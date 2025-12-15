Egy nap ízekben és arányokban

Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól. Könnyű reggeli, tartalmas ebéd, kiegyensúlyozott vacsora – minden a helyén.

Barabás Aretta 2025. december 15., 15:222025. december 15., 15:22

Fotó: Barabás Aretta

Reggeli: Tojásos avokádókrém kovászos kenyérrel Hozzávalók: Hirdetés • 70 g kovászos kenyér

• 2 db tojás

• 50 g avokádó

• 50 g görög joghurt (2%)

• egy kisebb fej hagyma

• só

• bors

• citromlé Elkészítés: A tojásokat keményre főzzük. Egy villa segítségével összetörjük az avokádot és a tojásokat, majd hozzáadjuk a joghurtot és az apró kockára vágott hagymát. Sóval, borssal és egy kevés citromlével ízesítjük. Tápérték/adag: Fehérje: 23 g

Szénhidrát: 39,5 g

Zsír: 20,3 g

Kalória: 425 kcal

Fotó: Barabás Aretta

Uzsonna: Müzliszelet Hozzávalók (10 darabhoz): • 200 g zabpehely

• 25 g erdei mogyoró

• 30 g mogyoró

• 15 g tökmag

• 30 g aszalt tőzegáfonya

• 20 g mazsola

• 50 g mogyoróvaj

• 50 g méz

• 15 g kókuszzsír

• 20 g sós karamellás fehérjepor

• 2-3 evőkanál növényi tej

• 50 g fekete csokoládé Elkészítés: Az összes hozzávalót összekeverjük, majd hozzáadjuk a mogyoróvajat, mézet és a felolvasztott kókuszzsírt. A fehérjeport kikeverjük a növényi tejjel, majd azt is hozzáöntjük a masszához. Sütőpapírral bélelt tepsibe egyengetjük a masszát és néhány órára a hűtőbe tesszük. Miután kellően megdermedt, olvasztott csokoládét csorgatunk rá és visszatesszük 30 percre a hűtőbe, majd felszeleteljük. Tápérték (1 szelet): Fehérje:7,9 g

Szénhidrát: 22,4 g

Zsír: 10,9 g

Kalória: 226 kcal

Fotó: Barabás Aretta

Ebéd: Zöldséges wrap tofuval Hozzávalók: • teljes kiőrlésű wrap lap

• egy marék vegyes saláta

• 20 g telemea

• 3 db koktélparadicsom

• 90 g tofu

• 10 g édes csípős szósz

• 5 g olívaolaj

• egy kanál szójaszósz Elkészítés: A tofut nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd 5 g olívaolajon egy tapadásmentes serpenyőben sütni kezdjük. Folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a szójaszószt és az édes csípős szószt, körülbelül 10-15 perc alatt elkészítjük. Tápérték: Fehérje: 19,2 g

Szénhidrát:36,1 g

Zsír: 17,3 g

Kalória: 388 kcal

Fotó: Barabás Aretta