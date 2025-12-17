Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Enyhe telek, súlyos veszteségek: megsínyli a hegyvidéki turizmus a rövidülő síszezont

Késésben. Évek óta egyre bizonytalanabb a síszezon Székelyföldön

Késésben. Évek óta egyre bizonytalanabb a síszezon Székelyföldön

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.

Bencze Emese

2025. december 17., 07:452025. december 17., 07:45

2025. december 17., 09:162025. december 17., 09:16

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az idei szezon különösen jól példázza a fentebb jelzett tendenciát: a tavalyi évhez képest jelenleg már többhetes csúszásban van a sípályák megnyitása, elsősorban a szokatlanul enyhe időjárás miatt.

Hó nélkül nincs szezon – még hóágyúval sem

A Visit Hargita hivatalos oldalán szereplő adatok szerint a térség sípályái közül jelenleg mindössze kettő üzemel, miközben több helyen továbbra is zárva tartanak. Ennek oka nem az előkészületek hiánya:

a tartós mínuszok hiánya miatt még a mesterséges hógyártás sem működik megfelelően.

Nyitva lévőként az Oxygen Sípálya szerepel az oldalon, de mint érdeklődésünkre kiderült, ez nem teljesen valós adat: az üzemeltetők csak karácsony környékére látják reálisnak a nyitást, feltéve, hogy az addigra előre jelzett lehűlés valóban bekövetkezik.

Amennyiben az éjszakai hőmérsékletek nem süllyednek tartósan fagypont alá, a hóágyúk sem tudnak elegendő és jó minőségű havat előállítani

– mondta kérdésünkre az üzemeltetésért felelős komplexum menedzsere.

Hasonló a helyzet a másik nyitvatartottként szereplő sípálya esetében, a Madarasi Hargitán is. A síközpont legfrissebb tájékoztatása szerint „gőzerővel dolgoznak a hóágyúk”, és a hidegebb időszakokat igyekeznek maximálisan kihasználni.

A cél az, hogy legalább a Kicsi Sugó és a Kicsi Mihály pályák elindulhassanak szombatig,

de ebben az esetben is minden az időjáráson múlik, és a végleges döntés csak később születhet meg. Mindez éles kontrasztban áll a tavalyi helyzettel, amikor már november végén meg tudták nyitni a pályákat.

A számok is alátámasztják: melegednek a telek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hosszú idősoros kimutatásai egyértelműen alátámasztják a tapasztalatokat.

Az 1901–2025 közötti adatok alapján a téli átlaghőmérsékletek trendje egyértelmű emelkedést mutat, különösen az elmúlt két–három évtizedben.

Míg a 20. század közepén még gyakoriak voltak a jóval fagypont alatti, hosszan tartó hideg telek, addig napjainkban egyre gyakoribbak az átlag feletti, enyhe időszakok.

A grafikon magáért beszél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai jól mutatják, miért ennyire bizonytalan a helyzet Galéria

A grafikon magáért beszél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai jól mutatják, miért ennyire bizonytalan a helyzet

Egy másik kimutatás azt is jól szemlélteti, hogy a téli hőmérsékleti anomáliák – vagyis az adott tél eltérése az 1991–2020-as referencia-időszak átlagától – egyre gyakrabban pozitívak,

tehát a telek melegebbek az éghajlati átlagnál.

Ez különösen kedvezőtlen a sípályák számára, hiszen nemcsak a természetes hótakaró kialakulását akadályozza, hanem a mesterséges hó előállításának feltételeit is rontja.

Gazdasági kockázat a hegyvidéki turizmusban

A sípályák késői nyitása nem csupán kellemetlenség a sportolóknak, hanem

komoly gazdasági kockázatot jelent az üzemeltetők és a hegyvidéki turizmus egészére nézve is.

A szezon egyre később kezdődik és korábban ér véget, ami jelentősen lerövidíti az aktív időszakot, így kevesebb vendégéjszakát és kisebb bevételt eredményez.

László Endre, a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) székelyföldi képviselője szerint a jelenség egyértelműen összefügg az általános felmelegedéssel. Mint fogalmazott, „még azokon a síterepeken is nehézséget okoz a működés, ahol van hóágyúrendszer, hiszen a mesterséges hó előállításához állandó mínusz 4–5 fokos hőmérsékletre van szükség”.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a technológia sem jelent megoldást.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy a hóágyúzáshoz szükséges vízkészletek is egyre bizonytalanabbak. Az idei nyár például csapadékban szegényebb volt, így a tározók feltöltése is nehezebb, miközben a hógyártás energiaigénye folyamatosan nő.

Idézet
A műhó előállítása sokkal drágább lett, hiszen villamos energiával működik, akárcsak a felvonók, miközben a pályataposók – a ratrakok – üzemanyag-függők

– magyarázta a szakember.

László Endre rámutatott arra is, hogy a megfelelő sízhető pálya kialakításához nem elegendő az alkalmi havazás. A havat össze kell gyűjteni, folyamatosan tömöríteni kell, hogy tartós, jól sízhető réteg alakuljon ki – ehhez viszont idő, hideg és jelentős technikai háttér szükséges. Nyugat-Európában, például Ausztriában, ezt már jóval korábban megkezdik, Székelyföldön azonban az időjárás egyre kevésbé kedvez ennek.

Hirdetés

Mindez egyfajta ördögi kört hoz létre:

a szezon rövidül, miközben a fenntartási költségek – energia, üzemanyag, technikai működtetés – folyamatosan nőnek.

Ehhez társul az is, hogy az utóbbi időszakban jelentősen csökkent a vakációs jegyek száma, amelyek korábban fontos szerepet játszottak a belföldi, téli síturizmus élénkítésében.
A szakember szerint a jelenlegi helyzet komoly alkalmazkodást igényel az ágazat részéről, ugyanakkor

egyre világosabb: a hegyvidéki turizmus az elsők között érzi meg az enyhülő telek gazdasági következményeit.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai jól mutatják, miért ennyire bizonytalan a helyzet: kedden is

az ország jelentős részén a déli órákra az átlagos hőmérséklet fagypont fölé emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy még ha éjszaka rövid időre mínuszok is alakulnak ki, napközben a hőmérséklet gyorsan rontja a hó minőségét, és jelentősen csökkentik a hóágyúzás hatékonyságát.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai sok kérdésre választ adnak Galéria

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai sok kérdésre választ adnak

Hol érdemes tájékozódni, és mit mutat az aktuális időjárás?

A sízés kedvelőinek érdemes figyelembe venniük, hogy

a térség sípályáinak többsége saját hivatalos weboldalon vagy közösségi médiafelületen (elsősorban Facebookon) közli a legfrissebb információkat a nyitásról,

a pályák állapotáról és az esetleges korlátozásokról. Ezek az oldalak zömében frissülnek, ha új információ van a pályákkal kapcsolatban. Például a Hargitafürdő Síközpont, az Oxygen Ski sípálya, a Madarasi Hargita Síközpont, a Ski Varság, a Lobogó Sípálya és a Havas Bucsin nagyon népszerűek Hargita megyében, és mindenik jelen van a közösségi médiában, többen pedig webkamerát is működtetnek, így a téli sportok szerelmeseinek bőven van lehetőségük a tájékozódásra.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Székelyhon

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Székelyhon

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Székely Sport

Az Ágyúsok gyergyóremetei sikerével kezdődött a hokibajnokság középszakasza
Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Krónika

Kolozsvári leprafertőzés: átfogó tesztelés indul, neves külföldi DJ is lehet az érintettek között
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Székely Sport

Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 17., szerda

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók kioltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál
2025. december 17., szerda

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól

A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.

Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól
Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól
2025. december 17., szerda

Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól
2025. december 17., szerda

A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége

Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.

A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége
A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége
2025. december 17., szerda

A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége
2025. december 17., szerda

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében

Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében
Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében
2025. december 17., szerda

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.

Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas
Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas
2025. december 17., szerda

Hiába csökkent az infláció az EU-ban, Románia továbbra is éllovas
2025. december 17., szerda

Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon

Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.

Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon
Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon
2025. december 17., szerda

Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon
2025. december 17., szerda

Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen

Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen Hargita Megye Tanácsának turisztikai szervezete, a Visit Hargita a Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.

Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen
Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen
2025. december 17., szerda

Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást

A képviselőház szerdán változatlan formában ismét megszavazta a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet Nicușor Dan államfő megfontolásra visszaküldött a parlamentnek.

Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást
Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást
2025. december 17., szerda

Mégis megszavazták a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást
2025. december 17., szerda

Nemzetközi elismerések a munkavállalók támogatásáért

A Clearservice idén két rangos díjat is hazahozott, amelyek egyedülálló módon ismerik el a vállalat elkötelezettségét a munkatársak támogatásáért.

Nemzetközi elismerések a munkavállalók támogatásáért
Nemzetközi elismerések a munkavállalók támogatásáért
2025. december 17., szerda

Nemzetközi elismerések a munkavállalók támogatásáért
2025. december 17., szerda

Inkább mindenki csak a 30 százalékát vegye fel egy összegben a magánnyugdíjának

Az alkotmánybíróság határozatához igazította szerdán a szenátus a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet.

Inkább mindenki csak a 30 százalékát vegye fel egy összegben a magánnyugdíjának
Inkább mindenki csak a 30 százalékát vegye fel egy összegben a magánnyugdíjának
2025. december 17., szerda

Inkább mindenki csak a 30 százalékát vegye fel egy összegben a magánnyugdíjának
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!