Vonat gázolt halálra egy nőt Szászrégenben

A Maros megyei rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint csütörtökön fél háromkor értesítették őket, hogy

elütött egy nőt a Marosvásárhely-Bukarest útvonalon közlekedő gyorsvonat.

A baleset Szászrégenben történt. A helyszínre kiérkező mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani, a 43 éves petelei nő nem élet túl az ütközést.

A nyomozást folytatják, hogy kiderítsék a szerencsétlenség pontos körülményeit.