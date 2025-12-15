Egy nap ízekben és arányokban

Fotó: Barabás Aretta
Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól. Könnyű reggeli, tartalmas ebéd, kiegyensúlyozott vacsora – minden a helyén.
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• 70 g kovászos kenyér
• 2 db tojás
• 50 g avokádó
• 50 g görög joghurt (2%)
• egy kisebb fej hagyma
• só
• bors
• citromlé
Elkészítés:
A tojásokat keményre főzzük. Egy villa segítségével összetörjük az avokádot és a tojásokat, majd hozzáadjuk a joghurtot és az apró kockára vágott hagymát. Sóval, borssal és egy kevés citromlével ízesítjük.
Tápérték/adag:
Fehérje: 23 g
Szénhidrát: 39,5 g
Zsír: 20,3 g
Kalória: 425 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók (10 darabhoz):
• 200 g zabpehely
• 25 g erdei mogyoró
• 30 g mogyoró
• 15 g tökmag
• 30 g aszalt tőzegáfonya
• 20 g mazsola
• 50 g mogyoróvaj
• 50 g méz
• 15 g kókuszzsír
• 20 g sós karamellás fehérjepor
• 2-3 evőkanál növényi tej
• 50 g fekete csokoládé
Elkészítés:
Az összes hozzávalót összekeverjük, majd hozzáadjuk a mogyoróvajat, mézet és a felolvasztott kókuszzsírt. A fehérjeport kikeverjük a növényi tejjel, majd azt is hozzáöntjük a masszához. Sütőpapírral bélelt tepsibe egyengetjük a masszát és néhány órára a hűtőbe tesszük. Miután kellően megdermedt, olvasztott csokoládét csorgatunk rá és visszatesszük 30 percre a hűtőbe, majd felszeleteljük.
Tápérték (1 szelet):
Fehérje:7,9 g
Szénhidrát: 22,4 g
Zsír: 10,9 g
Kalória: 226 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• teljes kiőrlésű wrap lap
• egy marék vegyes saláta
• 20 g telemea
• 3 db koktélparadicsom
• 90 g tofu
• 10 g édes csípős szósz
• 5 g olívaolaj
• egy kanál szójaszósz
Elkészítés:
A tofut nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd 5 g olívaolajon egy tapadásmentes serpenyőben sütni kezdjük. Folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a szójaszószt és az édes csípős szószt, körülbelül 10-15 perc alatt elkészítjük.
Tápérték:
Fehérje: 19,2 g
Szénhidrát:36,1 g
Zsír: 17,3 g
Kalória: 388 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• 120 g csirkemell
• 50 g bulgur
• egy kanál szárított zöldség (cukormentes)
• 60 g light mozzarella
• 1 paradicsom
• bazsalikom
• só
• bors
Elkészítés:
A csirkemellet ujjnyi vastagságban bevagdossuk, majd tetszés szerint fűszerezzük. Minden bevagdosott részbe teszünk egy szelet mozzarellát, paradicsomot és friss bazsalikomlevelet. Olívaolajjal permetezve airfryerben 20 perc alatt 180 °C-on készre sütjük (sütőben is elkészíthető, ebben az esetben a sütési idő hosszabb).
Tápérték:
Fehérje: 43 g
Szénhidrát: 38,5 g
Zsír: 11,9 g
Kalória 429 kcal
Fehérje: 93 g
Szénhidrát:137 g
Zsír: 60 g
Kalória: 1468 kcal
