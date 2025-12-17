Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást

Fotó: presidency.ro
A képviselőház szerdán változatlan formában ismét megszavazta a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet Nicușor Dan államfő megfontolásra visszaküldött a parlamentnek.
A képviselőház elutasította az elnök kifogásait, és 173 támogató, 101 ellenszavazattal, három tartózkodás mellett az eredeti formában fogadta el a jogszabályjavaslatot. A tervezetet
A képviselőház szerdai szavazása után az államfő köteles kihirdetni a törvénymódosítást.
A Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének (FCER) elnöke, Silviu Vexler által kezdeményezett törvénymódosítás még júniusban fogadta el a parlament.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), az SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártjának (POT) parlamenti frakciói megtámadták az alkotmánybíróságon, a testület azonban elutasította a beadványukat – írja az Agerpres.
Július 14-én Nicușor Dan államfő is az alkotmánybírósághoz fordult a jogszabályjavaslat miatt, de
December 4-én az államfő visszaküldte a törvénytervezetet a parlamentnek újbóli megfontolásra, azzal érvelve, hogy jelenlegi formájában a jogszabály „a feszültségek felerősödéséhez” vezethet. Az elnök egyebek mellett azt kifogásolta, hogy
Nicușor Dan múlt héten kijelentette, hogy bármilyen formában is fogadja el a képviselőház a Vexler-törvényként is ismert tervezetet, ki fogja hirdetni a jogszabályt, mert erre kötelezi az alkotmány.
A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.
Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.
Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen Hargita Megye Tanácsának turisztikai szervezete, a Visit Hargita a Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.
A Clearservice idén két rangos díjat is hazahozott, amelyek egyedülálló módon ismerik el a vállalat elkötelezettségét a munkatársak támogatásáért.
Az alkotmánybíróság határozatához igazította szerdán a szenátus a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet.
Az áldozat egy társkereső platformon került kapcsolatba egy olyan ismeretlennel, aki nőnek adta ki magát, és idővel az ujja köré csavarta.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden este egy tízpontos politikai kiáltványt ismertetett, amelyben a pártnak a „nemzeti ellenzékiség” jegyében tervezett kormányellenes lépéseit vázolta fel.
szóljon hozzá!