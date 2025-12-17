Rovatok
Inkább mindenki csak a 30 százalékát vegye fel egy összegben a magánnyugdíjának

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Az alkotmánybíróság határozatához igazította szerdán a szenátus a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet.

Székelyhon

2025. december 17., 15:01

2025. december 17., 15:032025. december 17., 15:03

Ennek megfelelően a daganatos betegségekben szenvedők is csak a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben.

Az alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek nyilvánított tervezet azt írta elő, hogy a rákbetegek kérésre egy összegben is felvehetik a megtakarításukat. Az alkotmánybírák szerint ez az előírás

sérti az egyenlő bánásmód elvét, ugyanis egy szubjektív kritérium alapján tesz különbséget a nyugdíjalapba befizetők között.

A törvénytervezet módosítása mellett 76, ellene 38 szenátor szavazott, hárman tartózkodtak. A jogszabályjavaslatot a képviselőház vitatja meg döntő házként – írja az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk

Itt tart most a magánnyugdíjak kifizetésének korlátozása
Itt tart most a magánnyugdíjak kifizetésének korlátozása

November 12-ére halasztotta szerdán az alkotmánybíróság annak a két beadványnak a tárgyalását, amelyet a legfelsőbb bíróság, valamint az AUR nyújtott be a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezettel kapcsolatban.

Belföld Gazdaság
