Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

A helyszínre a csíkszeredai hivatásos tűzoltóság két egysége vonult ki két tűzoltóautóval, a beavatkozásban pedig a helyi önkéntes tűzoltók is részt vettek.

A csütörtökön röviddel éjjel tizenegy óra után keletkezett tűz következtében a templom melletti fásszín mintegy 100 négyzetméteren teljesen leégett.

A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően