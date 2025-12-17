Az év utolsó napjáig kell dönteniük az önkormányzatoknak a helyi adók szintjéről

A Bolojan-kabinet szerdán elfogadott sürgősségi rendelete szerint a helyi önkormányzatoknak december 31-ig jóvá kell hagyniuk a 2026-ra megállapított adók és illetékek szintjét.

A kormány közleménye szerint ezzel meghosszabbították a határidőt, ugyanis normális esetben a helyi hatóságoknak az év lejárta előtt legalább három nappal kell elfogadniuk a következő évre érvényes adókat és illetékeket. A határidő meghosszabbítását az indokolja, hogy

az alkotmánybíróság későre döntött az ingatlanadók emelésére is kiterjedő törvénytervezetről.

A helyi önkormányzatoknak a helyi adók jóváhagyását követő három munkanapon belül kell értesíteniük a határozatról az adóhatóságot.

A sürgősségi rendelet szankciót is előír arra az esetre, ha egy önkormányzat elmulasztja a jövő évi adókról szóló határozat elfogadását. A jogszabály szerint