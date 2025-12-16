Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tömegpusztító fegyverré nyilvánította Donald Trump amerikai elnök a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit hétfőn.

Székelyhon

2025. december 16., 10:222025. december 16., 10:22

2025. december 16., 10:242025. december 16., 10:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen írta alá rendeletét, amelynek nyitómondata megállapítja, hogy „a törvénytelen úton előállított fentanil közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez”.

A jogszabály szerint a fentanilt elsősorban szervezett bűnözői hálózatok állítják elő és terjesztik, ami fenyegetés az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, valamint táplálja az amerikai kontinensen, így az Egyesült Államok határainál a törvényen kívüli állapotokat.

Hirdetés

Az elnöki rendelet a tömegpusztító fegyver megjelölést azzal támasztja alá, hogy

a vegyi anyagnak már két milligramja halálos adagot jelent, és ennek következtében a túladagolás „amerikaiak százezreinek halálát okozta”.

Az elnöki dokumentumban szereplő tömegpusztító fegyver megjelölés a „törvénytelen úton előállított fentanilra” vonatkozik, ami azt takarja, hogy az Egyesült Államok szabályozott anyagokról szóló törvényének rendelkezéseibe ütköző módon állítják elő és terjesztik – írja az MTI.

A kábítószerként használt fentanilt nagy mennyiségben csempészik az Egyesült Államokba főként Mexikó és részben Kanada felől, az alapösszetevők jórészt Kínából származnak.

Világ
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Székelyhon

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Székelyhon

Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Székely Sport

Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Krónika

Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Székely Sport

Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg

A rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt.

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg
Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg
2025. december 15., hétfő

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg
Hirdetés
2025. december 10., szerda

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít

Súlyos pszichés károkat okozhatnak az áldozatokban a közösségimédia-felületeken időről időre felbukkanó veszélyes trendek.

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
2025. december 10., szerda

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
2025. december 08., hétfő

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is

A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
2025. december 08., hétfő

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
2025. december 08., hétfő

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén

Megerősítette hétfőn a külügyminisztérium, hogy óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén.

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén
Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén
2025. december 08., hétfő

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén
Hirdetés
2025. december 03., szerda

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Parlament (EP) képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról – tájékoztatott a két uniós intézmény szerdán.

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről
Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről
2025. december 03., szerda

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről
2025. december 03., szerda

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő

Christian Stocker osztrák kancellár meghívására Ilie Bolojan hivatalos látogatást tesz szerdán és csütörtökön Ausztriában, és útban Bécs felé, Budapesten találkozik Orbán Viktor magyar kormányfővel is.

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő
Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő
2025. december 03., szerda

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő
2025. december 03., szerda

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv

Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
2025. december 03., szerda

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv
Hirdetés
2025. december 01., hétfő

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra

Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a békefolyamatban. Az amerikai elnök erről vasárnap beszélt, miután lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában.

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra
Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra
2025. december 01., hétfő

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra
2025. november 28., péntek

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik

Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik
Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik
2025. november 28., péntek

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik
2025. november 27., csütörtök

Rengeteg halottja van a hongkongi tűznek, sok embert még keresnek

Csütörtök délutánig legkevesebb 55 ember vesztette életét és 280 lakót továbbra sem sikerült elérni egy szerdán keletkezett, nagy kiterjedésű tűz után az észak-hongkongi Taj Po negyed lakótömbjeiben – írja az MTI a helyi hatóságok közlésére hivatkozva.

Rengeteg halottja van a hongkongi tűznek, sok embert még keresnek
Rengeteg halottja van a hongkongi tűznek, sok embert még keresnek
2025. november 27., csütörtök

Rengeteg halottja van a hongkongi tűznek, sok embert még keresnek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!