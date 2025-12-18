Összehangolt tüntetés ma délelőtt Bukarestben

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A Cotroceni-palota előtt tüntetnek csütörtökön 11 órától négy szakszervezeti szövetség tagjai a kormány és a társadalmi partnerek közötti közvetítői szerepének felvállalását kérve az államfőtől.
Az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség, a Frăția Szabad Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége (CSDR) és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség képviselői az elmúlt napokban
Az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség elnöke, Bogdan Hossu szerdán azt nyilatkozta, hogy jelenleg nincs párbeszéd a kormány és a társadalmi partnerek között, és szerintük ebből fakadnak a jelenlegi konfliktusok. Ezért a csütörtöki tüntetésen újabb igényléssel fordulnak az államfőhöz, akitől az alkotmányban is rögzített közvetítői szerep felvállalását kérik – írja az Agerpres hírügynökség.
„Tudjuk, hogy az államfőnek nincs hatásköre az adminisztratív-gazdasági döntésekben, de azt elvárjuk tőle, hogy
– fogalmazott. Hozzátette, a párbeszéd hiányára utal az is, hogy a kormány intézkedései nem koherensek, szerintük mindegyik koalíciós párt olyan intézkedéseket javasol, amelyek elsősorban a saját szavazóbázisuk problémáinak megoldását, nem a gazdaság fellendítését célozzák.
Bogdan Hossu szerint a csütörtöki megmozdulásra mintegy négyezer embert várnak.
Lemondott Bogdan Matei az Országos Sportügynökség (ANS) elnöki tisztségéről.
III. Károly brit király szerdán Londonban, a Buckhingham-palotában fogadta az Egyesült Királyságbeli látogatásra érkező Nicușor Dan román államfőt.
Karácsonyi műsorral egybekötött adománygyűjtést szerveznek december 20-án a nagytusnádi kultúrotthonban. A beérkező támogatásokkal két tusnádi férfi gyógyulását segítenék: Kató Lajosét és Szabó Sándorét.
A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadó két százalékából begyűlt összegeket a helyi önkormányzatok alárendeltségében működő előadóművészeti intézmények támogatására fordítja.
A Bolojan-kabinet szerdán elfogadott sürgősségi rendelete szerint a helyi önkormányzatoknak december 31-ig jóvá kell hagyniuk a 2026-ra megállapított adók és illetékek szintjét.
Szerda délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér.
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.
A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.
Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.
