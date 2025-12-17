Bosszúra esküdött George Simion AUR-vezér

Tényleg ez a trikolór érdeke?
Fotó: Cristian Nistor/Agerpres
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden este egy tízpontos politikai kiáltványt ismertetett, amelyben a pártnak a „nemzeti ellenzékiség” jegyében tervezett kormányellenes lépéseit vázolta fel.
2025. december 17., 09:582025. december 17., 09:58
A politikus egy sajtótájékoztatón közölte: az AUR reakcióját az váltotta ki, hogy a kormánykoalíció semmibe vette a parlamentet, és nem váltotta le Diana Buzoianut a környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítvány megszavazása után.
Simion bejelentette, hogy a továbbiakban az AUR
megszavazza az összes bizalmatlansági indítványt,
nem támogat sürgősségi rendeleteket,
és blokkolja a koalíció fontos törvénytervezeteit, köztük a költségvetést és az adóemeléseket.
A pártelnök ezt azzal indokolta, hogy Romániában válságba került a demokrácia, a parlament szerepe kiüresedett, a Bolojan-kabinet pedig rendkívüli eszközökkel kormányoz. Közölte, hogy az AUR nem hajlandó kompromisszumra a kormánykoalícióval,
Emellett aktív parlamenti obstrukciót, utcai tiltakozások támogatását, valamint jogi lépéseket ígért a kormány ellen, és végső célként az előrehozott parlamenti választások kikényszerítését jelölte meg.
„Romániának nem látszatstabilitásra van szüksége, hanem igazságra, felelősségre és a polgárok szavazatára. Minél hamarabb kerül sor előrehozott parlamenti választásokra, annál közelebb kerül Románia a talpra álláshoz” – idéz az Agerpres hírügynökség az AUR kiáltványából.
