Önkéntes polgárőrség indult Kászonjakabfalván a gyanús tűzesetek miatt

Belátták, hogy szükség van polgárőrségre, erről is döntöttek a kászonjakabfalvi falugyűlésen

A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.

Barabás Hajnal 2025. december 31., 16:282025. december 31., 16:28 2025. december 31., 17:122025. december 31., 17:12

A rendőrök folytatják az elkövetők azonosítására és büntetőjogi felelősségre vonására a nyomozást a csíkszeredai ügyészség koordinálásával.

Rongálás elkövetése miatt ugyanis büntetőeljárás indult

– válaszolta Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, akitől a kászonjakabfalvi gyújtogatások ügyében érdeklődtünk. korábban írtuk Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni. Mint korábban beszámoltunk róla, az elmúlt hetekben ugyanis több egyházi ingatlan is kigyulladt, és a hatóságok szerint fennáll a szándékosság gyanúja. Hétfőn az ügyben falugyűlést is tartottak, amelyen

az emberek már sejtették ki az elkövető, de nem merték nevén nevezni az illetőt bizonyítékok hiányában.

Ekkor döntöttek arról is, hogy polgárőrséget szerveznek. korábban írtuk Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak. András Tamás kászonaltízi polgármester kérdésünkre szerdán elmondta, hogy

a falugyűlést követően önkéntes alapon el is indították a járőrözést a kászonjakabfalvi falurészben, felváltva két-két személy végzi ezt a tevékenységet.

Első körben saját maga vállalta egy önkéntessel, majd az alpolgármester folytatta a tevékenységet és aztán a civilek az elmúlt két éjszaka. korábban írtuk Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

Azt tapasztaltam, hogy a rendőrök is végig jelen voltak, mindvégig járőröztek, és hogy több szálon nyomoznak”