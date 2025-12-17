Rovatok
Gyűjtést szerveznek a nyáron balesetet szenvedett tusnádi motorosnak

A befolyt összeget Kató Lajos és Szabó Sándor gyógyulásának támogatására fordítják • Fotó: Molnár József

A befolyt összeget Kató Lajos és Szabó Sándor gyógyulásának támogatására fordítják

Fotó: Molnár József

Karácsonyi műsorral egybekötött adománygyűjtést szerveznek december 20-án a nagytusnádi kultúrotthonban. A beérkező támogatásokkal két tusnádi férfi gyógyulását segítenék: Kató Lajosét és Szabó Sándorét.

Farkas Orsolya

2025. december 17., 21:262025. december 17., 21:26

A karácsonyi vásárt december 20-án, szombaton 12 órakor nyitják meg, az ünnepi műsor 13 órakor kezdődik a Szívecskék Aerobikcsoport előadásával. 14 órától a tusnádfürdői elemi iskolás gyerekek kórusa ad elő karácsonyváró dalokat, majd 15 órától a Vámszer Géza Művészeti Népiskola tusnádi tanulóinak hegedű-előadása színesíti az eseményt.

A műsor ideje alatt az érdeklődők kézművesek, helyi termelők portékáiból válogathatnak.

Molnár József, Tusnád község polgármestere kiemelte: az idei ünnepváró rendezvénynek a hagyományhoz híven jótékonysági célja van, hiszen

a megvásárolható tombola és a szeretettel tett felajánlások árából befolyt összeget két személy gyógyulásának támogatására fordítják.

A baleset következtében Kató Lajos elveszítette az egyik lábát • Fotó: Olvasói felvétel

A baleset következtében Kató Lajos elveszítette az egyik lábát

Fotó: Olvasói felvétel

A Székelyhon augusztus 11-én adott hírt a Csíkszentkirály közelében történt balesetről, amely során egy autó és egy motorkerékpár ütközött. A balesetben a tusnádi motoros, Kató Lajos súlyosan megsebesült. Mint kiderült:

a férfi elveszítette a lábát, emellett más sérüléseket is szerzett, gyógyulása hosszú, támogatást igénylő folyamat.

Ám nem csak neki szerveznek gyűjtést az ünnephez közeledve: Szabó Sándor szintén a falu közösségének tagja, aki autoimmun betegsége miatt ágynak esett.

Havonta megközelítőleg 400 euróba kerülnek a gyógyszerek, amelyek hozzásegítenék ahhoz, hogy állapota legalább kicsit javuljon.

A karácsonyi vásáron dobozt helyeznek ki az adományoknak • Fotó: Molnár József

A karácsonyi vásáron dobozt helyeznek ki az adományoknak

Fotó: Molnár József

Azok, akik nem tudnak részt venni a nagytusnádi kultúrotthonban szervezendő eseményen, banki utalás formájában is támogathatják a két férfi gyógyulását:

Kató Lajos, IBAN: RO36BRDE210SV69944542100
Szabó Sándor, IBAN: RO54BRDE210SV56077062100

Belföld
