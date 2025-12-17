Fotó: Clearservice
A Clearservice idén két rangos díjat is hazahozott, amelyek egyedülálló módon ismerik el a vállalat elkötelezettségét a munkatársak támogatásáért.
A cég évek óta olyan programokat működtet, amelyek valódi segítséget nyújtanak a fiataloknak. Idén az „Indulj Saját Úton” garantált, évi minimum 20 000 eurós keresetet biztosít, egy éves munka után pedig jutalomnyaralást is ad Spanyolországban. Mindezt korábban részletesen bemutattuk.
A Clearservice 2025-ben az Érték és Minőség Nagydíjat is elnyerte, amelyet a magyar Országházban adtak át. Tanúsító Védjegy külön elismerést is kapott az „Indulj Saját Úton” program, amely segíti a magyar fiatalokat az anyagi függetlenség és a hazatérés megteremtésében. A munka keretében fiatalok dolgozhatnak németországi 4 és 5 csillagos szállodákban szobafiú és szobalány pozícióban, miközben a cég ingyenes, kényelmes lakhatást és szakmai képzést is biztosít számukra.
Fotó: Clearservice
A takarítóiparban a cégnél kiemelkedően magas a digitalizáció: a képzés és a németországi munka is tabletekkel és saját fejlesztésű szoftverrel zajlik, így a Clearservice csapat tagjai modern, adatvezérelt rendszerben dolgoznak. A szobafiúk és szobalányok már nem papír alapon végzik feladataikat. A Clearservice idén ünnepli 13. évét Németországban, közel 200 fős magyar csapattal, stabilan magas minőségű takarítási szolgáltatást és kiemelt fizetést biztosítva.
A sikereket novemberben a Magyar Üzleti Felelősség Díj koronázta meg. A Clearservice a „CSR belső lelke” kategória idei nyertese lett – ez az elismerés azoknak a vállalatoknak jár, amelyek kiemelkedő figyelmet fordítanak saját munkatársaik támogatására és megbecsülésére. A zsűri külön kiemelte a Clearservice közösségépítő programjait és jóléti kezdeményezéseit, amelyek egyértelművé teszik: a cég működésének középpontjában az ember áll.
Fotó: Clearservice
„Hisszük, hogy ezt a díjat kiérdemelni kell. Számunkra ez annak a jele, hogy a kollégáink jól érzik magukat velünk. A Clearservice egyik alapértéke, hogy munkatársaink ne csak jól keressenek, hanem elégedettek is legyenek. Ezért hoztuk létre a Munkahelyi Elégedettség Programot, és évente Wellbeing Találkozót szervezünk Németországban, közös programokkal, elismerésekkel és prémiumokkal” – mondta el Lőrincz Csilla, Wellbeing menedzser.
Fotó: Clearservice
Az „Indulj Saját Úton” program azoknak szól, akik motiváltak arra, hogy külföldi, garantált fizetéssel teremtsék meg saját jövőjük alapjait – majd tudásukat és tapasztalataikat itthon kamatoztassák.
További információ és jelentkezés: Clearservice.ro
Fotó: Clearservice
(X – fizetett hirdetés)
