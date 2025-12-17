Újra iható a szejkefürdői forrásvíz

Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.

Pontosan két hónappal ezelőtt számoltunk be róla, hogy ürüléktől szennyezett Székelyudvarhely forrásvizeinek többsége – beleértve a szejkefürdői forrást is –, így azok nem ihatók. A kialakult helyzet miatt a városvezetés egyeztetett a helyi rendőrséggel, amelynek munkatársait arra kérte, hogy

kövessék végig a források vonalát és derítsék fel, hogy ki vagy mi felelős a szennyeződésért.

Legújabb videóbejegyzésében az alpolgármester Bodrogi Előddel, a helyi rendőrség környezetvédelmi osztályának vezetőjével számol be arról, hogy

a szejkefürdői forrás vize újra fogyasztható,