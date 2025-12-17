Rovatok
Sertéspörkölt – videó

A sertéspörkölt a magyar gasztronómia egyik alapfogása. Kínálhatjuk házi nokedlivel, főtt tésztával, de akár krumplival is. A savanyúság nem hiányozhat mellőle.

2025. december 17., 13:42

Hozzávalók:

  • 1 csapott ek. zsír;

  • 2-3 fej vöröshagyma;

  • 1 db paprika (tölteni való);

  • 1 kg sertéscomb (vagy lapocka);

  • 3-4 gerezd fokhagyma;

  • 1 ek. pirospaprika;

  • 1 tk. őrölt kömény;

  • 1 db paradicsom;

  • 1 dl víz;

  • só;

  • őrölt bors;

  • 1/2 csokor petrezselyem.

Elkészítés:

  • első lépésként a zsírt egy nagyobb lábasban közepes lángon felhevítjük, majd hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, és a felkockázott paprikát, ízesítjük sóval és borssal és együtt dinszteljük. Ha a hagyma és a paprika összeesett, hozzáadjuk a megtisztított, nagyobb kockákra vágott sertéshúst, és nagy lángon minden oldalát lepirítjuk;

  • amikor a hús kifehéredett, jöhet a zúzott fokhagymát, megszórjuk pirospaprikával és őrölt köménnyel, majd gyorsan elkeverjük, hogy a paprika ne égjen meg. Beletesszük a felkockázott paradicsomot, felöntjük kb. 1–1,5 dl vízzel – épp csak annyival, hogy ne lepje el teljesen a húst. Ha szükséges ízesítjük még sóval és borssal;

  • lefedve, kis lángon főzzük, időnként megkeverve, amíg a hús teljesen megpuhul – a sertéspörkölt főzési ideje 60–75 perc is lehet. Ha szükséges, közben pótoljuk a vizet, de csak apránként, hogy a pörkölt sűrű, szaftos maradjon;

  • tálaláskor a nekünk tetsző köretre tálaljuk és apróra vágott petrezselyemmel díszítjük.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
2025. december 15., hétfő

Egy nap ízekben és arányokban

Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól.

Egy nap ízekben és arányokban
Egy nap ízekben és arányokban
2025. december 15., hétfő

Egy nap ízekben és arányokban
2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga

Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol.

Duplán sütőtökös csiga
Duplán sütőtökös csiga
2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga
2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó

Hamar, könnyen, olcsón elkészíthetjük a csokis sült zabkását – ha a végén egy kevés mézet is csurgatunk rá, még gazdagabb és édesebb lesz a végeredmény.

Csokis sült zabkása – videó
Csokis sült zabkása – videó
2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó
2025. december 12., péntek

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék

Amikor a mézeskalács illata belengi az otthonainkat, érezzük, hogy közeleg az ünnep. Nálatok sincs karácsony mézeskalács nélkül? Mutasd meg a mézeskalács-remekművedet, és nyerj!

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
2025. december 12., péntek

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
2025. december 11., csütörtök

Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk

A téli madáretetés nemcsak közvetlen táplálék kihelyezésével történhet. Többféle módon is kedveskedhetünk a madaraknak a kihívásokkal teli keményebb téli időszakban, ezeket az alternatív lehetőségeket fogjuk bemutatni.

Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk
Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk
2025. december 11., csütörtök

Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk
2025. december 10., szerda

Kínai uborkasaláta – videó

Az uborkasaláta nem hiányozhat a sült húsok, fasírtok mellől. A kínai változat nemcsak azért különleges, mert a fűszerezése teljesen más, hanem azért is, mert kés helyett sodrófával dolgozzuk meg az uborkát.

Kínai uborkasaláta – videó
Kínai uborkasaláta – videó
2025. december 10., szerda

Kínai uborkasaláta – videó
2025. december 09., kedd

Darált hús káposztaágyon

A káposztaszeletek tökéletes alapot adnak a fűszeres darált húsnak – egy olyan téli fogás, amelyhez nem kell távoli alapanyag. Az ételnek házias, szaftos ízvilága van. Akár hétköznapi ebédnek, akár vendégváró különlegességnek is remek választás.

Darált hús káposztaágyon
Darált hús káposztaágyon
2025. december 09., kedd

Darált hús káposztaágyon
2025. december 08., hétfő

Népi orvosság és kreatív receptek: a fekete retek ereje

A fekete retek nemcsak nagyanyáink mézes népi gyógyszere, hanem sokoldalú őszi-téli zöldség, amely levesekben, salátákban és rakott ételekben is megállja a helyét. Érdemes közelebbről megismernie gyógyhatásait és változatos felhasználási módjait.

Népi orvosság és kreatív receptek: a fekete retek ereje
Népi orvosság és kreatív receptek: a fekete retek ereje
2025. december 08., hétfő

Népi orvosság és kreatív receptek: a fekete retek ereje
2025. december 07., vasárnap

Főzzük ki – de miben? Edények és eszközök a konyhában

Sok tudatos vásárló számára egyértelmű, hogy az élelmiszerek kiválasztásánál fontos a vegyszermentesség. Arra viszont ritkábban gondolunk, hogy a vegyszerek ott vannak azokban az anyagokban is, amelyekben az élelmiszereket tároljuk és elkészítjük.

Főzzük ki – de miben? Edények és eszközök a konyhában
Főzzük ki – de miben? Edények és eszközök a konyhában
2025. december 07., vasárnap

Főzzük ki – de miben? Edények és eszközök a konyhában
2025. december 06., szombat

Házi granola – videó

A granola az utóbbi években igazi sztár lett azok körében, akik gyors, mégis egészséges megoldásokat keresnek a táplálkozásban.

Házi granola – videó
Házi granola – videó
2025. december 06., szombat

Házi granola – videó
