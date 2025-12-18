Rovatok
Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

A sepsiszentgyörgyi kisKÖDMÖN együttes bemutatja különleges adventi műsorát egyedi népies hangszerelésben, több székelyföldi városban is, a karácsonyt megelőző napokban.

Székelyhon

2025. december 18., 13:352025. december 18., 13:35

A zenekar céljául tűzte ki a legismertebb magyar örökzöldek népi stílusú megszólaltatását, így hallhatóak lesznek olyan nagysikerű szeretetről szóló dalok, mint a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, a Száncsengő, vagy a Legyen ünnep.

Koncert dátumok:

  • december 18., 19 óra, Brassó, Szent Imre Ház

  • december 19., 19 óra, Alsórákos, Művelődési Ház

  • december 20., 19 óra, Sepsiszentgyörgy, Kőszínpad

  • december 21., 17 óra, Keresztvár, Református templom

  • december 22., 21 óra, Barót, Memento

  • december 23., 18 óra, Csíkszereda, Művészetek Háza.

Csíkszék Háromszék
