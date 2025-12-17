Megszerették a zöldségeket a Kiskertész programban résztvevő gyermekek

Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint 1500 óvodás és kisiskolás vett részt a Sepsi Metropolisz Övezet idén először meghirdetett Kiskertész programjában, és egyesek sikerélményekkel, szép terméssel is büszkélkedhetnek. Jövőre még izgalmasabban folytatódik a program.
A versenyt március végén hirdette meg a metropolisz övezet igazgatója, Zsigmond József, és a viszonylag kései indulás ellenére több mint 1500 óvodás és iskolás vett részt a programban, egyéni vagy csoportos kategóriában, mind a tizenkét tagközséget, illetve a megyeszékhelyet képviselve.
A gyermekek hat kiskerti vetemény magját kapták meg, voltak tavaszi és őszi betakarításúak is közöttük, ezek elvetéséről, öntözéséről és betakarításáról, illetve felhasználásáról rajzos, írásos, fényképes beszámolókat is kellett küldeniük a szervezőknek.
A maksai óvódások testületileg megjelentek a díjátadón
Fotó: Tuchiluș Alex
A díjazottak azok közül kerültek ki, akik a szabályzatba foglaltaknak pontosan eleget tettek és látható eredménye is lett munkájuknak, a zsűri a nevezők egy részénél terepen is megszemlélte a kiskerteket. A szervezők remélik, hogy a kertészkedés során a gyermekek környezettudatosabbak lesznek, fejlődik az együttműködési készségük, felelősségtudatuk és kitartásuk, megértik az élelmiszer-termelés folyamatát.
„Az eddigi visszajelzések nagyon jók,
– mondta a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott díjkiosztón Zsigmond József.
Zsigmond József, a Sepsi Metropoliszövezet igazgatója: jövőre is meghirdetjük a programot. Továbbfejlesztve
Fotó: Tuchiluș Alex
A Kiskertész program partnerintézményeinek képviseletében szólt a gyermekekhez Horváth Imola, a mezőgazdasági igazgatóság projektfelelőse és Elekes Hunor, a Sapientia Alapítvány agrármérnöki hallgatója, aki két évfolyamtársával, András Szabolccsal és Horváth Attilával együtt elbírálta a kiskertészek munkáját. A díjazottak listája a következőképpen alakult:
Egyéni kategóriában
1. Máthé Dorka és Dávid (Sepsiszentgyörgy)
2. Bálint Rózsa (Kőröspatak)
3. Marcu Zselyke Boróka (Sepsiszentgyörgy) és Ilyés Dorka (Maksa) – megosztva
Csoportos kategóriában:
1. A maksai óvódások
2. A Pinocchio óvóda gyermekei (Sepsiszentgyörgy)
3. A Gelei József Általános Iskola 4-es diákjai (Árkos)
Értékes jutalmak birtokába juthattak a szorgalmas kiskertészek, mivel
egyéni kategóriában 2000, 1500, illetve 1000 lej a dobogósok nyereménye,
míg csoportos kategóriában 2500, 2000 és 1500 lej.
Ezeket az összegeket társasjátékok, sporteszközök, didaktikai eszközök, kerti szerszámok vásárlására fordíthatják a nyertesek, vagyis aktív időtöltésre, sportra, közösségi együttlétre ösztönző dolgokat kérhetnek, ezeket az önkormányzat fogja nekik beszerezni a következő napokban.
Érdeklődésünkre a maksai óvónénik, Csáki Eszter és Csősz Ildikó elmondták, a gyermekek nagy lelkesedéssel kertészkedtek: az intézmény udvarán traktor- és autógumikban alakítottak ki ágyásokat, azokat a szülők segítségével töltötték fel termőfölddel.
Bár a nyári vakációban kissé akadozott az öntözés, ősszel visszaálltak a rendes kerékvágásba és különösen szép termést takarítottak be murokból. Örülnek a nyereménynek, meglepetésként érte őket, még nem is döntötték el, hogy mire fordítják. Azt azonban már tudják, hogy a programban továbbra is részt vesznek, és fejlesztenek a kiskerten, rendes magaságyásokat terveznek kialakítani.
Jövőre kisebb változtatások lesznek a programban, amelyre már 2026 januárjától lehet jelentkezni. Várható, hogy a megtermelendő vetemények változnak, a szervezők pedig kilátásba helyezték, hogy majd „termelői vásárokat” is tartanak, hogy a gyermekek az általuk megtermelt zöldségek értékesítéséből kis zsebpénzre is szert tegyenek.
