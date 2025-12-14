Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol: a puha, lágy tésztát tökéletesen kiegészíti a fahéjas-barnacukros, sütőtökös töltelék, amelyből minden falatban ott rejlik a karácsony hangulata.