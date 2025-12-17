Randiappos kaland: nem is nő volt, hanem férfi, nem is szerető, hanem csaló

Az áldozat egy 30 éves, Kolozs megyei férfi, aki egy társkereső platformon került kapcsolatba egy olyan ismeretlennel, aki nőnek adta ki magát, és idővel az ujja köré csavarta. A profil mögött azonban egy 41 éves, Maros megyei férfi állt.

Székelyhon 2025. december 17.

A virtuális kapcsolat gyorsan elmélyült, és állítólagos videóhívásokra, illetve személyes interakciókra hivatkozva a feltételezett nő több alkalommal pénzt kért az áldozattól.

Később a kérések fenyegetésekké fajultak, és a férfit arra kényszerítették, hogy több részletben mintegy 6700 lejt utaljon át