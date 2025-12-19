Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

Székelyhon

2025. december 19., 09:342025. december 19., 09:34

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A helyszínre a csíkszeredai hivatásos tűzoltóság két egysége vonult ki két tűzoltóautóval, a beavatkozásban pedig a helyi önkéntes tűzoltók is részt vettek.

Hirdetés

A csütörtökön röviddel éjjel tizenegy óra után keletkezett tűz következtében a templom melletti fásszín mintegy 100 négyzetméteren teljesen leégett.

A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően

sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a templomra, azonban az épület egyik fala a füst és a hőhatás következtében megrongálódott.

Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát a hatóságok vizsgálják – olvasható a Hargita megyei tűzoltóság közleményében.

Csíkszék Tűzeset Kászonok
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Szomorú emléknap: elcsendesült a Patkó, megszólaltak a harangok
Nincs leállás, tovább bírságolja az FK Csíkszeredát a szakszövetség
Tiltakoznak a kolozsvári Waldorf iskolába járó gyerekek szülei a magyar aligazgatónő elbocsátása miatt
Brillírozott a rangadókon, másodszor a hét legjobbja a GYHK hokisa
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Székelyhon

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Szomorú emléknap: elcsendesült a Patkó, megszólaltak a harangok
Székelyhon

Szomorú emléknap: elcsendesült a Patkó, megszólaltak a harangok
Nincs leállás, tovább bírságolja az FK Csíkszeredát a szakszövetség
Székely Sport

Nincs leállás, tovább bírságolja az FK Csíkszeredát a szakszövetség
Tiltakoznak a kolozsvári Waldorf iskolába járó gyerekek szülei a magyar aligazgatónő elbocsátása miatt
Krónika

Tiltakoznak a kolozsvári Waldorf iskolába járó gyerekek szülei a magyar aligazgatónő elbocsátása miatt
Brillírozott a rangadókon, másodszor a hét legjobbja a GYHK hokisa
Székely Sport

Brillírozott a rangadókon, másodszor a hét legjobbja a GYHK hokisa
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval

Csak fokozatosan, de enyhül a levegő hőmérséklete Csíkszeredában, ami pontokban szokatlan, ugyanakkor látványos jelenséget eredményez.

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Hirdetés
2025. december 18., csütörtök

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa

Bőven Csíkszeredában volt a leghidegebb csütörtökre virradóan egész Romániában, a közel mínusz 8 fokos hidegre sehol máshol nem volt példa.

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
2025. december 18., csütörtök

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben

Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek

Négyen sérültek meg egy balesetben Csíkszentimre községben kedden este.

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában

Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá.

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
2025. december 16., kedd

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok

Furcsa hőmérsékleti eltérések figyelhetők meg a keddi délelőtt folyamán az országban: miközben Csíkszeredában még mínusz 5 fokot mérnek, addig Sinaián plusz 8-at.

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
2025. december 16., kedd

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn

Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
Hirdetés
2025. december 12., péntek

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család

Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
2025. december 12., péntek

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt

Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában

Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!