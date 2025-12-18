Új székhelyre költözött a sepsiszentgyörgyi rendőrség

A sepsiszentgyörgyi mozi közelébe költözött a sepsiszentgyörgyi rendőrség, az új székházban fogadják a lakosságot is.

A Körősi Csoma Sándor 16. szám alatti ingatlanba költözött a megyeszékhelyi rendőrség Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből kiderül, hogy ezután ott érhető el a sepsiszentgyörgyi municípiumi rendőrség minden szakosztálya.

A költözésre azért is szükség volt, hogy megfelelő körülmények között tudják fogadni a hozzájuk érkező lakosokat.

Fontos tudnivaló, hogy az új székházban még felújítás zajlik, de az ügyfélfogadás nem szünetel.