Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól

A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.

Az intézmény közleménye szerint a szankciók a hevített dohánytermékek, elsősorban a Philip Morris által forgalmazott IQOS termékek piacát érintik – ismerteti az Agerpres.

A Versenytanács vizsgálata feltárta, hogy a Philip Morris megegyezett két forgalmazójával, az Interbrands Orbico és a Mediaposte Hit vállalattal az IQOS termékek viszonteladási árának rögzítéséről és az alkalmazható árkedvezményekről. Az intézmény szerint