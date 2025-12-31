Rovatok
Önkéntes polgárőrség indult Kászonjakabfalván a gyanús tűzesetek miatt

Belátták, hogy szükség van polgárőrségre, erről is döntöttek a kászonjakabfalvi falugyűlésen • Fotó: Kozán István

Belátták, hogy szükség van polgárőrségre, erről is döntöttek a kászonjakabfalvi falugyűlésen

Fotó: Kozán István

A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.

Barabás Hajnal

2025. december 31., 16:28

2025. december 31., 17:12

A rendőrök folytatják az elkövetők azonosítására és büntetőjogi felelősségre vonására a nyomozást a csíkszeredai ügyészség koordinálásával.

Rongálás elkövetése miatt ugyanis büntetőeljárás indult

– válaszolta Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, akitől a kászonjakabfalvi gyújtogatások ügyében érdeklődtünk.

korábban írtuk

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs

Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.

Mint korábban beszámoltunk róla, az elmúlt hetekben ugyanis több egyházi ingatlan is kigyulladt, és a hatóságok szerint fennáll a szándékosság gyanúja. Hétfőn az ügyben falugyűlést is tartottak, amelyen

az emberek már sejtették ki az elkövető, de nem merték nevén nevezni az illetőt bizonyítékok hiányában.

Ekkor döntöttek arról is, hogy polgárőrséget szerveznek.

korábban írtuk

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.

András Tamás kászonaltízi polgármester kérdésünkre szerdán elmondta, hogy

a falugyűlést követően önkéntes alapon el is indították a járőrözést a kászonjakabfalvi falurészben, felváltva két-két személy végzi ezt a tevékenységet.

Első körben saját maga vállalta egy önkéntessel, majd az alpolgármester folytatta a tevékenységet és aztán a civilek az elmúlt két éjszaka.

korábban írtuk

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván

Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

Idézet
Azt tapasztaltam, hogy a rendőrök is végig jelen voltak, mindvégig járőröztek, és hogy több szálon nyomoznak”

– tette hozzá a községvezető. Azt is kiemelte, hogy már belátták: szükség van polgárőrségre, ezért jövőben elindítják a hivatalos létrehozásához szükséges lépéseket.

korábban írtuk

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

Addig is, a törvényeket betartva, önkéntes alapon, csak megfigyelést végezve járőröznek, és ha valami gyanúsat látnak akkor értesítik a hatóságokat.

Csíkszék Kászonok
A rovat további cikkei

2025. december 31., szerda

Novemberben jelenik meg a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása

November 12-én érkezik a magyarországi mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték második része – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdán az MTI-vel.

Novemberben jelenik meg a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása
Novemberben jelenik meg a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása
2025. december 31., szerda

Novemberben jelenik meg a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása
2025. december 31., szerda

150 tonna lefoglalt pirotechnikai eszköznél tartanak a hatóságok

Eddig csaknem 150 tonna pirotechnikai eszközt koboztak el a hatóságok a Tűzijáték elnevezésű országos akció során.

150 tonna lefoglalt pirotechnikai eszköznél tartanak a hatóságok
150 tonna lefoglalt pirotechnikai eszköznél tartanak a hatóságok
2025. december 31., szerda

150 tonna lefoglalt pirotechnikai eszköznél tartanak a hatóságok
2025. december 31., szerda

250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 2026-ban 250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi – közölte szerdán a Facebook-oldalán Cristian Pistol.

250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy
250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy
2025. december 31., szerda

250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy
2025. december 31., szerda

Szilveszteri kikapcsolódás Gyergyószéken: a hóhiány miatt kevesebb a vendég

Az igazi havazás még várat magára Gyergyó térségének nagy részén, emiatt a korábbi évekhez képest valamivel kevesebb vendég érkezik Gyergyószékre szilveszterezni. A sípályákon a hóágyúzás segítségével ezekben a napokban indul az élet.

Szilveszteri kikapcsolódás Gyergyószéken: a hóhiány miatt kevesebb a vendég
Szilveszteri kikapcsolódás Gyergyószéken: a hóhiány miatt kevesebb a vendég
2025. december 31., szerda

Szilveszteri kikapcsolódás Gyergyószéken: a hóhiány miatt kevesebb a vendég
2025. december 31., szerda

Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében

Téli útviszonyok jellemzik Hargita megye egyes térségeit december 31-én. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén jelenleg havazik, míg a Csíki- és a Gyergyói-medencében egyelőre elmaradt a hóesés.

Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében
Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében
2025. december 31., szerda

Téli útviszonyok Hargita megyében: havazás Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében
2025. december 31., szerda

Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is

Az év végi és újévi szabadnapok biztonsága érdekében fokozott rendőri jelenlét lesz tapasztalható a Kovászna megyében. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához.

Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is
Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is
2025. december 31., szerda

Fokozott rendőri jelenlét a szabadnapok idején Kovászna megyében is
2025. december 31., szerda

Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban

Erdővidék központjában is jóváhagyták a 2026-os helyi adók és illetékek emelését. A baróti tanács idei utolsó ülésén azonban nemcsak a kényszerű terhekről volt szó, hanem azokról a pozitív változásokról is, amelyeket a 2025-ös esztendő hozott.

Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban
Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban
2025. december 31., szerda

Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban
2025. december 31., szerda

Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján

A Román Rendőrség szerdán bejelentette, hogy a hatóságok az elmúlt napokban hét nemzetközileg körözött személyt hoztak vissza Romániába, akik ellen jogerős ítélet vagy letartóztatási parancs van érvényben.

Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján
Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján
2025. december 31., szerda

Hét körözött bűnözőt hoztak vissza Romániába az év utolsó napján
2025. december 31., szerda

Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette

Felrobbant egy munkagép abroncsa szerda reggel a konstancai kikötő egyik terminálján. A balesetben két személy életét vesztette, ketten megsérültek – közölték a Konstanca megyei hatóságok.

Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette
Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette
2025. december 31., szerda

Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette
2025. december 31., szerda

Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában

Az adótörvénykönyv előírásainak megfelelően január elsejétől ismét emelkedik a sör, bor, alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában, immár másodszor az elmúlt hat hónapban.

Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában
Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában
2025. december 31., szerda

Januártól tovább nő a sör, a bor, az etil-alkohol és üzemanyagok jövedéki adója Romániában
