Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon

Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési info/Facebook
Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.
A kamion délután három óra környékén gyulladt ki Nyujtód Szászfalu felőli kijáratának környékén, a rendőrség közlése szerint a tűzeset során senki sem sérült meg.
A tűzoltók a lángok megfékezésén dolgoznak, az útzárat csak ezután oldják fel.
Az érintett útszakaszt Kézdivásárhelyről Kézdiszentlélek irányába lehet kikerülni, a 114-es megyei úton, amely Lemhénynél csatlakozik vissza a 11-es országútba.
