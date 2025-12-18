Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes

A sepsiszentgyörgyi kisKÖDMÖN együttes bemutatja különleges adventi műsorát egyedi népies hangszerelésben, több székelyföldi városban is, a karácsonyt megelőző napokban.

A zenekar céljául tűzte ki a legismertebb magyar örökzöldek népi stílusú megszólaltatását, így hallhatóak lesznek olyan nagysikerű szeretetről szóló dalok, mint a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, a Száncsengő, vagy a Legyen ünnep.

Koncert dátumok:

december 18., 19 óra, Brassó, Szent Imre Ház

december 19., 19 óra, Alsórákos, Művelődési Ház

december 20., 19 óra, Sepsiszentgyörgy, Kőszínpad

december 21., 17 óra, Keresztvár, Református templom

december 22., 21 óra, Barót, Memento

december 23., 18 óra, Csíkszereda, Művészetek Háza.