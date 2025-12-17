Nem jogszerű, ha az üzletvezető csak kitesz egy feliratot
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség
Gyakran bosszankodunk azért, ha a járdát parkoló autó foglalja el és így akadályozva a gyalogos közlekedést. Máshol „házi” készítésű táblával jelzik, hogy az üzlet előtt tilos parkolni, az a tulajdonos előjoga. Egyik sem jogszerű eljárás.
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség
Sepsiszentgyörgyön a közösségi médiában vetődött fel, hogy egy jogi személy a székhelye, üzlete ablakára ragasztott papírral jelezte a lakóknak, hogy
A közterület ily módon történő kisajátítása azonban joggal váltja ki a közlekedés többi résztvevőjének felháborodását, hiszen nem jogszerű.
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség
Az első és legfontosabb alapelv az, hogy a járda a gyalogosforgalomnak van fenntartva, amit ugyan a hatalmas autóállomány miatt nem lehet teljes mértékben betartani, de ez nem változtat a tényen – szögezi le érdeklődésünkre Hadnagy István, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója.
Bár sokan nem tudják, a törvény nem engedi meg a járdán való parkolást. Korábban volt erre lehetőség, megfelelő hely biztosítása mellett, de ez a kiskapu már a múlté:
– fejtette ki az igazgató.
Parkolási módok Sepsiszentgyörgyön. Az ilyen sofőr már tényleg rászolgál a büntetésre
Fotó: Tuchiluș Alex
Az igazgató azt is hangsúlyozza, a parkolásban nincs szokásjog, elmúlt annak az ideje, amikor – a megtorlás veszélye nélkül – senki nem állhatott be valakinek a „megszokott” helyére.
„Kizárólagos parkolásra csak annak van joga, aki béreli az adott parkolóhelyet, ami fel van festve, és el van látva lezáróval vagy hivatalos táblával, hogy X cégnek fenntartott hely.
– magyarázza.
Fotó: Tuchiluș Alex
Figyelmeztetése nem alaptalan, hiszen idén decemberig összesen 235 esetben alkalmaztak szankciót tilosban parkolókkal szemben. Ebből 153 alkalommal a sofőr megúszta figyelmeztetéssel, azaz nem kellett fizetnie, de kapott büntetőpontot, míg
A kiszabott bírságok összértéke megközelíti a 33 ezer lejt.
Nem elég, ha a járda felét szabadon hagyjuk
Fotó: Tuchiluș Alex
Nem árt tudni: aki felhívást kap arra vonatkozóan, hogy azonosítsa a tilosban parkoló autója vezetőjét, és ennek a felszólításnak nem tesz eleget,
Kézdivásárhelyen is előfordul, hogy a tulajdonos ládát vagy egyéb behatolás-akadályozót tesz ki az üzlete elé, de általában csak arra az időszakra, amikor áruszállító autót vár, és annak helyet kell biztosítania, hátsó bejárat pedig nem áll rendelkezésre – közölte lapunkkal Croitoru Constantin, a kézdivásárhelyi helyi rendőrség szolgálatvezetője.
Fotó: Tuchiluș Alex
Természetesen ez sem törvényes, ám a taglalt körülményeket figyelembe véve a céhes városban elnézőbbek ezen a téren. Legalábbis eddig még egyetlen pénzbírságot sem alkalmaztak ilyenszerű parkoló- vagy járdaelfoglalásért, holott 400–800 lejig tudnának bírságolni. Igaz, ennek csak felét kellene kifizetni, amennyiben a károsult a 48 órás határidőn belül törleszt.
Fotó: Tuchiluș Alex
