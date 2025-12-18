Több ezer szakszervezeti tag tüntet a Cotroceni-palota előtt

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres
A szakszervezeti szövetségek több ezer tagja tüntet csütörtökön a Cotroceni-palota előtt a kormány és a társadalmi partnerek közötti közvetítői szerepének felvállalását kérve az államfőtől.
A megmozdulás résztvevői vuvuzelákkal vannak felszerelkezve, és többek között azt skandálják, hogy „Tolvajok!”, „Le a kormánnyal!”, „Általános sztrájk”.
A tüntetők egy fenyőt is feldíszítettek, amelyen olyan üzenetek olvashatók, mint:
„Megemelt adók”, „Nagyobb infláció”, „Kevesebb munkahely”.
A szakszervezetek felróják, hogy a kormány a velük való egyeztetés nélkül döntött a megszorító intézkedésekről,
ahogy arról szerdán megállapodtak a koalíciós pártok vezetői.
„A helyzet súlyos és az általános sztrájk irányába mutat” – jelentette ki a Frăția Szabad Szakszervezeti Szövetség elnöke, Leonard Bărăscu, aki szerint egy esetleges sztrájk sokkal többe kerülne az államnak, mint a követeléseik teljesítése.
A csütörtöki tüntetésen az Alfa Kartell Szakszervezeti Szövetség, a Frăția Szabad Szakszervezeti Szövetség, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége (CSDR) és a Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség képviselői vesznek részt – írja az Agerpres.
Egy disznó csatangolt csütörtök este a Marosvásárhely-Radnót közötti autópályán.
A városi autóbuszokon tapasztalt reggeli zsúfoltság elkerülése érdekében hétköznapokon 6.30 és 8.30 között ne lehessen használni az ingyenes nyugdíjas bérleteket – áll abban a határozat-tervezetben, amit a marosvásárhelyi tanácsosoknak kell megszavazniuk.
A sepsiszentgyörgyi mozi közelébe költözött a sepsiszentgyörgyi rendőrség, az új székházban fogadják a lakosságot is.
Adománygyűjtést szerveznek vasárnap a gyergyóalfalui Baricz Alfonz részére, aki munkavégzés közben szenvedett balesetet.
Vonatbaleset történt csütörtökön délután Szászrégenben, amelyben egy 43 éves nő életét vesztette.
Közbiztonsági fejlesztések indulnak Gyergyószentmiklóson, miközben a frissen bevezetett fizetéses parkolás első tapasztalatai alapján több szabályozást is módosított a képviselő-testület.
Letette csütörtökön a hűségesküt és román állampolgár lett Dominic Fritz temesvári polgármester, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.
A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy az érettségin és a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgáján 10-es átlagot elérő diákok pénzjutalomban részesüljenek.
Négy személyautó ütközött a Kovászna megyei Maksánál csütörtök délután. A mentés és a helyszínelés idejére forgalomkorlátozást vezettek be.
A befagyasztott orosz vagyon ügye halott – jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve, hangsúlyozva: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét.
