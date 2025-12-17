Inkább mindenki csak a 30 százalékát vegye fel egy összegben a magánnyugdíjának

Ennek megfelelően a daganatos betegségekben szenvedők is csak a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben.

Az alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek nyilvánított tervezet azt írta elő, hogy a rákbetegek kérésre egy összegben is felvehetik a megtakarításukat. Az alkotmánybírák szerint ez az előírás