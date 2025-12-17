Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.

Az EU-ban a múlt hónapban Cipruson (0,1 százalék), Franciaországban (0,8), valamint Olaszországban (1,1) volt a legalacsonyabb az éves infláció, Romániában (8,6), Észtországban (4,7), valamint Horvátországban (4,3) pedig a legmagasabb. Az októberi szinthez képest az éves infláció

12 tagállamban csökkent, öt tagállamban stagnált, tíz tagállamban – köztük Romániában is (8,4 százalékról 8,6 százalékra) – pedig emelkedett.

Az euróövezetben az éves infláció novemberben az októberi szinten, 2,1 százalékon stagnált. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) korábbi adatai szerint novemberben 9,8 százalékon stagnált az éves infláció Romániában, miután a szolgáltatások 10,99 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,73 százalékkal,

az élelmiszerek pedig 7,64 százalékkal drágultak egy év alatt