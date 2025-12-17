Bosszúra esküdött George Simion AUR-vezér

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden este egy tízpontos politikai kiáltványt ismertetett, amelyben a pártnak a „nemzeti ellenzékiség” jegyében tervezett kormányellenes lépéseit vázolta fel.

A politikus egy sajtótájékoztatón közölte: az AUR reakcióját az váltotta ki, hogy a kormánykoalíció semmibe vette a parlamentet, és nem váltotta le Diana Buzoianut a környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítvány megszavazása után.

Simion bejelentette, hogy a továbbiakban az AUR