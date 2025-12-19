Péntek hajnalban Murfatlarban elfogták a hatóságok a Poarta Albă börtönből csütörtökön megszökött elítéltet.

A börtön vezetősége közölte, hogy az incidens ügyében feljelentést tettek az ügyészségen, az elítélt ellen pedig fegyelmi eljárás indul. Az ügyet a fegyelmi bizottság elé terjesztik, és az elítéltet szigorúbb fogvatartási rezsimbe helyezik. A törvény szerint

a szökés 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A közlemény szerint a rablásért kapott 4 év és 7 hónapos büntetését töltő 24 éves elítéltet a börtön külső, félig nyitott rendszerű részlegén tartották fogva, és

a kerítésen átmászva szökött meg