Nem jogszerű, ha az üzletvezető csak kitesz egy feliratot

Gyakran bosszankodunk azért, ha a járdát parkoló autó foglalja el és így akadályozva a gyalogos közlekedést. Máshol „házi” készítésű táblával jelzik, hogy az üzlet előtt tilos parkolni, az a tulajdonos előjoga. Egyik sem jogszerű eljárás.

Kocsis Károly 2025. december 17., 10:342025. december 17., 10:34

Hirdetés

Nem jogszerű, ha az üzletvezető csak kitesz egy feliratot Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Sepsiszentgyörgyön a közösségi médiában vetődött fel, hogy egy jogi személy a székhelye, üzlete ablakára ragasztott papírral jelezte a lakóknak, hogy

az adott járdarészen csak hozzájuk tartozó jármű parkolhat.

A közterület ily módon történő kisajátítása azonban joggal váltja ki a közlekedés többi résztvevőjének felháborodását, hiszen nem jogszerű.

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Az első és legfontosabb alapelv az, hogy a járda a gyalogosforgalomnak van fenntartva, amit ugyan a hatalmas autóállomány miatt nem lehet teljes mértékben betartani, de ez nem változtat a tényen – szögezi le érdeklődésünkre Hadnagy István, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója. Bár sokan nem tudják, a törvény nem engedi meg a járdán való parkolást. Korábban volt erre lehetőség, megfelelő hely biztosítása mellett, de ez a kiskapu már a múlté:

ha nincs felfestve parkoló a járdára, akkor ott tilos megállni”

– fejtette ki az igazgató.

Parkolási módok Sepsiszentgyörgyön. Az ilyen sofőr már tényleg rászolgál a büntetésre Fotó: Tuchiluș Alex

Nincs már szokásjog Az igazgató azt is hangsúlyozza, a parkolásban nincs szokásjog, elmúlt annak az ideje, amikor – a megtorlás veszélye nélkül – senki nem állhatott be valakinek a „megszokott” helyére. „Kizárólagos parkolásra csak annak van joga, aki béreli az adott parkolóhelyet, ami fel van festve, és el van látva lezáróval vagy hivatalos táblával, hogy X cégnek fenntartott hely.

Amikor valaki például az üzlete kirakatába tesz ki egy »parkolni tilos«-feliratot, az egyszerűen törvénytelen”

– magyarázza.

Fotó: Tuchiluș Alex

Figyelmeztetése nem alaptalan, hiszen idén decemberig összesen 235 esetben alkalmaztak szankciót tilosban parkolókkal szemben. Ebből 153 alkalommal a sofőr megúszta figyelmeztetéssel, azaz nem kellett fizetnie, de kapott büntetőpontot, míg

82 esetben pénzbírságot szabtak ki.

A kiszabott bírságok összértéke megközelíti a 33 ezer lejt.

Nem elég, ha a járda felét szabadon hagyjuk Fotó: Tuchiluș Alex

Nem árt tudni: aki felhívást kap arra vonatkozóan, hogy azonosítsa a tilosban parkoló autója vezetőjét, és ennek a felszólításnak nem tesz eleget,

1882,5 (jogi személyek esetében 4252,5) lej büntetésre számíthat, ami jóval meghaladja a parkolásért kiróható bírság értékét.

Kézdivásárhelyen elnézőbbek Kézdivásárhelyen is előfordul, hogy a tulajdonos ládát vagy egyéb behatolás-akadályozót tesz ki az üzlete elé, de általában csak arra az időszakra, amikor áruszállító autót vár, és annak helyet kell biztosítania, hátsó bejárat pedig nem áll rendelkezésre – közölte lapunkkal Croitoru Constantin, a kézdivásárhelyi helyi rendőrség szolgálatvezetője.

Fotó: Tuchiluș Alex

Természetesen ez sem törvényes, ám a taglalt körülményeket figyelembe véve a céhes városban elnézőbbek ezen a téren. Legalábbis eddig még egyetlen pénzbírságot sem alkalmaztak ilyenszerű parkoló- vagy járdaelfoglalásért, holott 400–800 lejig tudnának bírságolni. Igaz, ennek csak felét kellene kifizetni, amennyiben a károsult a 48 órás határidőn belül törleszt.