Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol: a puha, lágy tésztát tökéletesen kiegészíti a fahéjas-barnacukros, sütőtökös töltelék, amelyből minden falatban ott rejlik a karácsony hangulata.
A tésztához:
40 dkg liszt
1 tasak élesztő
20 dkg sütőtökpüré
5 dl tej
1 tojás
5 dkg vaj
8 dkg cukor
1 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék
1 tasak élesztőpor
A töltelékhez:
8 dkg barna nádcukor
2 teáskanál fahéj
3-4 evőkanál sütőtökpüré
5 dkg vaj
Az élesztőt a cukros, langyos tejbe morzsoljuk, és megvárjuk, amíg felfut. Addig kimérjük a többi hozzávalót. A tészta összes többi hozzávalójával együtt dagasztógépbe tesszük és sima, fényes tésztát kavartatunk belőle (kézzel is összegyúrhatjuk, természetesen). Letakarva 1 órát pihenni hagyjuk. A töltelék hozzávalóit krémesre kavarjuk. A tésztát egy lisztezett felületre rakjuk, és körülbelül 1cm vékony téglalapra nyújtjuk. Rákenjük a tölteléket, és a hosszabb oldala mentén feltekerjük. Körülbelül 3cm-es szeletekre vágjuk, és egy sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk. Letakarjuk további 30 percre, majd 180 Celsius-fokos, előmelegített sütőben 20 perc alatt megsütjük.
