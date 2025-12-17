Rovatok
A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége

Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.

Orbán László

2025. december 17., 17:272025. december 17., 17:27

Blaról jobbra: Czikó László plébános, Mocsár Károly, Cseke Szilárd és Vatai Attila • Fotó: Orbán László

Blaról jobbra: Czikó László plébános, Mocsár Károly, Cseke Szilárd és Vatai Attila

Fotó: Orbán László

A látogatás az FK Csíkszereda székhelyén kezdődött, ahol a budapesti küldöttséget Cseke Szilárd sportigazgató fogadta, és a felek rövid szakmai egyeztetést folytattak. Ezt követően a klubok képviselői közösen a csíkszentmártoni plébániára látogattak, ahol a Kispest Honvéd által összegyűjtött adományokat Czikó László csíkszentmártoni plébános vette át.

„Végtelen tiszteletet és szeretetet kaptunk”

A kezdeményezés hátteréről Vatai Attila, a Kispest Honvéd Magyar Futball Akadémiájának régióvezetője beszélt.

Idézet
Kispesten szerveztük ezt a gyűjtést a rászorulóknak, és azt gondoltuk, hogy az adományok egy része a magyarországi helyi szervezetekhez jusson el, a másik részét pedig a határon túlra hozzuk. Ezen az akción keresztül a kispesti szívet elhoztuk ide Székelyföldre”

– fogalmazott.

Az adományok átvétele után Czikó László plébános rövid beszélgetésre hívta az anyagországi vendégeket • Fotó: Orbán László

Az adományok átvétele után Czikó László plébános rövid beszélgetésre hívta az anyagországi vendégeket

Fotó: Orbán László

Vatai kiemelte, a fogadtatás minden várakozásukat felülmúlta.

„Végtelen tiszteletet és szeretetet kaptunk. A benzinkútnál a Kispest címerére felkapták a fejüket az emberek, gratuláltak, pacsiztak, öleltek bennünket.

Idézet
Volt, aki rögtön azonosította is, hogy Puskás Ferenc klubjától érkeztünk, úgyhogy azt a szeretetet és törődést kaptuk meg, amit nyilván mi is sugárzunk a székelyföldiek felé”

– fejtette ki, majd felidézte, hogy az FK Csíkszereda U15-ösei nemrég Kispesten jártak az Isa Gábor emléktornán. „Csodálatos élményeink voltak közösen, például együtt látogattuk meg az Országházat is” – tette hozzá.

• Fotó: Orbán László

Fotó: Orbán László

A nagyrészt tanszerekből és játékokból álló adományok átvételét követően Czikó László plébános rövid beszélgetésre hívta a delegációk és a sajtó képviselőit, amely során háláját fejezte ki a Honvéd gesztusáért.

Idézet
Nagyon jólesett, hogy ránk gondoltak. Bizonyára ennek a gesztusnak »reklám« jellege is lesz a gyerekeknél a sport, ezen belül a futball irányába, hogy mégiscsak kik hoztak ajándékot, mert nem mindegy az sem, hogy kik hoztak. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük”

– mondta.

• Fotó: Orbán László

Fotó: Orbán László

A találkozó kapcsán Cseke Szilárd hangsúlyozta a testvérklubok közötti partnerség jelentőségét. Kiemelte, hogy az FK Csíkszereda számára kiemelten fontos a jó együttműködés, és a klub tisztelettel, valamint hálával tekint a Kispest Honvéd gesztusára, amely az összetartozás és a kölcsönös tisztelet egyértelmű kifejezése.

• Fotó: Orbán László

Fotó: Orbán László

Czikó László csíkszentmártoni plébános háláját fejezte ki a Honvéd delegációjának amiért az ő közösségükre esett a klub választása • Fotó: Orbán László

Czikó László csíkszentmártoni plébános háláját fejezte ki a Honvéd delegációjának amiért az ő közösségükre esett a klub választása

Fotó: Orbán László

• Fotó: Orbán László

Fotó: Orbán László

Csíkszék Csíkszereda Csíkszentmárton
