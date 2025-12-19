Rovatok
Este megszökött a börtönből, másnap hajnalban el is kapták

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Péntek hajnalban Murfatlarban elfogták a hatóságok a Poarta Albă börtönből csütörtökön megszökött elítéltet.

Székelyhon

2025. december 19., 09:422025. december 19., 09:42

2025. december 19., 09:432025. december 19., 09:43

A börtön vezetősége közölte, hogy az incidens ügyében feljelentést tettek az ügyészségen, az elítélt ellen pedig fegyelmi eljárás indul. Az ügyet a fegyelmi bizottság elé terjesztik, és az elítéltet szigorúbb fogvatartási rezsimbe helyezik. A törvény szerint

a szökés 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A közlemény szerint a rablásért kapott 4 év és 7 hónapos büntetését töltő 24 éves elítéltet a börtön külső, félig nyitott rendszerű részlegén tartották fogva, és

a kerítésen átmászva szökött meg

csütörtökön 18 óra 20 perckor, kihasználva azt az alkalmat, hogy orvosi kezelésre kellett jelentkeznie.

Murfatlar térségében, pénteken hajnali 1 óra 20 perc körül kapták el a büntetés-végrehajtási rendőrök, miután a hatóságok közúti ellenőrzőpontokat állítottak fel egész Konstanca megyében – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld
