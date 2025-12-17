Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Az EU-ban a múlt hónapban Cipruson (0,1 százalék), Franciaországban (0,8), valamint Olaszországban (1,1) volt a legalacsonyabb az éves infláció, Romániában (8,6), Észtországban (4,7), valamint Horvátországban (4,3) pedig a legmagasabb.
Az októberi szinthez képest az éves infláció
Az euróövezetben az éves infláció novemberben az októberi szinten, 2,1 százalékon stagnált.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) korábbi adatai szerint novemberben 9,8 százalékon stagnált az éves infláció Romániában, miután a szolgáltatások 10,99 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,73 százalékkal,
– összegzi az Agerpres.
Az év elejétől (2025 novemberében 2024 decemberéhez képest) számítva 8,6 százalékos volt az infláció. Az elmúlt egy évben (2024. december–2025. november) átlagban 6,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző egy évhez (2023. december–2024. november) képest.
