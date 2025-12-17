Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.
Az intézmény közleménye szerint a szankciók a hevített dohánytermékek, elsősorban a Philip Morris által forgalmazott IQOS termékek piacát érintik – ismerteti az Agerpres.
A Versenytanács vizsgálata feltárta, hogy a Philip Morris megegyezett két forgalmazójával, az Interbrands Orbico és a Mediaposte Hit vállalattal az IQOS termékek viszonteladási árának rögzítéséről és az alkalmazható árkedvezményekről. Az intézmény szerint
A Philip Morris Trading vállalatot 78,69 millió lejre, az Interbrands Orbicót 52,12 millió lejre, a Mediaposte Hit Mailt pedig 4,45 millió lejre bírságolta a Versenytanács.
Az intézmény közölte, hogy az Interbrands Orbico elismerte a jogsértést, ezért csökkentett bírságot kapott.
Szerda délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér.
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.
Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.
Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen Hargita Megye Tanácsának turisztikai szervezete, a Visit Hargita a Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.
A képviselőház szerdán változatlan formában ismét megszavazta a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet Nicușor Dan államfő megfontolásra visszaküldött a parlamentnek.
A Clearservice idén két rangos díjat is hazahozott, amelyek egyedülálló módon ismerik el a vállalat elkötelezettségét a munkatársak támogatásáért.
Az alkotmánybíróság határozatához igazította szerdán a szenátus a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet.
