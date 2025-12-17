Enyhe telek, súlyos veszteségek: megsínyli a hegyvidéki turizmus a rövidülő síszezont

Késésben. Évek óta egyre bizonytalanabb a síszezon Székelyföldön
Fotó: Pinti Attila
A szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére.
2025. december 17., 07:452025. december 17., 07:45
2025. december 17., 09:162025. december 17., 09:16
Az idei szezon különösen jól példázza a fentebb jelzett tendenciát: a tavalyi évhez képest jelenleg már többhetes csúszásban van a sípályák megnyitása, elsősorban a szokatlanul enyhe időjárás miatt.
A Visit Hargita hivatalos oldalán szereplő adatok szerint a térség sípályái közül jelenleg mindössze kettő üzemel, miközben több helyen továbbra is zárva tartanak. Ennek oka nem az előkészületek hiánya:
Nyitva lévőként az Oxygen Sípálya szerepel az oldalon, de mint érdeklődésünkre kiderült, ez nem teljesen valós adat: az üzemeltetők csak karácsony környékére látják reálisnak a nyitást, feltéve, hogy az addigra előre jelzett lehűlés valóban bekövetkezik.
– mondta kérdésünkre az üzemeltetésért felelős komplexum menedzsere.
Hasonló a helyzet a másik nyitvatartottként szereplő sípálya esetében, a Madarasi Hargitán is. A síközpont legfrissebb tájékoztatása szerint „gőzerővel dolgoznak a hóágyúk”, és a hidegebb időszakokat igyekeznek maximálisan kihasználni.
de ebben az esetben is minden az időjáráson múlik, és a végleges döntés csak később születhet meg. Mindez éles kontrasztban áll a tavalyi helyzettel, amikor már november végén meg tudták nyitni a pályákat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hosszú idősoros kimutatásai egyértelműen alátámasztják a tapasztalatokat.
Míg a 20. század közepén még gyakoriak voltak a jóval fagypont alatti, hosszan tartó hideg telek, addig napjainkban egyre gyakoribbak az átlag feletti, enyhe időszakok.
A grafikon magáért beszél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai jól mutatják, miért ennyire bizonytalan a helyzet
Egy másik kimutatás azt is jól szemlélteti, hogy a téli hőmérsékleti anomáliák – vagyis az adott tél eltérése az 1991–2020-as referencia-időszak átlagától – egyre gyakrabban pozitívak,
Ez különösen kedvezőtlen a sípályák számára, hiszen nemcsak a természetes hótakaró kialakulását akadályozza, hanem a mesterséges hó előállításának feltételeit is rontja.
A sípályák késői nyitása nem csupán kellemetlenség a sportolóknak, hanem
A szezon egyre később kezdődik és korábban ér véget, ami jelentősen lerövidíti az aktív időszakot, így kevesebb vendégéjszakát és kisebb bevételt eredményez.
László Endre, a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) székelyföldi képviselője szerint a jelenség egyértelműen összefügg az általános felmelegedéssel. Mint fogalmazott, „még azokon a síterepeken is nehézséget okoz a működés, ahol van hóágyúrendszer, hiszen a mesterséges hó előállításához állandó mínusz 4–5 fokos hőmérsékletre van szükség”.
A problémát tovább súlyosbítja, hogy a hóágyúzáshoz szükséges vízkészletek is egyre bizonytalanabbak. Az idei nyár például csapadékban szegényebb volt, így a tározók feltöltése is nehezebb, miközben a hógyártás energiaigénye folyamatosan nő.
– magyarázta a szakember.
László Endre rámutatott arra is, hogy a megfelelő sízhető pálya kialakításához nem elegendő az alkalmi havazás. A havat össze kell gyűjteni, folyamatosan tömöríteni kell, hogy tartós, jól sízhető réteg alakuljon ki – ehhez viszont idő, hideg és jelentős technikai háttér szükséges. Nyugat-Európában, például Ausztriában, ezt már jóval korábban megkezdik, Székelyföldön azonban az időjárás egyre kevésbé kedvez ennek.
Mindez egyfajta ördögi kört hoz létre:
Ehhez társul az is, hogy az utóbbi időszakban jelentősen csökkent a vakációs jegyek száma, amelyek korábban fontos szerepet játszottak a belföldi, téli síturizmus élénkítésében.
A szakember szerint a jelenlegi helyzet komoly alkalmazkodást igényel az ágazat részéről, ugyanakkor
Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai jól mutatják, miért ennyire bizonytalan a helyzet: kedden is
Ez azt jelenti, hogy még ha éjszaka rövid időre mínuszok is alakulnak ki, napközben a hőmérséklet gyorsan rontja a hó minőségét, és jelentősen csökkentik a hóágyúzás hatékonyságát.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai sok kérdésre választ adnak
A sízés kedvelőinek érdemes figyelembe venniük, hogy
a pályák állapotáról és az esetleges korlátozásokról. Ezek az oldalak zömében frissülnek, ha új információ van a pályákkal kapcsolatban. Például a Hargitafürdő Síközpont, az Oxygen Ski sípálya, a Madarasi Hargita Síközpont, a Ski Varság, a Lobogó Sípálya és a Havas Bucsin nagyon népszerűek Hargita megyében, és mindenik jelen van a közösségi médiában, többen pedig webkamerát is működtetnek, így a téli sportok szerelmeseinek bőven van lehetőségük a tájékozódásra.
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók kioltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.
A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.
Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.
Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen Hargita Megye Tanácsának turisztikai szervezete, a Visit Hargita a Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.
A képviselőház szerdán változatlan formában ismét megszavazta a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet Nicușor Dan államfő megfontolásra visszaküldött a parlamentnek.
A Clearservice idén két rangos díjat is hazahozott, amelyek egyedülálló módon ismerik el a vállalat elkötelezettségét a munkatársak támogatásáért.
Az alkotmánybíróság határozatához igazította szerdán a szenátus a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet.
szóljon hozzá!