Károly király fogadta az Egyesült Királyságba látogató Nicușor Dant

Fotó: Nicușor Dan/Facebook
III. Károly brit király szerdán Londonban, a Buckhingham-palotában fogadta az Egyesült Királyságbeli látogatásra érkező Nicușor Dan román államfőt.
2025. december 17., 22:272025. december 17., 22:27
2025. december 18., 09:312025. december 18., 09:31
„Köszönöm Õfelségének, III. Károly királynak, hogy fogadott ma a Buckingham-palotában” – írta Nicușor Dan szerdai Facebook-bejegyzésében.
Az elnök bejegyzése mellé egy fotót is feltöltött, amelyen kezet fog az angol királlyal.
A román államfő kedden és szerdán Londonban tartózkodott, ahol a Nagy-Britanniában élő román közösség képviselőivel, valamint az ottani román, illetve brit üzleti szféra képviselőivel találkozott.
A Cotroceni-palota előtt tüntetnek csütörtökön 11 órától négy szakszervezeti szövetség tagjai a kormány és a társadalmi partnerek közötti közvetítői szerepének felvállalását kérve az államfőtől.
Karácsonyi műsorral egybekötött adománygyűjtést szerveznek december 20-án a nagytusnádi kultúrotthonban. A beérkező támogatásokkal két tusnádi férfi gyógyulását segítenék: Kató Lajosét és Szabó Sándorét.
A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadó két százalékából begyűlt összegeket a helyi önkormányzatok alárendeltségében működő előadóművészeti intézmények támogatására fordítja.
A Bolojan-kabinet szerdán elfogadott sürgősségi rendelete szerint a helyi önkormányzatoknak december 31-ig jóvá kell hagyniuk a 2026-ra megállapított adók és illetékek szintjét.
Szerda délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér.
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.
A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.
Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
