Károly király fogadta az Egyesült Királyságba látogató Nicușor Dant

III. Károly brit király szerdán Londonban, a Buckhingham-palotában fogadta az Egyesült Királyságbeli látogatásra érkező Nicușor Dan román államfőt.

„Köszönöm Õfelségének, III. Károly királynak, hogy fogadott ma a Buckingham-palotában” – írta Nicușor Dan szerdai Facebook-bejegyzésében.

Az elnök bejegyzése mellé egy fotót is feltöltött, amelyen kezet fog az angol királlyal.

A román államfő kedden és szerdán Londonban tartózkodott, ahol a Nagy-Britanniában élő román közösség képviselőivel, valamint az ottani román, illetve brit üzleti szféra képviselőivel találkozott.