Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa

Kilóg a sorból • Fotó: Borbély Fanni

Kilóg a sorból

Fotó: Borbély Fanni

Bőven Csíkszeredában volt a leghidegebb csütörtökre virradóan egész Romániában, a közel mínusz 8 fokos hidegre sehol máshol nem volt példa.

Székelyhon

2025. december 18., 09:212025. december 18., 09:21

Mínusz 7,7 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet a hargitai megyeközpontban csütörtökre virradóan, ami nemcsak a lakott települések sorában a legalacsonyabb, hanem a teljes romániai területet nézve is, hegyvidékkel együtt.

Mínusz 6,6 Celsius-fok volt Maroshévízen, Gyergyóalfaluban mínusz 5,3, Székelyudvarhelyen viszont ennél már sokkal tűrhetőbben indult a reggel, mínusz 0,9 fokkal, akárcsak Marosvásárhelyen mínusz 2,6 fokkal. Sepsiszentgyörgyön mínusz 4,3 fokot mértek csütörtökre virradóan.

Érdekesség, hogy várhatóan napközben is megmarad az éles különbség Székelyudvarhely és Csíkszereda között – legalábbis tegnap így volt.

Miközben Székelyudvarhelyen szerdán délután plusz 11 fokig melegedett fel a levegő hőmérséklete, addig Csíkszeredában csak mínusz 4 fokig

– derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
A rovat további cikkei

2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben

Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek

Négyen sérültek meg egy balesetben Csíkszentimre községben kedden este.

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában

Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá.

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
2025. december 16., kedd

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok

Furcsa hőmérsékleti eltérések figyelhetők meg a keddi délelőtt folyamán az országban: miközben Csíkszeredában még mínusz 5 fokot mérnek, addig Sinaián plusz 8-at.

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
2025. december 16., kedd

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn

Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
2025. december 12., péntek

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család

Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
2025. december 12., péntek

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt

Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában

Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
2025. december 11., csütörtök

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt

Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
2025. december 11., csütörtök

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
2025. december 11., csütörtök

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot

Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
2025. december 11., csütörtök

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
