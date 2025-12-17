Inkább mindenki csak a 30 százalékát vegye fel egy összegben a magánnyugdíjának

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Az alkotmánybíróság határozatához igazította szerdán a szenátus a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet.
2025. december 17., 15:012025. december 17., 15:01
Ennek megfelelően a daganatos betegségekben szenvedők is csak a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben.
Az alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek nyilvánított tervezet azt írta elő, hogy a rákbetegek kérésre egy összegben is felvehetik a megtakarításukat. Az alkotmánybírák szerint ez az előírás
A törvénytervezet módosítása mellett 76, ellene 38 szenátor szavazott, hárman tartózkodtak. A jogszabályjavaslatot a képviselőház vitatja meg döntő házként – írja az Agerpres hírügynökség.
November 12-ére halasztotta szerdán az alkotmánybíróság annak a két beadványnak a tárgyalását, amelyet a legfelsőbb bíróság, valamint az AUR nyújtott be a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezettel kapcsolatban.
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.
A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.
Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.
Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen Hargita Megye Tanácsának turisztikai szervezete, a Visit Hargita a Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.
A képviselőház szerdán változatlan formában ismét megszavazta a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet Nicușor Dan államfő megfontolásra visszaküldött a parlamentnek.
A Clearservice idén két rangos díjat is hazahozott, amelyek egyedülálló módon ismerik el a vállalat elkötelezettségét a munkatársak támogatásáért.
Az áldozat egy társkereső platformon került kapcsolatba egy olyan ismeretlennel, aki nőnek adta ki magát, és idővel az ujja köré csavarta.
