Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa

Kilóg a sorból
Fotó: Borbély Fanni
Bőven Csíkszeredában volt a leghidegebb csütörtökre virradóan egész Romániában, a közel mínusz 8 fokos hidegre sehol máshol nem volt példa.
Mínusz 7,7 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet a hargitai megyeközpontban csütörtökre virradóan, ami nemcsak a lakott települések sorában a legalacsonyabb, hanem a teljes romániai területet nézve is, hegyvidékkel együtt.
Mínusz 6,6 Celsius-fok volt Maroshévízen, Gyergyóalfaluban mínusz 5,3, Székelyudvarhelyen viszont ennél már sokkal tűrhetőbben indult a reggel, mínusz 0,9 fokkal, akárcsak Marosvásárhelyen mínusz 2,6 fokkal. Sepsiszentgyörgyön mínusz 4,3 fokot mértek csütörtökre virradóan.
Érdekesség, hogy várhatóan napközben is megmarad az éles különbség Székelyudvarhely és Csíkszereda között – legalábbis tegnap így volt.
– derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.
Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.
Négyen sérültek meg egy balesetben Csíkszentimre községben kedden este.
Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá.
Furcsa hőmérsékleti eltérések figyelhetők meg a keddi délelőtt folyamán az országban: miközben Csíkszeredában még mínusz 5 fokot mérnek, addig Sinaián plusz 8-at.
Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
