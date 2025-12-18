Rovatok
Minden, amiből étel lesz – videó

Mitől lesz egy régió gasztrorégió, és mi kell ehhez, azon kívül, hogy vannak ételeink? – többek között ezekről is szó esett a Gasztrorégió – hagyományos gyümölcsészet és gyógynövénykultúra című ismeretterjesztő szakmai napon.

Péter Beáta

2025. december 18., 09:542025. december 18., 09:54

Európa Gasztronómiai Régiója címet fogja viselni 2027-ben Hargita megye – ehhez is kapcsolódva, a Visit Hargita, a Kanthaka Népfőiskola és a Civitas Alapítvány december 17-én ismeretterjesztő és örökségvédelmi szakmai napot szervezett a székelyudvarhelyi Városházán. Az esemény jó alkalom volt arra, hogy a gasztronómia különböző területeiről érkező szakemberek, a megye vidéki térségeinek termelői, gyümölcsészei, gyógynövényesei, vendéglátói és konyhaművészei közösen számba vegyék, hogy mi teszi élővé és értékessé a régiónkat, a régió ízeit, kertjeit, gyógynövényeit, közösségi tudását.

A rendezvény keretében pedig olyan séfeket és szakácsokat díjaztak, akik példaértékű tevékenységükkel öregbítették Hargita megye hírnevét – nemcsak helyi, hanem országos és nemzetközi szinten is.

korábban írtuk

Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen
Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen

Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen Hargita Megye Tanácsának turisztikai szervezete, a Visit Hargita a Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.

Székelyudvarhely Gasztronómia Gasztroliget
