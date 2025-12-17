Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében

Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.

Az ütközés következtében az egyik autó 67 éves utasát kórházba kellett szállítani orvosi ellátásra. A járművezetőket alkoholszondával tesztelték, az eredmény mindkét esetben negatív lett.

Az eset körülményeinek és pontos okainak tisztázása érdekében a hatóságok gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indított büntetőeljárás keretében folytatják a vizsgálatot.