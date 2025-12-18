Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval

Csak fokozatosan, de enyhül a levegő hőmérséklete Csíkszeredában, ami pontokban szokatlan, ugyanakkor látványos jelenséget eredményez.

A csütörtök hajnali mínusz nyolc Celsius-fokos hideg délelőtt már mínusz négy fokra mérséklődött, sőt a néhány napra begyűrűzött ködös idő is tovatűnni látszik: a hargitai megyeszékhelyen is kisütött nap.

Mindez együtt pedig azt eredményezte, hogy megenyhült a fákon a zúzmara, ami – egy kis levegőmozgás következtében – lehullva pontokban havazáshoz hasonló látványt okozott. Így ha lesz fehér karácsony?