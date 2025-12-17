Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.

A tűzoltók 14 óra 24 perckor kezdték meg, és 6 óra előtt 20 perccel fejezték be az oltást. A szóvivő szerint

Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.

A Kovászna megyei tűzoltóság szóvivője a Székelyhon kérdésére elmondta: a szállítmány egy része megsemmisült, az összesen 52 kartonbálából tíz teljesen elégett, 42 tönkrement.

a hő miatt a kamion motorja nem robbant fel, viszont megrepedt, így üzemanyag és olaj folyt az úttestre.

A szakemberek segítségére volt a helyszínen a kézdivásárhelyi önkormányzat egyik munkagépe, továbbá az úttest tisztításában részt vesz az útügyi igazgatóság is, ugyanis a tűzoltóság nem rendelkezik a takarításhoz szükséges eszközökkel.

A Kovászna megyei rendőrség 18 órakor közölte: a közlekedés részben felszabadult, az autók egy forgalmi sávon, váltakozva haladhatnak.