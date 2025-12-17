Rovatok
Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.

Székelyhon

2025. december 17., 17:382025. december 17., 17:38

Az intézmény közleménye szerint a szankciók a hevített dohánytermékek, elsősorban a Philip Morris által forgalmazott IQOS termékek piacát érintik – ismerteti az Agerpres.

A Versenytanács vizsgálata feltárta, hogy a Philip Morris megegyezett két forgalmazójával, az Interbrands Orbico és a Mediaposte Hit vállalattal az IQOS termékek viszonteladási árának rögzítéséről és az alkalmazható árkedvezményekről. Az intézmény szerint

a forgalmazók a promóciókat is csak a beszállító jóváhagyásával bonyolíthatták le, ami korlátozta az árpolitikájukat és kedvezőtlenül érintette a fogyasztókat.

A Philip Morris Trading vállalatot 78,69 millió lejre, az Interbrands Orbicót 52,12 millió lejre, a Mediaposte Hit Mailt pedig 4,45 millió lejre bírságolta a Versenytanács.

Az intézmény közölte, hogy az Interbrands Orbico elismerte a jogsértést, ezért csökkentett bírságot kapott.

Belföld
