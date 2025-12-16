A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Tömegpusztító fegyverré nyilvánította Donald Trump amerikai elnök a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit hétfőn.
2025. december 16., 10:222025. december 16., 10:22
2025. december 16., 10:242025. december 16., 10:24
Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen írta alá rendeletét, amelynek nyitómondata megállapítja, hogy „a törvénytelen úton előállított fentanil közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez”.
A jogszabály szerint a fentanilt elsősorban szervezett bűnözői hálózatok állítják elő és terjesztik, ami fenyegetés az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, valamint táplálja az amerikai kontinensen, így az Egyesült Államok határainál a törvényen kívüli állapotokat.
Az elnöki rendelet a tömegpusztító fegyver megjelölést azzal támasztja alá, hogy
Az elnöki dokumentumban szereplő tömegpusztító fegyver megjelölés a „törvénytelen úton előállított fentanilra” vonatkozik, ami azt takarja, hogy az Egyesült Államok szabályozott anyagokról szóló törvényének rendelkezéseibe ütköző módon állítják elő és terjesztik – írja az MTI.
A kábítószerként használt fentanilt nagy mennyiségben csempészik az Egyesült Államokba főként Mexikó és részben Kanada felől, az alapösszetevők jórészt Kínából származnak.
A rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt.
Súlyos pszichés károkat okozhatnak az áldozatokban a közösségimédia-felületeken időről időre felbukkanó veszélyes trendek.
A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.
Megerősítette hétfőn a külügyminisztérium, hogy óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén.
Az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Parlament (EP) képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról – tájékoztatott a két uniós intézmény szerdán.
Christian Stocker osztrák kancellár meghívására Ilie Bolojan hivatalos látogatást tesz szerdán és csütörtökön Ausztriában, és útban Bécs felé, Budapesten találkozik Orbán Viktor magyar kormányfővel is.
Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.
Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a békefolyamatban. Az amerikai elnök erről vasárnap beszélt, miután lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában.
Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.
Csütörtök délutánig legkevesebb 55 ember vesztette életét és 280 lakót továbbra sem sikerült elérni egy szerdán keletkezett, nagy kiterjedésű tűz után az észak-hongkongi Taj Po negyed lakótömbjeiben – írja az MTI a helyi hatóságok közlésére hivatkozva.
szóljon hozzá!