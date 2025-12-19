Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Péntek hajnalban Murfatlarban elfogták a hatóságok a Poarta Albă börtönből csütörtökön megszökött elítéltet.
2025. december 19., 09:422025. december 19., 09:42
2025. december 19., 09:432025. december 19., 09:43
A börtön vezetősége közölte, hogy az incidens ügyében feljelentést tettek az ügyészségen, az elítélt ellen pedig fegyelmi eljárás indul. Az ügyet a fegyelmi bizottság elé terjesztik, és az elítéltet szigorúbb fogvatartási rezsimbe helyezik. A törvény szerint
A közlemény szerint a rablásért kapott 4 év és 7 hónapos büntetését töltő 24 éves elítéltet a börtön külső, félig nyitott rendszerű részlegén tartották fogva, és
csütörtökön 18 óra 20 perckor, kihasználva azt az alkalmat, hogy orvosi kezelésre kellett jelentkeznie.
Murfatlar térségében, pénteken hajnali 1 óra 20 perc körül kapták el a büntetés-végrehajtási rendőrök, miután a hatóságok közúti ellenőrzőpontokat állítottak fel egész Konstanca megyében – írja az Agerpres hírügynökség.
A segítség mindig jól jön, karácsony közeledtével pedig különösen nagy ereje van az apró, emberi gesztusoknak. Egy kézdivásárhelyi pékség minden reggel szeretetkosarat helyez ki üzlete bejáratához, amiből nemcsak kivenni lehet, hanem beletenni is.
A páciensek nem maradhatnak ellátás nélkül akkor sem, amikor nem működik az elektronikus egészségügyi kártyák rendszere, hangsúlyozta egy panasz nyomán a Székelyhonnak a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.
Egy disznó csatangolt csütörtök este a Marosvásárhely-Radnót közötti autópályán.
A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.
A sepsiszentgyörgyi mozi közelébe költözött a sepsiszentgyörgyi rendőrség, az új székházban fogadják a lakosságot is.
Adománygyűjtést szerveznek vasárnap a gyergyóalfalui Baricz Alfonz részére, aki munkavégzés közben szenvedett balesetet.
Vonatbaleset történt csütörtökön délután Szászrégenben, amelyben egy 43 éves nő életét vesztette.
Közbiztonsági fejlesztések indulnak Gyergyószentmiklóson, miközben a frissen bevezetett fizetéses parkolás első tapasztalatai alapján több szabályozást is módosított a képviselő-testület.
Letette csütörtökön a hűségesküt és román állampolgár lett Dominic Fritz temesvári polgármester, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.
szóljon hozzá!