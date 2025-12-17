Rovatok
Újra iható a szejkefürdői forrásvíz

• Fotó: Barabás Ákos

Fotó: Barabás Ákos

Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.

Székelyhon

2025. december 17., 11:522025. december 17., 11:52

Pontosan két hónappal ezelőtt számoltunk be róla, hogy ürüléktől szennyezett Székelyudvarhely forrásvizeinek többsége – beleértve a szejkefürdői forrást is –, így azok nem ihatók. A kialakult helyzet miatt a városvezetés egyeztetett a helyi rendőrséggel, amelynek munkatársait arra kérte, hogy

kövessék végig a források vonalát és derítsék fel, hogy ki vagy mi felelős a szennyeződésért.

Legújabb videóbejegyzésében az alpolgármester Bodrogi Előddel, a helyi rendőrség környezetvédelmi osztályának vezetőjével számol be arról, hogy

a szejkefürdői forrás vize újra fogyasztható,

ugyanis a közelében található szennyező pontokat sikerült feltérképezni és megszüntetni.

A videóból az is kiderül, hogy a Függetlenség utcai csorgó vizében is jelentősen sikerült csökkenteni a szennyeződést, ott azonban még nem értek teljesen a munka végére. Ha sikerül azt a forrást is ihatóvá tenni, tájékoztatják a lakókat.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
