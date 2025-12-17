Tucatnyi jó alkatrészt vett ki a járművekből egy magyarországi autószerelő

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay.com
Vádat emeltek egy férfi ellen Magyarországon, aki két autót is átvett szerelésre, ám a problémák megoldása helyett alkatrészeket szerelt ki a kocsikból, amelyek így használhatatlanná váltak.
A férfi 2020-ban és 2021-ben autószerelőként dolgozott. Kistarcsán bérelt műhelyében fogadta az ügyfeleket, akiktől átvette javításra a gépkocsikat, továbbá a beszerelendő alkatrészeket vagy azok árát.
A vádlott az egyik sértettel motort vetetett és fékbetétre további pénzt kért tőle, azonban a motort nem szerelte be és az alkatrészeket sem vette meg – írja az MTI a Pest Vármegyei Főügyészség közleményére hivatkozva. A férfi a másik sértettől is pénzt kért a hibásnak mondott motor cseréjére, azonban új motort nem szerzett be, az átvett pénzt pedig elköltötte.
A szerelőnek nem volt elég, hogy a kocsikat többszöri ígéret ellenére sem javította meg, azokból még a bennük lévő jó alkatrészeket – így például generátort, katalizátort, lámpát, rádiót, hengerfejeket, magasnyomású szivattyút, turbót – is kiszerelte, majd
A vádlott összesen csaknem 1 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértetteknek – írták. Az ügyészség a férfit sikkasztás bűntettével és annak vétségével vádolja, vele szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását, valamint az okozott kár megtérítését indítványozza.
