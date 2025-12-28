Rovatok
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván

• Fotó: Nagykászoni Krisztus Király plébánia / Facebook

Fotó: Nagykászoni Krisztus Király plébánia / Facebook

Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

Székelyhon

2025. december 28., 11:202025. december 28., 11:20

A tűzesetről a Nagykászoni Krisztus Király plébánia számolt be közösségi oldalán: a bejegyzés szerint az önkéntes tűzoltók és a helyszínre siető segítők közreműködésének köszönhetően sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését.

A közlemény ugyanakkor arra is kitér, hogy az eset nem előzmény nélküli: két hónapon belül ez már a harmadik alkalom, hogy a temetőt vagy az egyházat támadás éri.

A megfogalmazás – valamint az egymást követő esetek említése – szándékosságra utaló körülményeket sejtet,

ugyanakkor a bejegyzés konkrét részleteket nem közöl, csak azt, hogy mindez különösen nehéz időszakot jelent a helyi közösség számára, valamint reményüket fejezik ki, hogy a hatóságok fellépése nyomán nem kell több hasonló esettel szembesülniük.

A mostanit megelőző, mindössze 9 nappal ezelőtti tűzesetről szintén beszámolt a Székelyhon, akkor a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín gyulladt ki, szintén éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került. Az esettel kapcsolatban kerestük a Hargita megyei tűzoltóságot és a község vezetőjét is, de egyelőre nem kaptunk választ.

korábban írtuk

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

Csíkszék Tűzeset Kászonok
szóljon hozzá! Hozzászólások
