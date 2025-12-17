Sertéspörkölt – videó

A sertéspörkölt a magyar gasztronómia egyik alapfogása. Kínálhatjuk házi nokedlivel, főtt tésztával, de akár krumplival is. A savanyúság nem hiányozhat mellőle.
Hozzávalók:
1 csapott ek. zsír;
2-3 fej vöröshagyma;
1 db paprika (tölteni való);
1 kg sertéscomb (vagy lapocka);
3-4 gerezd fokhagyma;
1 ek. pirospaprika;
1 tk. őrölt kömény;
1 db paradicsom;
1 dl víz;
só;
őrölt bors;
1/2 csokor petrezselyem.
Elkészítés:
első lépésként a zsírt egy nagyobb lábasban közepes lángon felhevítjük, majd hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, és a felkockázott paprikát, ízesítjük sóval és borssal és együtt dinszteljük. Ha a hagyma és a paprika összeesett, hozzáadjuk a megtisztított, nagyobb kockákra vágott sertéshúst, és nagy lángon minden oldalát lepirítjuk;
amikor a hús kifehéredett, jöhet a zúzott fokhagymát, megszórjuk pirospaprikával és őrölt köménnyel, majd gyorsan elkeverjük, hogy a paprika ne égjen meg. Beletesszük a felkockázott paradicsomot, felöntjük kb. 1–1,5 dl vízzel – épp csak annyival, hogy ne lepje el teljesen a húst. Ha szükséges ízesítjük még sóval és borssal;
lefedve, kis lángon főzzük, időnként megkeverve, amíg a hús teljesen megpuhul – a sertéspörkölt főzési ideje 60–75 perc is lehet. Ha szükséges, közben pótoljuk a vizet, de csak apránként, hogy a pörkölt sűrű, szaftos maradjon;
tálaláskor a nekünk tetsző köretre tálaljuk és apróra vágott petrezselyemmel díszítjük.
