újra az oktatást szolgálja. Amint Puskás Elemér polgármester elmondta,

az épületben több korszerűen felszerelt osztálytermet alakítanak ki, valamint egy modern konyhát is,

amely felszereltségében a televíziós főzőműsorokban látható konyhákat idézi. Ez különösen nagy előrelépést jelent a líceum szakács szakos diákjai számára, akik így a legmodernebb körülmények között sajátíthatják el a szakma gyakorlati alapjait.

Fotó: Gergely Imre

Az iskolában működő erdészeti profil jól illeszkedett a pályázati kiírás feltételeihez, így

önálló erdész szakterem és további, korszerűen felszerelt tantermek is helyet kapnak az épületben.