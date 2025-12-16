Az augusztustól eltörölt kedvezményes áfakulcs áremelkedéssel járt az új építésű ingatlanok piacán, de a lakásokért nemcsak emiatt kell egyre többet fizetni. Ugyanakkor a használt lakások ára sok esetben megközelíti az új építésűekét.
Újabb tömbházat építtet a vállalkozó Csíkszeredában, egy éven belül átadják
Fotó: Borbély Fanni
Az augusztustól eltörölt kedvezményes áfakulcs áremelkedéssel járt az új építésű ingatlanok piacán, de a lakásokért nemcsak emiatt kell egyre többet fizetni. Ugyanakkor a használt lakások ára sok esetben megközelíti az új építésűekét.
Augusztustól szüntették meg azt a kedvezményes áfakulcsot, amely szerint a 120 ezer eurós érték alatti, és legtöbb 120 négyzetméteres új építésű lakásokat a magánszemélyek 9 százalékos áfával vásárolhatták meg. Azóta
ez a legtöbb esetben, a tömbházlakásokat illetően is már a korábbi értékhatárt túllépő árakat eredményezett.
Jelentős, legalább 12 százalékos áremelkedés várható az új építésű ingatlanok piacán, mivel az eddigi 9 százalékos áfa helyett 21 százalékot kell fizetniük a vásárlóknak augusztustól a 120 ezer eurós értékhatár alatti lakásokért is.
Hargita megye legnagyobb ingatlanfejlesztője, a több városban, így Csíkszereda mellett Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is tömbházakat építtető Csergő Zsolt csíkszeredai üzletember szerint azonban ez a változás csak egy része a lakásárak emelkedését kiváltó tényezőknek.
Fotó: Borbély Fanni
Csergő emlékeztetett, a 9 százalékos áfa egy támogatás volt a kormány részéről, és a változtatás sajnálatos, mert így nagyobb kiadást jelent a vásárlóknak.
de ezt a helyzetet nem lehet hasonlítani a bukaresti, brassói vagy kolozsvári ingatlanfejlesztésekhez, ahol más a kereslet és a kínálat aránya – húzta alá. Hozzátette, a nagyobb városokban sem történt érezhető változás, 2–3 százalékos csökkenés, illetve növekvés jellemzi ezt a piacot.
Fotó: Borbély Fanni
Az üzletember szerint az új és használt tömbházlakások közötti különbséget nemcsak az épület állapota és a benne levő vezetékrendszerek elhasználódása alapján kell felmérni, a használt lakás felújítása költséges, így adott esetben még drágább is, mint az új.
ezzel szemben külföldön, például Magyarországon is, ennek kétszerese. Ezzel magyarázható, hogy például Csíkszeredában egy több mint 50 éve épült, lift nélküli társasházban egy lakás ára közelíti egy új építésű tömbházlakásét, amely teljesen más minőségi előírások szerint, nagyobb alapterülettel, sokkal jobb feltételekkel épült.
Fotó: Borbély Fanni
„Tudni kell, hogy a lakást négyzetméterre veszik, nem szobák szerint.
– magyarázta.
Fotó: Borbély Fanni
Ugyanakkor úgy látja, az árnövekedés tovább folytatódik az ingatlanpiacon, mert emelkednek a telekárak, a cégek számára a villanyáram háromszorosára drágult, ami jelentősen befolyásolja az építkezések költségeit a munkagépek miatt, de emiatt az építkezési anyagok is drágulnak, akárcsak az üzemanyag árának emelkedése miatt. A bérek emelkedése hasonlóképpen hozzájárul ehhez a tendenciához, nem beszélve a 10 százalékot közelítő éves inflációról.
mert az újjáépítés miatt nagy lesz a kereslet – vetítette előre.
Fotó: Borbély Fanni
Az új építésű lakások iránti keresletet az üzletember úgy látja, hogy például Csíkszereda esetében amennyit ő épít, azt el lehet adni, de kétszer vagy háromszor ennyit már nem lehetne, mint mondta, ebben már 20 éves tapasztalattal rendelkezik.
Sepsiszentgyörgyön 1989 után ő építtetett 3 tömbházat 100 lakással,
Csíkszeredában több mint 300 tömbházlakás készült el a Fortuna Parkban,
Székelyudvarhelyen 144, ott készül még ugyanennyi, de kétévente egy tömbház épül fel.
Ezekben a városokban ennyit lehet értékesíteni – összegzett.
Fotó: Borbély Fanni
Csergő Zsolt jelenleg egy tízszintes tömbházat építtet Csíkszeredában, amelynek szerkezetépítését befejezték, a tető is elkészült, most a belső szerelési munkálatok folytatódnak. Úgy látja, hogy
A most készülő társasház lakásait 65 százalékban már értékesítették – tudtuk meg.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
