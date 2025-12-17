Rovatok
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál

Három órán keresztül oltották a lángokat

Három órán keresztül oltották a lángokat

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.

Farkas Orsolya

2025. december 17., 18:512025. december 17., 18:51

2025. december 17., 18:542025. december 17., 18:54

A Kovászna megyei tűzoltóság szóvivője a Székelyhon kérdésére elmondta: a szállítmány egy része megsemmisült, az összesen 52 kartonbálából tíz teljesen elégett, 42 tönkrement.

korábban írtuk

Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon
Menet közben gyúlt ki egy kamion Nyujtódon

Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.

A tűzoltók 14 óra 24 perckor kezdték meg, és 6 óra előtt 20 perccel fejezték be az oltást. A szóvivő szerint

a hő miatt a kamion motorja nem robbant fel, viszont megrepedt, így üzemanyag és olaj folyt az úttestre.

• Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

A szakemberek segítségére volt a helyszínen a kézdivásárhelyi önkormányzat egyik munkagépe, továbbá az úttest tisztításában részt vesz az útügyi igazgatóság is, ugyanis a tűzoltóság nem rendelkezik a takarításhoz szükséges eszközökkel.

A Kovászna megyei rendőrség 18 órakor közölte: a közlekedés részben felszabadult, az autók egy forgalmi sávon, váltakozva haladhatnak.

