Magas rangú sportvezető mondott le

Fotó: Bogdan-Constantin Matei Facebook/oldala

Fotó: Bogdan-Constantin Matei Facebook/oldala

Lemondott Bogdan Matei az Országos Sportügynökség (ANS) elnöki tisztségéről.

Székelyhon

2025. december 18., 10:562025. december 18., 10:56

2025. december 18., 10:572025. december 18., 10:57

Matei az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy lemondásának hátterében „szigorúan személyes okok” állnak.

Idézet
Családi problémáról, egészségi problémáról van szó, nem többről.

Köszönöm a sportban tevékenykedőknek mindazt, amit tesznek és további sikereket kívánok nekik” – fogalmazott.

Bogdan Matei azt is elmondta, döntéséről tájékoztatta pártját, a Szociáldemokrata Pártot, de nincsenek információi arról, hogy ki veszi át a helyét az Országos Sportügynökség élén.

Constantin-Bogdan Mateit 2025. január 13-án nevezték ki az ANS államtitkári rangú elnökévé. A PSD korábbi szenátora Elisabeta Lipă volt olimpiai és világbajnok román evezős helyét vette át.

A 45 éves Matei hat évvel ezelőtt ifjúsági és sportminiszteri tisztséget is betöltött. Ezt a megbízatást 2018. november 21-én vette és 2019. október 10-én ért véget, amikor a Dăncilă-kormányt bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták.

Sport Belföld Politika
Hozzászólások
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
2025. december 18., csütörtök

Összehangolt tüntetés ma délelőtt Bukarestben

A Cotroceni-palota előtt tüntetnek csütörtökön 11 órától négy szakszervezeti szövetség tagjai a kormány és a társadalmi partnerek közötti közvetítői szerepének felvállalását kérve az államfőtől.

2025. december 18., csütörtök

Összehangolt tüntetés ma délelőtt Bukarestben
2025. december 17., szerda

Károly király fogadta az Egyesült Királyságba látogató Nicușor Dant

III. Károly brit király szerdán Londonban, a Buckhingham-palotában fogadta az Egyesült Királyságbeli látogatásra érkező Nicușor Dan román államfőt.

2025. december 17., szerda

Károly király fogadta az Egyesült Királyságba látogató Nicușor Dant
2025. december 17., szerda

Gyűjtést szerveznek a nyáron balesetet szenvedett tusnádi motorosnak

Karácsonyi műsorral egybekötött adománygyűjtést szerveznek december 20-án a nagytusnádi kultúrotthonban. A beérkező támogatásokkal két tusnádi férfi gyógyulását segítenék: Kató Lajosét és Szabó Sándorét.

2025. december 17., szerda

Gyűjtést szerveznek a nyáron balesetet szenvedett tusnádi motorosnak
2025. december 17., szerda

188 millió lejt kapnak az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények

A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadó két százalékából begyűlt összegeket a helyi önkormányzatok alárendeltségében működő előadóművészeti intézmények támogatására fordítja.

2025. december 17., szerda

188 millió lejt kapnak az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények
2025. december 17., szerda

Az év utolsó napjáig kell dönteniük az önkormányzatoknak a helyi adók szintjéről

A Bolojan-kabinet szerdán elfogadott sürgősségi rendelete szerint a helyi önkormányzatoknak december 31-ig jóvá kell hagyniuk a 2026-ra megállapított adók és illetékek szintjét.

2025. december 17., szerda

Az év utolsó napjáig kell dönteniük az önkormányzatoknak a helyi adók szintjéről
2025. december 17., szerda

Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér

Szerda délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér.

2025. december 17., szerda

Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
2025. december 17., szerda

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.

2025. december 17., szerda

Rövidzárlat miatt gyúlt ki a kamion Nyújtódnál
2025. december 17., szerda

Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól

A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.

2025. december 17., szerda

Nem tartották be a szabályokat, több mint 130 millió lejes bírságot kapott három dohányipari cég a Versenytanácstól
2025. december 17., szerda

A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége

Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.

2025. december 17., szerda

A kispesti szívet elhozták Székelyföldre – adományokkal érkezett a Kispest Honvéd küldöttsége
2025. december 17., szerda

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében

Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.

2025. december 17., szerda

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgy egyik forgalmas útkereszteződésében
