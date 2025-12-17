Újra iható a szejkefürdői forrásvíz

Fotó: Barabás Ákos
Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.
Pontosan két hónappal ezelőtt számoltunk be róla, hogy ürüléktől szennyezett Székelyudvarhely forrásvizeinek többsége – beleértve a szejkefürdői forrást is –, így azok nem ihatók. A kialakult helyzet miatt a városvezetés egyeztetett a helyi rendőrséggel, amelynek munkatársait arra kérte, hogy
Legújabb videóbejegyzésében az alpolgármester Bodrogi Előddel, a helyi rendőrség környezetvédelmi osztályának vezetőjével számol be arról, hogy
ugyanis a közelében található szennyező pontokat sikerült feltérképezni és megszüntetni.
A videóból az is kiderül, hogy a Függetlenség utcai csorgó vizében is jelentősen sikerült csökkenteni a szennyeződést, ott azonban még nem értek teljesen a munka végére. Ha sikerül azt a forrást is ihatóvá tenni, tájékoztatják a lakókat.
Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.
Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.
Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.
Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.
Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.
Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.
A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
Nem mondtak le az inkubátorház létesítéséről Székelykeresztúron, noha a többéves elképzelés mindeddig akadályok miatt nem valósulhatott meg. Hargita Megye Tanácsa a várossal közösen újra pályázni fog a cél érdekében.
