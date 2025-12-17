Rovatok
Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben

Nagyvárosi módra teljes útvonaltérkép készült • Fotó: Borbély Fanni

Nagyvárosi módra teljes útvonaltérkép készült

Fotó: Borbély Fanni

Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.

Kovács Attila

2025. december 17., 16:052025. december 17., 16:05

2025. december 17., 17:232025. december 17., 17:23

Nagyvárosi tömegközlekedéshez hasonló térkép készült a csíkszeredai városi buszjáratok útvonalairól, ezzel mutatták be a változásokat szerdán az illetékesek a buszpályaudvaron. Mint Korodi Attila polgármester elmondta, ezzel az autóbusz-flottával, amely

21 folyamatosan üzemelő buszt és 2 tartalék járművet jelent,

olyan idő- és útvonalsűrűséggel tudják lefedni a várost, amely azt biztosítja, hogy egyik pontból a másikba normális áron, kiszámíthatóan lehet eljutni.

21 busz fog folyamatosan közlekedni • Fotó: Borbély Fanni Galéria

21 busz fog folyamatosan közlekedni

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, tesztüzemmódban bizonyítottak az új buszok, és az új menetrenddel várhatóan bizonyítják azt is, hogy ezekkel a járatsűrűségekkel a kapacitásuk jól van méretezve.

Fontosnak nevezte, hogy

új megállók is lesznek, új járatvonalakon, ahol eddig nem jártak autóbuszok.

A változtatást egy hónapig tartó modellezés előzte meg, amelyet terepen is elvégeztek, időmérésekkel együtt – ismertette.

Demény Attila, Korodi Attila és Bors Béla • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Demény Attila, Korodi Attila és Bors Béla

Fotó: Borbély Fanni

Bors Béla alpolgármester arról beszélt, hogy több mint 100 millió lejt költöttek a közszállításra az elmúlt 5 évben az európai uniós projekteknek köszönhetően: megújult a buszpályaudvar, a 23 buszt megvásárolták, valamint elkészült a buszok telephelye és töltőállomása.

Az intelligens forgalommenedzsment rendszer felszerelése jövő év nyarán fejeződik be

– tette hozzá.

Demény Attila, a tömegközlekedést üzemeltető Csíki Trans Kft. igazgatója elmondta, hét fővonalon járnak a buszok, ezekből a 0-s és az 1-es nagyobb járatsűrűséget biztosít körjáratként, utóbbi a Natúr lakópartól körbemegy a városban, el Taplocáig, többek között a Petőfi Sándor Általános Iskolát is érintve, ahol eddig nem volt megálló.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

A 0-s járat a buszpályaudvarról indulva hasonló kört tesz meg, eljutva a Tudor lakótelepre, megállóval a Nárcisz sétányon is, és visszaér a pályaudvarra. A többi vonal a város különböző részeit érinti, például

Csobotfalváról indulva eljut Zsögödfürdőig, egy városbeli kör után.

A 4-es járat Szécseny és a Halászok utcája között jár óránként, de a Halászok utcájától már 10-20-30 perces járatsűrűséggel lehet továbbutazni, időpontoktól függően. A 10-es hasonló a megszokott hargitafürdői járatokhoz, de nem a pályaudvar a végállomása, hanem kimegy a Tudor lakótelepre, és lejárja azt a kört, amit a 0-s is megtesz, és visszajön. Ezekre is bárhol át lehet szállni, így legtöbb két átszállással bárhová el lehet jutni majd a városban – hangsúlyozta.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

Hozzátette, mivel

a városon belül 60, azon kívül 90 perces időtartamú jegyek lesznek,

nem kell az átszállásoknál új jegyet váltani. Újdonság az ipari övezet számára készült menetrend is, amely a három váltásban dolgozók számára készült.

A menetrendeket a megállókban függesztik ki, január végéig tesztüzemmód lesz. Amikor befejeződik a tömegközlekedés digitalizációja, még könnyebb lesz a buszok nyomon követése, a menetrend véglegesítése után pedig az útvonalak a Google Térkép alkalmazásban is megjelennek.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

Addig is a Csíki Trans Facebook-oldalán követhető az új menetrend, illetve ugyanott rövid videók mutatják majd be egy-egy járat útvonalát.

A jegyárak nem változnak, ezeket a megszokott helyeken lehet megvásárolni,

a járatok hétköznap reggel 5 és este 11 óra között közlekednek, szombaton reggel 6 és este 9 között, akárcsak vasárnap, de vasárnap kisebb járatsűrűséggel.

Csíkszék Csíkszereda
