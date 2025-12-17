A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége

Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
Blaról jobbra: Czikó László plébános, Mocsár Károly, Cseke Szilárd és Vatai Attila
Fotó: Orbán László
Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
A látogatás az FK Csíkszereda székhelyén kezdődött, ahol a budapesti küldöttséget Cseke Szilárd sportigazgató fogadta, és a felek rövid szakmai egyeztetést folytattak. Ezt követően a klubok képviselői közösen a csíkszentmártoni plébániára látogattak, ahol a Kispest Honvéd által összegyűjtött adományokat Czikó László csíkszentmártoni plébános vette át.
A kezdeményezés hátteréről Vatai Attila, a Kispest Honvéd Magyar Futball Akadémiájának régióvezetője beszélt.
– fogalmazott.
Az adományok átvétele után Czikó László plébános rövid beszélgetésre hívta az anyagországi vendégeket
Fotó: Orbán László
Vatai kiemelte, a fogadtatás minden várakozásukat felülmúlta.
„Végtelen tiszteletet és szeretetet kaptunk. A benzinkútnál a Kispest címerére felkapták a fejüket az emberek, gratuláltak, pacsiztak, öleltek bennünket.
– fejtette ki, majd felidézte, hogy az FK Csíkszereda U15-ösei nemrég Kispesten jártak az Isa Gábor emléktornán. „Csodálatos élményeink voltak közösen, például együtt látogattuk meg az Országházat is” – tette hozzá.
Fotó: Orbán László
A nagyrészt tanszerekből és játékokból álló adományok átvételét követően Czikó László plébános rövid beszélgetésre hívta a delegációk és a sajtó képviselőit, amely során háláját fejezte ki a Honvéd gesztusáért.
– mondta.
Fotó: Orbán László
A találkozó kapcsán Cseke Szilárd hangsúlyozta a testvérklubok közötti partnerség jelentőségét. Kiemelte, hogy az FK Csíkszereda számára kiemelten fontos a jó együttműködés, és a klub tisztelettel, valamint hálával tekint a Kispest Honvéd gesztusára, amely az összetartozás és a kölcsönös tisztelet egyértelmű kifejezése.
Fotó: Orbán László
Czikó László csíkszentmártoni plébános háláját fejezte ki a Honvéd delegációjának amiért az ő közösségükre esett a klub választása
Fotó: Orbán László
Fotó: Orbán László
