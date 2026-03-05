Rovatok
Hosszú évekre börtönre ítéltek egy román állampolgárt Oroszországban

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

A külügyminisztérium csütörtökön megerősítette, hogy börtönbüntetésre ítéltek Oroszországban egy román állampolgárt.

Székelyhon

2026. március 05., 19:29

2026. március 05., 19:312026. március 05., 19:31

A szaktárca tájékoztatása szerint az ügyet 2024 decemberétől figyelemmel kísérik, és több ízben is kérték a moszkvai hatóságokat, hogy a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény előírásainak megfelelően tegyék lehetővé az érintettel való kapcsolatfelvételt és a konzuli segítségnyújtást, de igényléseikre nem érkezett válasz. Azt is közölték, hogy

kapcsolatban állnak a férfi hozzátartozóval, tájékoztatják őket a helyzetről.

„Az ügy hatékony kezelése érdekében további információkkal nem szolgálhatunk” – idéz a külügy közleményéből az Agerpres hírügynökség.

A Reuters és az AFP beszámolója szerint a román férfit 15 év börtönbüntetésre ítélte egy oroszországi törvényszék Ukrajna javára folytatott kémkedés miatt. A dél-oroszországi Krasznodar régióbeli törvényszék Telegram-bejegyzése értelmében a román állampolgár a Szocsi városában lévő légvédelmi létesítményekről adott át információkat Ukrajnának.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) 2025 áprilisában jelentette be, hogy őrizetbe vett egy román állampolgárt, akit az ukrán titkosszolgálatnak való kémkedéssel gyanúsítanak.

Az FSZB honlapján akkor közzétett tájékoztatás szerint a 2002-ben született román állampolgár 2024 nyarán az ukrán hírszerző szolgálat utasítására információkat gyűjtött és továbbított a Szocsiban lévő orosz légvédelmi létesítményekről. Cserében az ukrán szolgálatok megígérték neki, hogy segítenek biztonságban elhagyni Oroszországot és csatlakozni önkéntesként az Oroszország ellen harcoló ukrán fegyveres erőkhöz. Akkor azt is közölték, hogy a férfi ellen eljárás indult.

Külföld
