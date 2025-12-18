A középkori falfestészet nyomában – Jánó Mihály könyvbemutatója

Bemutatják Jánó Mihály legújabb kötetét a kézdivásárhelyi Kosztándi Művészeti Galériában pénteken, 19 órától.

Székelyhon 2025. december 18., 13:482025. december 18., 13:48

A könyv kilenc művészettörténeti tanulmányon keresztül nyújt ízelítőt a középkori falfestészet emlékanyagából, különös tekintettel Erdélyre és Székelyföldre, tágabb összefüggésben pedig a Magyar Királyság és Európa középkori művészetére.

A tanulmányok elsősorban a falképfestészet történetét, ikonográfiáját, valamint a művek tudományos megítélésének alakulását vizsgálják.