Önkéntes polgárőrség indult Kászonjakabfalván a gyanús tűzesetek miatt

Belátták, hogy szükség van polgárőrségre, erről is döntöttek a kászonjakabfalvi falugyűlésen
Fotó: Kozán István
A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.
2025. december 31., 16:282025. december 31., 16:28
2025. december 31., 17:122025. december 31., 17:12
A rendőrök folytatják az elkövetők azonosítására és büntetőjogi felelősségre vonására a nyomozást a csíkszeredai ügyészség koordinálásával.
– válaszolta Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, akitől a kászonjakabfalvi gyújtogatások ügyében érdeklődtünk.
Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.
Mint korábban beszámoltunk róla, az elmúlt hetekben ugyanis több egyházi ingatlan is kigyulladt, és a hatóságok szerint fennáll a szándékosság gyanúja. Hétfőn az ügyben falugyűlést is tartottak, amelyen
Ekkor döntöttek arról is, hogy polgárőrséget szerveznek.
Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.
András Tamás kászonaltízi polgármester kérdésünkre szerdán elmondta, hogy
Első körben saját maga vállalta egy önkéntessel, majd az alpolgármester folytatta a tevékenységet és aztán a civilek az elmúlt két éjszaka.
Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.
– tette hozzá a községvezető. Azt is kiemelte, hogy már belátták: szükség van polgárőrségre, ezért jövőben elindítják a hivatalos létrehozásához szükséges lépéseket.
Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.
Addig is, a törvényeket betartva, önkéntes alapon, csak megfigyelést végezve járőröznek, és ha valami gyanúsat látnak akkor értesítik a hatóságokat.
November 12-én érkezik a magyarországi mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték második része – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdán az MTI-vel.
Eddig csaknem 150 tonna pirotechnikai eszközt koboztak el a hatóságok a Tűzijáték elnevezésű országos akció során.
A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 2026-ban 250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi – közölte szerdán a Facebook-oldalán Cristian Pistol.
Az igazi havazás még várat magára Gyergyó térségének nagy részén, emiatt a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb vendég érkezik Gyergyószékre szilveszterezni. A sípályákon a hóágyúzás segítségével ezekben a napokban indul az élet.
Téli útviszonyok jellemzik Hargita megye egyes térségeit december 31-én. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén jelenleg havazik, míg a Csíki- és a Gyergyói-medencében egyelőre elmaradt a hóesés.
Az év végi és újévi szabadnapok biztonsága érdekében fokozott rendőri jelenlét lesz tapasztalható a Kovászna megyében. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához.
Erdővidék központjában is jóváhagyták a 2026-os helyi adók és illetékek emelését. A baróti tanács idei utolsó ülésén azonban nemcsak a kényszerű terhekről volt szó, hanem azokról a pozitív változásokról is, amelyeket a 2025-ös esztendő hozott.
A Román Rendőrség szerdán bejelentette, hogy a hatóságok az elmúlt napokban hét nemzetközileg körözött személyt hoztak vissza Romániába, akik ellen jogerős ítélet vagy letartóztatási parancs van érvényben.
Felrobbant egy munkagép abroncsa szerda reggel a konstancai kikötő egyik terminálján. A balesetben két személy életét vesztette, ketten megsérültek – közölték a Konstanca megyei hatóságok.
Az adótörvénykönyv előírásainak megfelelően január elsejétől ismét emelkedik a sör, bor, alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában, immár másodszor az elmúlt hat hónapban.
szóljon hozzá!