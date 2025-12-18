Összehangolt tüntetés ma délelőtt Bukarestben

A Cotroceni-palota előtt tüntetnek csütörtökön 11 órától négy szakszervezeti szövetség tagjai a kormány és a társadalmi partnerek közötti közvetítői szerepének felvállalását kérve az államfőtől.

Az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség, a Frăția Szabad Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége (CSDR) és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség képviselői az elmúlt napokban

a kormány megszorító politikájával, a bérek befagyasztásával, a közszférát érintő létszámleépítésekkel és a minimálbérrel kapcsolatos elégedetlenségekre hívták fel a figyelmet.

Az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség elnöke, Bogdan Hossu szerdán azt nyilatkozta, hogy jelenleg nincs párbeszéd a kormány és a társadalmi partnerek között, és szerintük ebből fakadnak a jelenlegi konfliktusok. Ezért a csütörtöki tüntetésen újabb igényléssel fordulnak az államfőhöz, akitől az alkotmányban is rögzített közvetítői szerep felvállalását kérik – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

„Tudjuk, hogy az államfőnek nincs hatásköre az adminisztratív-gazdasági döntésekben, de azt elvárjuk tőle, hogy