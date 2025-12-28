Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván

Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

A tűzesetről a Nagykászoni Krisztus Király plébánia számolt be közösségi oldalán: a bejegyzés szerint az önkéntes tűzoltók és a helyszínre siető segítők közreműködésének köszönhetően sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését.

A közlemény ugyanakkor arra is kitér, hogy az eset nem előzmény nélküli: két hónapon belül ez már a harmadik alkalom, hogy a temetőt vagy az egyházat támadás éri.