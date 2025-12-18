Mitől lesz egy régió gasztrorégió, és mi kell ehhez, azon kívül, hogy vannak ételeink? – többek között ezekről is szó esett a Gasztrorégió – hagyományos gyümölcsészet és gyógynövénykultúra című ismeretterjesztő szakmai napon.

Európa Gasztronómiai Régiója címet fogja viselni 2027-ben Hargita megye – ehhez is kapcsolódva, a Visit Hargita, a Kanthaka Népfőiskola és a Civitas Alapítvány december 17-én ismeretterjesztő és örökségvédelmi szakmai napot szervezett a székelyudvarhelyi Városházán. Az esemény jó alkalom volt arra, hogy a gasztronómia különböző területeiről érkező szakemberek, a megye vidéki térségeinek termelői, gyümölcsészei, gyógynövényesei, vendéglátói és konyhaművészei közösen számba vegyék, hogy mi teszi élővé és értékessé a régiónkat, a régió ízeit, kertjeit, gyógynövényeit, közösségi tudását.

A rendezvény keretében pedig olyan séfeket és szakácsokat díjaztak, akik példaértékű tevékenységükkel öregbítették Hargita megye hírnevét – nemcsak helyi, hanem országos és nemzetközi szinten is.