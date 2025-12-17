Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást

A képviselőház szerdán változatlan formában ismét megszavazta a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet Nicușor Dan államfő megfontolásra visszaküldött a parlamentnek.

A képviselőház elutasította az elnök kifogásait, és 173 támogató, 101 ellenszavazattal, három tartózkodás mellett az eredeti formában fogadta el a jogszabályjavaslatot. A tervezetet

korábban a szenátus is az eredeti formában fogadta el.

A képviselőház szerdai szavazása után az államfő köteles kihirdetni a törvénymódosítást.

A Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének (FCER) elnöke, Silviu Vexler által kezdeményezett törvénymódosítás még júniusban fogadta el a parlament.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), az SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártjának (POT) parlamenti frakciói megtámadták az alkotmánybíróságon, a testület azonban elutasította a beadványukat – írja az Agerpres.

Július 14-én Nicușor Dan államfő is az alkotmánybírósághoz fordult a jogszabályjavaslat miatt, de