Több ezer szakszervezeti tag tüntet a Cotroceni-palota előtt

• Fotó: Cristian Nistor/Agerpres

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres

A szakszervezeti szövetségek több ezer tagja tüntet csütörtökön a Cotroceni-palota előtt a kormány és a társadalmi partnerek közötti közvetítői szerepének felvállalását kérve az államfőtől.

Székelyhon

2025. december 18., 13:212025. december 18., 13:21

A megmozdulás résztvevői vuvuzelákkal vannak felszerelkezve, és többek között azt skandálják, hogy „Tolvajok!”, „Le a kormánnyal!”, „Általános sztrájk”.

A tüntetők egy fenyőt is feldíszítettek, amelyen olyan üzenetek olvashatók, mint:

„Grincs Bolojan ellopta a karácsonyunkat!”, „A megszorítás nem a megoldás, hanem a probléma”, „Alacsonyabb bérek”,

„Megemelt adók”, „Nagyobb infláció”, „Kevesebb munkahely”.

A szakszervezetek felróják, hogy a kormány a velük való egyeztetés nélkül döntött a megszorító intézkedésekről,

kérik a munkakörülmények javítását, és hogy a minimálbér 2026. január 1-től nőjön, ne július 1-től,

ahogy arról szerdán megállapodtak a koalíciós pártok vezetői.

„A helyzet súlyos és az általános sztrájk irányába mutat” – jelentette ki a Frăția Szabad Szakszervezeti Szövetség elnöke, Leonard Bărăscu, aki szerint egy esetleges sztrájk sokkal többe kerülne az államnak, mint a követeléseik teljesítése.

A csütörtöki tüntetésen az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség, a Frăția Szabad Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége (CSDR) és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség képviselői vesznek részt – írja az Agerpres.

Összehangolt tüntetés ma délelőtt Bukarestben
Összehangolt tüntetés ma délelőtt Bukarestben

A Cotroceni-palota előtt tüntetnek csütörtökön 11 órától négy szakszervezeti szövetség tagjai a kormány és a társadalmi partnerek közötti közvetítői szerepének felvállalását kérve az államfőtől.

Belföld
