Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa

Bőven Csíkszeredában volt a leghidegebb csütörtökre virradóan egész Romániában, a közel mínusz 8 fokos hidegre sehol máshol nem volt példa.

Mínusz 7,7 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet a hargitai megyeközpontban csütörtökre virradóan, ami nemcsak a lakott települések sorában a legalacsonyabb, hanem a teljes romániai területet nézve is, hegyvidékkel együtt.

Mínusz 6,6 Celsius-fok volt Maroshévízen, Gyergyóalfaluban mínusz 5,3, Székelyudvarhelyen viszont ennél már sokkal tűrhetőbben indult a reggel, mínusz 0,9 fokkal, akárcsak Marosvásárhelyen mínusz 2,6 fokkal. Sepsiszentgyörgyön mínusz 4,3 fokot mértek csütörtökre virradóan.

Érdekesség, hogy várhatóan napközben is megmarad az éles különbség Székelyudvarhely és Csíkszereda között – legalábbis tegnap így volt.