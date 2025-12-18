Aszfalt került az Erőss Zsolt Aréna körüli parkolót tehermentesítő útra

Elkészült az alap, csütörtökön pedig le is terítették az első réteg aszfaltot arra az új útra, amely az Erőss Zsolt Aréna körüli parkolót tehermentesíteni a jövőben.

Tamás Attila 2025. december 18.

Mint arról korábban beszámoltunk, Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkolóból egy másik kijáratot nyitnak a Decemberi Forradalom utca felé, hogy valamelyest tehermentesítsék a parkolót, illetve

alternatív útvonalat is biztosítsanak az autósoknak, akik például edzésre hozzák a gyerekeiket, és továbbhaladnának.

Fotó: Tamás Attila