Gyűjtést szerveznek a nyáron balesetet szenvedett tusnádi motorosnak

A befolyt összeget Kató Lajos és Szabó Sándor gyógyulásának támogatására fordítják
Fotó: Molnár József
Karácsonyi műsorral egybekötött adománygyűjtést szerveznek december 20-án a nagytusnádi kultúrotthonban. A beérkező támogatásokkal két tusnádi férfi gyógyulását segítenék: Kató Lajosét és Szabó Sándorét.
A karácsonyi vásárt december 20-án, szombaton 12 órakor nyitják meg, az ünnepi műsor 13 órakor kezdődik a Szívecskék Aerobikcsoport előadásával. 14 órától a tusnádfürdői elemi iskolás gyerekek kórusa ad elő karácsonyváró dalokat, majd 15 órától a Vámszer Géza Művészeti Népiskola tusnádi tanulóinak hegedű-előadása színesíti az eseményt.
Molnár József, Tusnád község polgármestere kiemelte: az idei ünnepváró rendezvénynek a hagyományhoz híven jótékonysági célja van, hiszen
A baleset következtében Kató Lajos elveszítette az egyik lábát
Fotó: Olvasói felvétel
A Székelyhon augusztus 11-én adott hírt a Csíkszentkirály közelében történt balesetről, amely során egy autó és egy motorkerékpár ütközött. A balesetben a tusnádi motoros, Kató Lajos súlyosan megsebesült. Mint kiderült:
Ám nem csak neki szerveznek gyűjtést az ünnephez közeledve: Szabó Sándor szintén a falu közösségének tagja, aki autoimmun betegsége miatt ágynak esett.
A karácsonyi vásáron dobozt helyeznek ki az adományoknak
Fotó: Molnár József
Azok, akik nem tudnak részt venni a nagytusnádi kultúrotthonban szervezendő eseményen, banki utalás formájában is támogathatják a két férfi gyógyulását:
Kató Lajos, IBAN: RO36BRDE210SV69944542100
Szabó Sándor, IBAN: RO54BRDE210SV56077062100
