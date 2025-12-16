Hirdetés

Újabb tömbházat építtet a vállalkozó Csíkszeredában, egy éven belül átadják

Az augusztustól eltörölt kedvezményes áfakulcs áremelkedéssel járt az új építésű ingatlanok piacán, de a lakásokért nemcsak emiatt kell egyre többet fizetni. Ugyanakkor a használt lakások ára sok esetben megközelíti az új építésűekét.

Hirdetés Augusztustól szüntették meg azt a kedvezményes áfakulcsot, amely szerint a 120 ezer eurós érték alatti, és legtöbb 120 négyzetméteres új építésű lakásokat a magánszemélyek 9 százalékos áfával vásárolhatták meg. Azóta

minden új ingatlanra a 21 százalékos áfa érvényes,

Fotó: Borbély Fanni

Csergő emlékeztetett, a 9 százalékos áfa egy támogatás volt a kormány részéről, és a változtatás sajnálatos, mert így nagyobb kiadást jelent a vásárlóknak.

Az új építésű tömbházlakások esetében, ahol ő egyedül van a Hargita megyei piacon, ez nem érződött,

de ezt a helyzetet nem lehet hasonlítani a bukaresti, brassói vagy kolozsvári ingatlanfejlesztésekhez, ahol más a kereslet és a kínálat aránya – húzta alá. Hozzátette, a nagyobb városokban sem történt érezhető változás, 2–3 százalékos csökkenés, illetve növekvés jellemzi ezt a piacot.

Fotó: Borbély Fanni

Az üzletember szerint az új és használt tömbházlakások közötti különbséget nemcsak az épület állapota és a benne levő vezetékrendszerek elhasználódása alapján kell felmérni, a használt lakás felújítása költséges, így adott esetben még drágább is, mint az új.

Térségünkre jellemző, hogy a használt tömbházlakások négyzetméterára kevéssel marad el az új építésűekétől, alig 10 százalékos a különbség,

ezzel szemben külföldön, például Magyarországon is, ennek kétszerese. Ezzel magyarázható, hogy például Csíkszeredában egy több mint 50 éve épült, lift nélküli társasházban egy lakás ára közelíti egy új építésű tömbházlakásét, amely teljesen más minőségi előírások szerint, nagyobb alapterülettel, sokkal jobb feltételekkel épült.

Fotó: Borbély Fanni

„Tudni kell, hogy a lakást négyzetméterre veszik, nem szobák szerint.

2025-ben nem építhetek olyan 3 szobás lakást, amelyik 60 négyzetméteres, ahogy a kommunista rendszerben készült, ezt a törvény sem engedi”

– magyarázta.

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor úgy látja, az árnövekedés tovább folytatódik az ingatlanpiacon, mert emelkednek a telekárak, a cégek számára a villanyáram háromszorosára drágult, ami jelentősen befolyásolja az építkezések költségeit a munkagépek miatt, de emiatt az építkezési anyagok is drágulnak, akárcsak az üzemanyag árának emelkedése miatt. A bérek emelkedése hasonlóképpen hozzájárul ehhez a tendenciához, nem beszélve a 10 százalékot közelítő éves inflációról.

Ha pedig véget ér az ukrajnai háború, az építkezési anyagok akár kétszeresére is drágulhatnak,

mert az újjáépítés miatt nagy lesz a kereslet – vetítette előre.

Fotó: Borbély Fanni

Az új építésű lakások iránti keresletet az üzletember úgy látja, hogy például Csíkszereda esetében amennyit ő épít, azt el lehet adni, de kétszer vagy háromszor ennyit már nem lehetne, mint mondta, ebben már 20 éves tapasztalattal rendelkezik. Sepsiszentgyörgyön 1989 után ő építtetett 3 tömbházat 100 lakással,

Csíkszeredában több mint 300 tömbházlakás készült el a Fortuna Parkban,

Székelyudvarhelyen 144, ott készül még ugyanennyi, de kétévente egy tömbház épül fel. Ezekben a városokban ennyit lehet értékesíteni – összegzett.

Fotó: Borbély Fanni

Csergő Zsolt jelenleg egy tízszintes tömbházat építtet Csíkszeredában, amelynek szerkezetépítését befejezték, a tető is elkészült, most a belső szerelési munkálatok folytatódnak. Úgy látja, hogy

egy év múlva már át lehet adni ezt az első tömbházat, amely mellé utána még egy hasonló épül.

A most készülő társasház lakásait 65 százalékban már értékesítették – tudtuk meg.

Fotó: Borbély Fanni