Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon

Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.

A kamion délután három óra környékén gyulladt ki Nyujtód Szászfalu felőli kijáratának környékén, a rendőrség közlése szerint a tűzeset során senki sem sérült meg.

A tűzoltók a lángok megfékezésén dolgoznak, az útzárat csak ezután oldják fel.

A Facebookon közzétett videók szerint