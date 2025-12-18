Aszfalt került az Erőss Zsolt Aréna körüli parkolót tehermentesítő útra

Fotó: Tamás Attila
Elkészült az alap, csütörtökön pedig le is terítették az első réteg aszfaltot arra az új útra, amely az Erőss Zsolt Aréna körüli parkolót tehermentesíteni a jövőben.
Mint arról korábban beszámoltunk, Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkolóból egy másik kijáratot nyitnak a Decemberi Forradalom utca felé, hogy valamelyest tehermentesítsék a parkolót, illetve
Fotó: Tamás Attila
Az új kijárat révén a bejövő forgalom a Decemberi forradalom utca felé tud távozni.
Az út kialakítását megelőzően egy csőtörést kellett kijavítani, az út kialakítását követően pedig csütörtökön leterítették az első aszfaltréteget.
