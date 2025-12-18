Román állampolgár lett Temesvár német származású polgármestere

Fotó: Dominic Fritz/Facebook
Letette csütörtökön a hűségesküt és román állampolgár lett Dominic Fritz temesvári polgármester, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.
„Hűségesküt fogadtam Romániának, amelynek a mai naptól állampolgára vagyok.
– írta Dominic Fritz a Facebookra az állampolgársági hatóság székházában tartott ünnepség után.
A német állampolgárságú Dominic Fritz temesvári polgármester november 13-án jelentette be, hogy sikeresen átesett a román állampolgárság megszerzéséhez szükséges interjún.
