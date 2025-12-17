Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér

Szerda délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér.

A kormánypártok közös közleménye szerint egyezség született arról, hogy

az alapbérek érintése nélkül 10 százalékkal csökkentik a központi közigazgatás kiadásait.

Ezzel a döntéssel lezárták a tárgyalásokat a közigazgatási reformról szóló csomagról – ismerteti az Agerpres.

A közlemény szerint a helyi közigazgatás esetében a koalíció korábbi döntése maradt érvényben. A továbbiakban