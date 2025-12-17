Meglepő adatok: nem a hegyekben, hanem a medencékben volt a leghidegebb a reggel

Kékbe borult Románia hőtérképe szerdára virradóra is: Románia jelentős részén fagypont alatti hőmérséklet volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint. Csíkszereda ezúttal is az elsők között áll a leghidegebb települések sorában.

Hűvös reggelre ébredt az ország szerdán , a Székelyföldi települések legnagyobb részén is téliesre fordult az időjárás.

Az éjszaka folyamán a lehűlt levegő a medencékben rekedt meg, így nem a hegycsúcsokon, hanem a medencékben elhelyezkedő városokban volt a legcsípősebb a reggel.

Az ország leghidegebb pontja ez alkalommal Brassó volt a maga mínusz 8,4 Celsius-fokos hőmérsékletével. A leghidegebb téli reggeleket számos alkalommal magáénak tudó Bodzafordulón ezúttal mínusz 7,5 Celsius-fokot mutatott a hőmérők higanyszála, és

nem sokkal maradt el ettől Csíkszereda sem, ahol mínusz 7,1 Celsius-fok volt hajnalban.

Szorosan Csíkszereda nyomában volt Sepsiszentgyörgy is a reggeli hőmérséklet tekintetében, ott mínusz 6,9 Celsius-fokot mértek. Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen ennél valamivel enyhébben indult a reggel, de még így is bőven a mínusz tartományban maradt a hőmérséklet: előbbi városban mínusz 5,4, utóbbiban mínusz 3,2 Celsius-fokot mértek kora reggel.

Hirdetés

A csíki és gyergyói medencékben ugyanakkor sűrű köd nehezítette a közlekedést hajnalban, Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere emiatt fokozott óvatosságra intette a közlekedőket bejegyzésében.