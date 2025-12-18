Több ezer szakszervezeti tag tüntet a Cotroceni-palota előtt

A szakszervezeti szövetségek több ezer tagja tüntet csütörtökön a Cotroceni-palota előtt a kormány és a társadalmi partnerek közötti közvetítői szerepének felvállalását kérve az államfőtől.

Székelyhon 2025. december 18., 13:212025. december 18., 13:21

A megmozdulás résztvevői vuvuzelákkal vannak felszerelkezve, és többek között azt skandálják, hogy „Tolvajok!”, „Le a kormánnyal!”, „Általános sztrájk”. A tüntetők egy fenyőt is feldíszítettek, amelyen olyan üzenetek olvashatók, mint:

„Grincs Bolojan ellopta a karácsonyunkat!”, „A megszorítás nem a megoldás, hanem a probléma”, „Alacsonyabb bérek”,

„Megemelt adók”, „Nagyobb infláció”, „Kevesebb munkahely”. A szakszervezetek felróják, hogy a kormány a velük való egyeztetés nélkül döntött a megszorító intézkedésekről,

kérik a munkakörülmények javítását, és hogy a minimálbér 2026. január 1-től nőjön, ne július 1-től,