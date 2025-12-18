Magas rangú sportvezető mondott le

Fotó: Bogdan-Constantin Matei Facebook/oldala
Lemondott Bogdan Matei az Országos Sportügynökség (ANS) elnöki tisztségéről.
2025. december 18., 10:562025. december 18., 10:56
2025. december 18., 10:572025. december 18., 10:57
Matei az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy lemondásának hátterében „szigorúan személyes okok” állnak.
Köszönöm a sportban tevékenykedőknek mindazt, amit tesznek és további sikereket kívánok nekik” – fogalmazott.
Bogdan Matei azt is elmondta, döntéséről tájékoztatta pártját, a Szociáldemokrata Pártot, de nincsenek információi arról, hogy ki veszi át a helyét az Országos Sportügynökség élén.
Constantin-Bogdan Mateit 2025. január 13-án nevezték ki az ANS államtitkári rangú elnökévé. A PSD korábbi szenátora Elisabeta Lipă volt olimpiai és világbajnok román evezős helyét vette át.
A 45 éves Matei hat évvel ezelőtt ifjúsági és sportminiszteri tisztséget is betöltött. Ezt a megbízatást 2018. november 21-én vette és 2019. október 10-én ért véget, amikor a Dăncilă-kormányt bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták.
