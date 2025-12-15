Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egy nap ízekben és arányokban

• Fotó: Barabás Aretta

Fotó: Barabás Aretta

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól. Könnyű reggeli, tartalmas ebéd, kiegyensúlyozott vacsora – minden a helyén.

Barabás Aretta

2025. december 15., 15:222025. december 15., 15:22

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Reggeli: Tojásos avokádókrém kovászos kenyérrel

Hozzávalók:

Hirdetés

• 70 g kovászos kenyér
• 2 db tojás
• 50 g avokádó
• 50 g görög joghurt (2%)
• egy kisebb fej hagyma
• só
• bors
• citromlé

Elkészítés:

A tojásokat keményre főzzük. Egy villa segítségével összetörjük az avokádot és a tojásokat, majd hozzáadjuk a joghurtot és az apró kockára vágott hagymát. Sóval, borssal és egy kevés citromlével ízesítjük.

Tápérték/adag:

Fehérje: 23 g
Szénhidrát: 39,5 g
Zsír: 20,3 g
Kalória: 425 kcal

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Uzsonna: Müzliszelet

Hozzávalók (10 darabhoz):

• 200 g zabpehely
• 25 g erdei mogyoró
• 30 g mogyoró
• 15 g tökmag
• 30 g aszalt tőzegáfonya
• 20 g mazsola
• 50 g mogyoróvaj
• 50 g méz
• 15 g kókuszzsír
• 20 g sós karamellás fehérjepor
• 2-3 evőkanál növényi tej
• 50 g fekete csokoládé

Elkészítés:

Az összes hozzávalót összekeverjük, majd hozzáadjuk a mogyoróvajat, mézet és a felolvasztott kókuszzsírt. A fehérjeport kikeverjük a növényi tejjel, majd azt is hozzáöntjük a masszához. Sütőpapírral bélelt tepsibe egyengetjük a masszát és néhány órára a hűtőbe tesszük. Miután kellően megdermedt, olvasztott csokoládét csorgatunk rá és visszatesszük 30 percre a hűtőbe, majd felszeleteljük.

Tápérték (1 szelet):

Fehérje:7,9 g
Szénhidrát: 22,4 g
Zsír: 10,9 g
Kalória: 226 kcal

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Ebéd: Zöldséges wrap tofuval

Hozzávalók:

• teljes kiőrlésű wrap lap
• egy marék vegyes saláta
• 20 g telemea
• 3 db koktélparadicsom
• 90 g tofu
• 10 g édes csípős szósz
• 5 g olívaolaj
• egy kanál szójaszósz

Elkészítés:

A tofut nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd 5 g olívaolajon egy tapadásmentes serpenyőben sütni kezdjük. Folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a szójaszószt és az édes csípős szószt, körülbelül 10-15 perc alatt elkészítjük.

Tápérték:

Fehérje: 19,2 g
Szénhidrát:36,1 g
Zsír: 17,3 g
Kalória: 388 kcal

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Vacsora: Caprese csirkemell bulgurral

Hozzávalók:

• 120 g csirkemell
• 50 g bulgur
• egy kanál szárított zöldség (cukormentes)
• 60 g light mozzarella
• 1 paradicsom
• bazsalikom
• só
• bors

Elkészítés:

A csirkemellet ujjnyi vastagságban bevagdossuk, majd tetszés szerint fűszerezzük. Minden bevagdosott részbe teszünk egy szelet mozzarellát, paradicsomot és friss bazsalikomlevelet. Olívaolajjal permetezve airfryerben 20 perc alatt 180 °C-on készre sütjük (sütőben is elkészíthető, ebben az esetben a sütési idő hosszabb).

Tápérték:

Fehérje: 43 g
Szénhidrát: 38,5 g
Zsír: 11,9 g
Kalória 429 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 93 g
Szénhidrát:137 g
Zsír: 60 g
Kalória: 1468 kcal

Egészség tálalva
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga

Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol.

Duplán sütőtökös csiga
Duplán sütőtökös csiga
2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga
Hirdetés
2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó

Hamar, könnyen, olcsón elkészíthetjük a csokis sült zabkását – ha a végén egy kevés mézet is csurgatunk rá, még gazdagabb és édesebb lesz a végeredmény.

Csokis sült zabkása – videó
Csokis sült zabkása – videó
2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó
2025. december 12., péntek

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék

Amikor a mézeskalács illata belengi az otthonainkat, érezzük, hogy közeleg az ünnep. Nálatok sincs karácsony mézeskalács nélkül? Mutasd meg a mézeskalács-remekművedet, és nyerj!

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
2025. december 12., péntek

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
2025. december 11., csütörtök

Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk

A téli madáretetés nemcsak közvetlen táplálék kihelyezésével történhet. Többféle módon is kedveskedhetünk a madaraknak a kihívásokkal teli keményebb téli időszakban, ezeket az alternatív lehetőségeket fogjuk bemutatni.

Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk
Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk
2025. december 11., csütörtök

Ha vigyázunk a madarakra, ők is vigyáznak ránk
Hirdetés
2025. december 10., szerda

Kínai uborkasaláta – videó

Az uborkasaláta nem hiányozhat a sült húsok, fasírtok mellől. A kínai változat nemcsak azért különleges, mert a fűszerezése teljesen más, hanem azért is, mert kés helyett sodrófával dolgozzuk meg az uborkát.

Kínai uborkasaláta – videó
Kínai uborkasaláta – videó
2025. december 10., szerda

Kínai uborkasaláta – videó
2025. december 09., kedd

Darált hús káposztaágyon

A káposztaszeletek tökéletes alapot adnak a fűszeres darált húsnak – egy olyan téli fogás, amelyhez nem kell távoli alapanyag. Az ételnek házias, szaftos ízvilága van. Akár hétköznapi ebédnek, akár vendégváró különlegességnek is remek választás.

Darált hús káposztaágyon
Darált hús káposztaágyon
2025. december 09., kedd

Darált hús káposztaágyon
2025. december 08., hétfő

Népi orvosság és kreatív receptek: a fekete retek ereje

A fekete retek nemcsak nagyanyáink mézes népi gyógyszere, hanem sokoldalú őszi-téli zöldség, amely levesekben, salátákban és rakott ételekben is megállja a helyét. Érdemes közelebbről megismernie gyógyhatásait és változatos felhasználási módjait.

Népi orvosság és kreatív receptek: a fekete retek ereje
Népi orvosság és kreatív receptek: a fekete retek ereje
2025. december 08., hétfő

Népi orvosság és kreatív receptek: a fekete retek ereje
Hirdetés
2025. december 07., vasárnap

Főzzük ki – de miben? Edények és eszközök a konyhában

Sok tudatos vásárló számára egyértelmű, hogy az élelmiszerek kiválasztásánál fontos a vegyszermentesség. Arra viszont ritkábban gondolunk, hogy a vegyszerek ott vannak azokban az anyagokban is, amelyekben az élelmiszereket tároljuk és elkészítjük.

Főzzük ki – de miben? Edények és eszközök a konyhában
Főzzük ki – de miben? Edények és eszközök a konyhában
2025. december 07., vasárnap

Főzzük ki – de miben? Edények és eszközök a konyhában
2025. december 06., szombat

Házi granola – videó

A granola az utóbbi években igazi sztár lett azok körében, akik gyors, mégis egészséges megoldásokat keresnek a táplálkozásban.

Házi granola – videó
Házi granola – videó
2025. december 06., szombat

Házi granola – videó
2025. december 05., péntek

Gyors és finom almás sütemény

A pszichológus konyhájában a közösségi médiában fellelhető női trendekről is szó volt, s találón egy, a TikTok-on terjedő süti – az Apple Pie Cookies – receptjét készítette el Dimény-Varga Tünde házigazda a meghívottal, Gergely Orsolya szociológussal.

Gyors és finom almás sütemény
Gyors és finom almás sütemény
2025. december 05., péntek

Gyors és finom almás sütemény
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!