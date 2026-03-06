Rovatok
Több állami rendőrre lenne szükség vidéken Hargita megyében

A Hargita megyei vidéki rendőrségeken érezhető a legjobban a rendőrhiány, a közbiztonságot állandó járőrcsapat biztosítja

A Hargita megyei vidéki rendőrségeken érezhető a legjobban a rendőrhiány, a közbiztonságot állandó járőrcsapat biztosítja

Fotó: Borbély Fanni

Létszámhiánnyal küzd a Hargita megyei rendőrség, ami leginkább a távoli vidéki településeken érezhető. Míg az állomány harmada hiányzik, a rendőrség 24 órás járőrszolgálattal tartja fenn a rendet, egyes helyi közösségek pedig polgárőrséget alapítanának.

Barabás Hajnal

2026. március 06., 08:33

A csíkszeredai megyeszékhelytől távol eső vidéki települések polgármestereit kérdeztük arról, hogy meglátásuk szerint hogyan tudja biztosítani az állami rendőrség a közrendet, annak tudatában, hogy a vidéki rendőrőrsökön egyre kevesebben dolgoznak.

A jó hír: a végeken is számíthatnak a rendőrökre

„Nagy segítségünkre van az állami rendőrség a község területén, viszont úgy látom, hogy ők is, mint minden állami szféra, túlságosan is le vannak terhelve” – mondta a Székelyhonnak András Tamás, Kászonaltíz polgármestere. Hozzátette,

3–4 rendőr van Kászonban, akik felváltva teljes Alcsíkon kell szolgálatot teljesítsenek.

„Jóval több rendőrre lenne szükség egész Alcsíkon” – vélte. A községvezető hozzátette, nagyon jó a kapcsolatuk a helyi és a megyei állami rendőrséggel.

„Úgy éreztem, hogy maximálisan lehetett rájuk számítani, amikor a tavaly év végi gyújtogatások elszenvedői voltunk a községben, a közösség mellett voltak” – húzta alá. Kászonaltízen tavaly év végén ugyanis több gyújtogatás is történt, amelyek miatt az önkormányzat elhatározta, elindítja a lépéseket egy hivatalos polgárőrség létrehozásához.

Polgárőrség mint egyfajta megoldás

A polgárőrség létrehozása részben lehet ugyan alternatíva a közbiztonság növelésére, azonban a hatáskörük elenyésző, viszont az állami rendőrséggel „karöltve” jól tudna működni – jegyezte meg a polgármester.

Folyamatosan átszervezéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy hatékonyan és időben tudjanak beavatkozni a közbiztonság fenntartása érdekében

Folyamatosan átszervezéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy hatékonyan és időben tudjanak beavatkozni a közbiztonság fenntartása érdekében

Fotó: Borbély Fanni

Ehhez azonban egyesületet kell alapítani, és a működéséhez anyagi forrást kell hozzárendelni, mindez folyamatban van, az elöljáró úgy látja, hogy a lakók is az ügy mellé álltak.

A közbiztonság javítása a cél, és többek között az illegális legeltetés visszaszorítása is

– tudtuk meg.

Ambrus Andor, Gyimesfelsőlok polgármestere szintén úgy véli, hogy több rendőrre volna szükség a Gyimesekben is, hiszen ha valami történik és más településre vezénylik őket, akkor nehéz intézkedni, ha a rendőrségen van tennivaló. Ugyanakkor kiemelte, a községben komolyabb bűncselekmény nem történt mostanában, alapvetően biztosított a közbiztonság, még éjszaka is, hiszen váltásban járőröznek a rendőrök.

Hargita megyében a megyei rendőr-főkapitányság irányítása alatt 9 városi rendőrkapitányság és 66 községi rendőrség, illetve vidéki rendőrőrs működik

Hargita megyében a megyei rendőr-főkapitányság irányítása alatt 9 városi rendőrkapitányság és 66 községi rendőrség, illetve vidéki rendőrőrs működik

Fotó: Borbély Fanni

Polgárőrség létrehozását egyelőre nem tervezik, egyrészt azért, mert nincs rá anyagi fedezetük, másrészt azért, mert nem látják indokoltnak, mivel kirívó esetek nem történtek. Az állami rendőrséggel pedig jó a kapcsolat, kölcsönösen segítik egymást – hangsúlyozta a polgármester.

Közel harminc százalékos létszámhiány

Hargita megyében a megyei rendőr-főkapitányságon belül 9 városi rendőrkapitányság és 66 községi rendőrség, illetve vidéki rendőrőrs működik. Az év eleji adatok szerint

a megyei rendőr-főkapitányság számára jóváhagyott állások 67 százalékát töltötték be

– válaszolta a Székelyhon érdeklődésére Maria Plumbu, az intézmény egyik sajtófelelőse. Hozzátette, a vezetőség folyamatosan átszervezéseket hajt végre annak érdekében, hogy hatékonyan és időben tudjanak beavatkozni a közbiztonság fenntartása érdekében.

A Hargita megyei rendőr-főkapitányság számára jóváhagyott állások 67 százalékát töltötték be

A Hargita megyei rendőr-főkapitányság számára jóváhagyott állások 67 százalékát töltötték be

Fotó: Borbély Fanni

Minden községi rendőrségen szolgál egy őrsparancsnok és legalább egy beosztott rendőr. Emellett a vidéki rendőrőrsök keretében működik járőr- és beavatkozó részleg (románul: Compartimentul de Patrulare și Intervenție la Evenimente) is, amely állandó, napi 24 órás szolgálatot biztosít, és garantálja, hogy szükség esetén – akár éjszaka is – a lehető legrövidebb időn belül intézkedni tudjanak.

Baj esetén a polgárok hívhatják a 112-es egységes segélyhívószámot, vagy munkaidőben felkereshetik az adott rendőrőrsöt.

„A közrendet járőrszolgálatokkal, a riasztásokra történő beavatkozással, megelőzést szolgáló tevékenységekkel, valamint adott esetben más belügyminisztériumi szervekkel való együttműködéssel tartjuk fenn” – emelte ki a sajtófelelős.

Hargita megye Rendőrség
