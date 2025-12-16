Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok

Furcsa hőmérsékleti eltérések figyelhetők meg a keddi délelőtt folyamán az országban: miközben Csíkszeredában még mínusz 5 fokot mérnek, addig Sinaián plusz 8-at.

Székelyhon 2025. december 16., 11:562025. december 16., 11:56 2025. december 16., 12:142025. december 16., 12:14

Jócskán kitart a reggeli fagy a hargitai megyeközpontban, Csíkszeredában kedden délelőtt 10–11 óra között még mindig mínusz 5 Celsius-fokot mértek a hajnali mínusz 9 után,

a legtöbb helyen viszont már alig maradt fagypont alatt, vagy éppenséggel bőven pluszba fordult.

A Bucsin-tetőn például kedden délelőtt 11-kor már plusz 4 fokot mértek, de ami még ennél is meglepőbb, hogy a Prahova-völgyi Sinaián plusz 8 fok volt, akárcsak a Brassó megyei Fundátán. Hogyan lesz ebből hó?

Hőmérsékleti értékek 2025. december 16-án délelőtt 11 órakor Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat