Enyhe telek, súlyos veszteségek: megsínyli a hegyvidéki turizmus a rövidülő síszezont

A szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.

Az idei szezon különösen jól példázza a fentebb jelzett tendenciát: a tavalyi évhez képest jelenleg már többhetes csúszásban van a sípályák megnyitása, elsősorban a szokatlanul enyhe időjárás miatt. Hó nélkül nincs szezon – még hóágyúval sem A Visit Hargita hivatalos oldalán szereplő adatok szerint a térség sípályái közül jelenleg mindössze kettő üzemel, miközben több helyen továbbra is zárva tartanak. Ennek oka nem az előkészületek hiánya:

a tartós mínuszok hiánya miatt még a mesterséges hógyártás sem működik megfelelően.

Nyitva lévőként az Oxygen Sípálya szerepel az oldalon, de mint érdeklődésünkre kiderült, ez nem teljesen valós adat: az üzemeltetők csak karácsony környékére látják reálisnak a nyitást, feltéve, hogy az addigra előre jelzett lehűlés valóban bekövetkezik.

Amennyiben az éjszakai hőmérsékletek nem süllyednek tartósan fagypont alá, a hóágyúk sem tudnak elegendő és jó minőségű havat előállítani

– mondta kérdésünkre az üzemeltetésért felelős komplexum menedzsere. Hasonló a helyzet a másik nyitvatartottként szereplő sípálya esetében, a Madarasi Hargitán is. A síközpont legfrissebb tájékoztatása szerint „gőzerővel dolgoznak a hóágyúk”, és a hidegebb időszakokat igyekeznek maximálisan kihasználni.

A cél az, hogy legalább a Kicsi Sugó és a Kicsi Mihály pályák elindulhassanak szombatig,

de ebben az esetben is minden az időjáráson múlik, és a végleges döntés csak később születhet meg. Mindez éles kontrasztban áll a tavalyi helyzettel, amikor már november végén meg tudták nyitni a pályákat. A számok is alátámasztják: melegednek a telek Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hosszú idősoros kimutatásai egyértelműen alátámasztják a tapasztalatokat.

Az 1901–2025 közötti adatok alapján a téli átlaghőmérsékletek trendje egyértelmű emelkedést mutat, különösen az elmúlt két–három évtizedben.

Míg a 20. század közepén még gyakoriak voltak a jóval fagypont alatti, hosszan tartó hideg telek, addig napjainkban egyre gyakoribbak az átlag feletti, enyhe időszakok.

A grafikon magáért beszél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai jól mutatják, miért ennyire bizonytalan a helyzet

Egy másik kimutatás azt is jól szemlélteti, hogy a téli hőmérsékleti anomáliák – vagyis az adott tél eltérése az 1991–2020-as referencia-időszak átlagától – egyre gyakrabban pozitívak,

tehát a telek melegebbek az éghajlati átlagnál.

Ez különösen kedvezőtlen a sípályák számára, hiszen nemcsak a természetes hótakaró kialakulását akadályozza, hanem a mesterséges hó előállításának feltételeit is rontja. Gazdasági kockázat a hegyvidéki turizmusban A sípályák késői nyitása nem csupán kellemetlenség a sportolóknak, hanem

komoly gazdasági kockázatot jelent az üzemeltetők és a hegyvidéki turizmus egészére nézve is.

A szezon egyre később kezdődik és korábban ér véget, ami jelentősen lerövidíti az aktív időszakot, így kevesebb vendégéjszakát és kisebb bevételt eredményez. László Endre, a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) székelyföldi képviselője szerint a jelenség egyértelműen összefügg az általános felmelegedéssel. Mint fogalmazott, „még azokon a síterepeken is nehézséget okoz a működés, ahol van hóágyúrendszer, hiszen a mesterséges hó előállításához állandó mínusz 4–5 fokos hőmérsékletre van szükség”.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a technológia sem jelent megoldást.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy a hóágyúzáshoz szükséges vízkészletek is egyre bizonytalanabbak. Az idei nyár például csapadékban szegényebb volt, így a tározók feltöltése is nehezebb, miközben a hógyártás energiaigénye folyamatosan nő.

A műhó előállítása sokkal drágább lett, hiszen villamos energiával működik, akárcsak a felvonók, miközben a pályataposók – a ratrakok – üzemanyag-függők

– magyarázta a szakember. László Endre rámutatott arra is, hogy a megfelelő sízhető pálya kialakításához nem elegendő az alkalmi havazás. A havat össze kell gyűjteni, folyamatosan tömöríteni kell, hogy tartós, jól sízhető réteg alakuljon ki – ehhez viszont idő, hideg és jelentős technikai háttér szükséges. Nyugat-Európában, például Ausztriában, ezt már jóval korábban megkezdik, Székelyföldön azonban az időjárás egyre kevésbé kedvez ennek. Hirdetés Mindez egyfajta ördögi kört hoz létre:

a szezon rövidül, miközben a fenntartási költségek – energia, üzemanyag, technikai működtetés – folyamatosan nőnek.

Ehhez társul az is, hogy az utóbbi időszakban jelentősen csökkent a vakációs jegyek száma, amelyek korábban fontos szerepet játszottak a belföldi, téli síturizmus élénkítésében.

A szakember szerint a jelenlegi helyzet komoly alkalmazkodást igényel az ágazat részéről, ugyanakkor

egyre világosabb: a hegyvidéki turizmus az elsők között érzi meg az enyhülő telek gazdasági következményeit.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai jól mutatják, miért ennyire bizonytalan a helyzet: kedden is

az ország jelentős részén a déli órákra az átlagos hőmérséklet fagypont fölé emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy még ha éjszaka rövid időre mínuszok is alakulnak ki, napközben a hőmérséklet gyorsan rontja a hó minőségét, és jelentősen csökkentik a hóágyúzás hatékonyságát.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai sok kérdésre választ adnak

Hol érdemes tájékozódni, és mit mutat az aktuális időjárás? A sízés kedvelőinek érdemes figyelembe venniük, hogy

a térség sípályáinak többsége saját hivatalos weboldalon vagy közösségi médiafelületen (elsősorban Facebookon) közli a legfrissebb információkat a nyitásról,