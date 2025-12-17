Meglepő adatok: nem a hegyekben, hanem a medencékben volt a leghidegebb a reggel

Fotó: Borbély Fanni
Kékbe borult Románia hőtérképe szerdára virradóra is: Románia jelentős részén fagypont alatti hőmérséklet volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint. Csíkszereda ezúttal is az elsők között áll a leghidegebb települések sorában.
Hűvös reggelre ébredt az ország szerdán, a Székelyföldi települések legnagyobb részén is téliesre fordult az időjárás.
Az ország leghidegebb pontja ez alkalommal Brassó volt a maga mínusz 8,4 Celsius-fokos hőmérsékletével. A leghidegebb téli reggeleket számos alkalommal magáénak tudó Bodzafordulón ezúttal mínusz 7,5 Celsius-fokot mutatott a hőmérők higanyszála, és
Szorosan Csíkszereda nyomában volt Sepsiszentgyörgy is a reggeli hőmérséklet tekintetében, ott mínusz 6,9 Celsius-fokot mértek. Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen ennél valamivel enyhébben indult a reggel, de még így is bőven a mínusz tartományban maradt a hőmérséklet: előbbi városban mínusz 5,4, utóbbiban mínusz 3,2 Celsius-fokot mértek kora reggel.
A csíki és gyergyói medencékben ugyanakkor sűrű köd nehezítette a közlekedést hajnalban, Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere emiatt fokozott óvatosságra intette a közlekedőket bejegyzésében.
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.
A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.
Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.
Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen Hargita Megye Tanácsának turisztikai szervezete, a Visit Hargita a Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.
A képviselőház szerdán változatlan formában ismét megszavazta a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet Nicușor Dan államfő megfontolásra visszaküldött a parlamentnek.
A Clearservice idén két rangos díjat is hazahozott, amelyek egyedülálló módon ismerik el a vállalat elkötelezettségét a munkatársak támogatásáért.
Az alkotmánybíróság határozatához igazította szerdán a szenátus a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet.
