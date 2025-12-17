Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tucatnyi jó alkatrészt vett ki a járművekből egy magyarországi autószerelő

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay.com

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vádat emeltek egy férfi ellen Magyarországon, aki két autót is átvett szerelésre, ám a problémák megoldása helyett alkatrészeket szerelt ki a kocsikból, amelyek így használhatatlanná váltak.

Székelyhon

2025. december 17., 11:282025. december 17., 11:28

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A férfi 2020-ban és 2021-ben autószerelőként dolgozott. Kistarcsán bérelt műhelyében fogadta az ügyfeleket, akiktől átvette javításra a gépkocsikat, továbbá a beszerelendő alkatrészeket vagy azok árát.

A vádlott az egyik sértettel motort vetetett és fékbetétre további pénzt kért tőle, azonban a motort nem szerelte be és az alkatrészeket sem vette meg – írja az MTI a Pest Vármegyei Főügyészség közleményére hivatkozva. A férfi a másik sértettől is pénzt kért a hibásnak mondott motor cseréjére, azonban új motort nem szerzett be, az átvett pénzt pedig elköltötte.

Hirdetés

A szerelőnek nem volt elég, hogy a kocsikat többszöri ígéret ellenére sem javította meg, azokból még a bennük lévő jó alkatrészeket – így például generátort, katalizátort, lámpát, rádiót, hengerfejeket, magasnyomású szivattyút, turbót – is kiszerelte, majd

a működésképtelenné vált autókat a szerelőműhely előtt hagyta, ahonnan a sértettek szállíttatták el azokat.

A vádlott összesen csaknem 1 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértetteknek – írták. Az ügyészség a férfit sikkasztás bűntettével és annak vétségével vádolja, vele szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását, valamint az okozott kár megtérítését indítványozza.

Magyarország Átverés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Székelyhon

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Székelyhon

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Székely Sport

Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Krónika

Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Székely Sport

Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 16., kedd

A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez

Tömegpusztító fegyverré nyilvánította Donald Trump amerikai elnök a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit hétfőn.

A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez
A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez
2025. december 16., kedd

A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg

A rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt.

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg
Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg
2025. december 15., hétfő

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg
2025. december 10., szerda

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít

Súlyos pszichés károkat okozhatnak az áldozatokban a közösségimédia-felületeken időről időre felbukkanó veszélyes trendek.

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
2025. december 10., szerda

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
2025. december 08., hétfő

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is

A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
2025. december 08., hétfő

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
Hirdetés
2025. december 08., hétfő

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén

Megerősítette hétfőn a külügyminisztérium, hogy óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén.

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén
Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén
2025. december 08., hétfő

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén
2025. december 03., szerda

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Parlament (EP) képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról – tájékoztatott a két uniós intézmény szerdán.

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről
Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről
2025. december 03., szerda

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről
2025. december 03., szerda

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő

Christian Stocker osztrák kancellár meghívására Ilie Bolojan hivatalos látogatást tesz szerdán és csütörtökön Ausztriában, és útban Bécs felé, Budapesten találkozik Orbán Viktor magyar kormányfővel is.

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő
Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő
2025. december 03., szerda

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő
Hirdetés
2025. december 03., szerda

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv

Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
2025. december 03., szerda

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
2025. december 01., hétfő

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra

Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a békefolyamatban. Az amerikai elnök erről vasárnap beszélt, miután lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában.

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra
Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra
2025. december 01., hétfő

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra
2025. november 28., péntek

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik

Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik
Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik
2025. november 28., péntek

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!