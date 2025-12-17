Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Üzletvezető sem foglalhat el önkényesen járdát, parkolót

Nem jogszerű, ha az üzletvezető csak kitesz egy feliratot

Nem jogszerű, ha az üzletvezető csak kitesz egy feliratot

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Gyakran bosszankodunk azért, ha a járdát parkoló autó foglalja el és így akadályozva a gyalogos közlekedést. Máshol „házi” készítésű táblával jelzik, hogy az üzlet előtt tilos parkolni, az a tulajdonos előjoga. Egyik sem jogszerű eljárás.

Kocsis Károly

2025. december 17., 10:342025. december 17., 10:34

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
Nem jogszerű, ha az üzletvezető csak kitesz egy feliratot Galéria

Nem jogszerű, ha az üzletvezető csak kitesz egy feliratot

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Sepsiszentgyörgyön a közösségi médiában vetődött fel, hogy egy jogi személy a székhelye, üzlete ablakára ragasztott papírral jelezte a lakóknak, hogy

az adott járdarészen csak hozzájuk tartozó jármű parkolhat.

A közterület ily módon történő kisajátítása azonban joggal váltja ki a közlekedés többi résztvevőjének felháborodását, hiszen nem jogszerű.

• Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség Galéria

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Az első és legfontosabb alapelv az, hogy a járda a gyalogosforgalomnak van fenntartva, amit ugyan a hatalmas autóállomány miatt nem lehet teljes mértékben betartani, de ez nem változtat a tényen – szögezi le érdeklődésünkre Hadnagy István, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója.

Bár sokan nem tudják, a törvény nem engedi meg a járdán való parkolást. Korábban volt erre lehetőség, megfelelő hely biztosítása mellett, de ez a kiskapu már a múlté:

Idézet
ha nincs felfestve parkoló a járdára, akkor ott tilos megállni”

– fejtette ki az igazgató.

Parkolási módok Sepsiszentgyörgyön. Az ilyen sofőr tényleg rászolgál a büntetésre Galéria

Parkolási módok Sepsiszentgyörgyön. Az ilyen sofőr már tényleg rászolgál a büntetésre

Fotó: Tuchiluș Alex

Nincs már szokásjog

Az igazgató azt is hangsúlyozza, a parkolásban nincs szokásjog, elmúlt annak az ideje, amikor – a megtorlás veszélye nélkül – senki nem állhatott be valakinek a „megszokott” helyére.

„Kizárólagos parkolásra csak annak van joga, aki béreli az adott parkolóhelyet, ami fel van festve, és el van látva lezáróval vagy hivatalos táblával, hogy X cégnek fenntartott hely.

Idézet
Amikor valaki például az üzlete kirakatába tesz ki egy »parkolni tilos«-feliratot, az egyszerűen törvénytelen”

– magyarázza.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Figyelmeztetése nem alaptalan, hiszen idén decemberig összesen 235 esetben alkalmaztak szankciót tilosban parkolókkal szemben. Ebből 153 alkalommal a sofőr megúszta figyelmeztetéssel, azaz nem kellett fizetnie, de kapott büntetőpontot, míg

82 esetben pénzbírságot szabtak ki.

A kiszabott bírságok összértéke megközelíti a 33 ezer lejt.

Nem elég, ha a járda felét szabadon hagyjuk Galéria

Nem elég, ha a járda felét szabadon hagyjuk

Fotó: Tuchiluș Alex

Nem árt tudni: aki felhívást kap arra vonatkozóan, hogy azonosítsa a tilosban parkoló autója vezetőjét, és ennek a felszólításnak nem tesz eleget,

1882,5 (jogi személyek esetében 4252,5) lej büntetésre számíthat, ami jóval meghaladja a parkolásért kiróható bírság értékét.

Kézdivásárhelyen elnézőbbek

Kézdivásárhelyen is előfordul, hogy a tulajdonos ládát vagy egyéb behatolás-akadályozót tesz ki az üzlete elé, de általában csak arra az időszakra, amikor áruszállító autót vár, és annak helyet kell biztosítania, hátsó bejárat pedig nem áll rendelkezésre – közölte lapunkkal Croitoru Constantin, a kézdivásárhelyi helyi rendőrség szolgálatvezetője.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Természetesen ez sem törvényes, ám a taglalt körülményeket figyelembe véve a céhes városban elnézőbbek ezen a téren. Legalábbis eddig még egyetlen pénzbírságot sem alkalmaztak ilyenszerű parkoló- vagy járdaelfoglalásért, holott 400–800 lejig tudnának bírságolni. Igaz, ennek csak felét kellene kifizetni, amennyiben a károsult a 48 órás határidőn belül törleszt.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Közlekedés Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Székelyhon

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Székelyhon

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Székely Sport

Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Krónika

Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Székely Sport

Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 17., szerda

Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér

Szerda délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér.

Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
2025. december 17., szerda

Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál
2025. december 17., szerda

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál
2025. december 17., szerda

Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól

A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.

Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól
Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól
2025. december 17., szerda

Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól
2025. december 17., szerda

A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége

Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.

A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége
A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége
2025. december 17., szerda

A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében

Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében
Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében
2025. december 17., szerda

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében
2025. december 17., szerda

Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.

Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas
Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas
2025. december 17., szerda

Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas
2025. december 17., szerda

Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon

Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.

Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon
Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon
2025. december 17., szerda

Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen

Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen Hargita Megye Tanácsának turisztikai szervezete, a Visit Hargita a Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.

Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen
Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen
2025. december 17., szerda

Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen
2025. december 17., szerda

Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást

A képviselőház szerdán változatlan formában ismét megszavazta a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet Nicușor Dan államfő megfontolásra visszaküldött a parlamentnek.

Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást
Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást
2025. december 17., szerda

Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást
2025. december 17., szerda

Nemzetközi elismerések a munkavállalók támogatásáért

A Clearservice idén két rangos díjat is hazahozott, amelyek egyedülálló módon ismerik el a vállalat elkötelezettségét a munkatársak támogatásáért.

Nemzetközi elismerések a munkavállalók támogatásáért
Nemzetközi elismerések a munkavállalók támogatásáért
2025. december 17., szerda

Nemzetközi elismerések a munkavállalók támogatásáért
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!